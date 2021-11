Det skal vanskelig gjøres å få Disney+ billigere enn dette

For å feire toårsjubileet til strømmetjenesten arrangerer Disney nå «Disney+ Day» den 12. november. Festen starter imidlertid noen dager i forkant med et ganske så uhørt Disney+-tilbud, som kun varer i kort tid.



Fra og med nå og frem til 14. november, så kan nye og tidligere abonnenter verden over nå bli medlem av strømmetjenesten i én hel måned for bare 19 kroner. Merk at dette tilbudet ikke er tilgjengelig hvis du allerede abonnerer på tjenesten.



Normalt sett må Disney-tilhengere betale 89 kroner i måneden, så her snakker vi altså en nedgang i pris på nesten 80 %, og med fire uker til rådighet, så vil du antakeligvis klare å komme deg gjennom mye av innholdet du synes er mest interessant, hvis du ikke ønsker å la abonnementet løpe.



I tillegg til prisnedgangen, så er det også en hel rekke nyheter på vei til Disney+, inkludert premieren på «Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings» og «Marvel Studios Legends: Hawkeye», en slags introduksjonsepisode til juleserien som kommer nærmere advent.



Er dette et slags tidlig Black Friday-tilbud fra Disney-konsernet? Uansett hva det er, så er det om å gjøre å få ut fingeren om du vil dra nytte av Disney+-tilbudet – det forsvinner igjen søndag, den 14. november.

Dette er Disney+-tilbudet

Disney+ Disney+ | 1 måned | 19 kroner

I forbindelse med toårsdagen til Disney+ kan man nå få den første måneden for bare 19 kroner (etter første måned betaler man vanlig pris, eller avslutter abonnementet.) Dette er et avslag på nærmere 80 %, som gir deg full tilgang til strømmebiblioteket, inkludert en hel del nytt innhold som får premiere den 12. november. Registrer deg innen utgangen av 14. november for å få Disney+ for 19 kroner.



Hva han jeg se på Disney+ Day?

I denne globale feiringen av Disney+ kan abonnenter nyte nytt innhold i alle kategorier. Dette inkluderer Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic og Star Wars.



Tilhengere av Marvel kan blant annet glede seg over å kunne se «Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings» i kjølvannet av kinopremieren i september, og storfilmen «Jungle Cruise» blir nå tilgjengelig for alle abonnenter etter å ha vært mulig å kjøpe via Disney+ Premier Access.

(Image credit: Marvel Studios)

Hvis man liker Disney-produksjoner og kortfilmer fra Pixar, så er det mer enn nok å ta av her, inkludert «Cia Alberto», som inneholder karakterer fra Pixars sommerhit «Luca», for ikke å snakke om Oscar-vinnerne «Feast» og «Paperman». Dette i tillegg til at «Frozen Fever» nå får premiere. Og hvis du ikke har fått nok av Frozen-universet, så kan du også få med deg «Olaf Presents» fra og med den 12. november, der den elskverdige snømannen gjenskaper et knippe klassiske Disney-historier fra selskapets rikholdige animasjonsbibliotek.



Er du mer interessert i hvordan det står til med verden og naturen rundt deg, så feires også Disney+ Day med lanseringen av nye episoder fra sesong to av «The World According to Jeff Goldblum» samt miniserien «Dopesick».



Dette er faktisk bare noe av innholdet Disney slipper den 12. november, men vi føler vi nesten må sette en strek i denne artikkelen, resten finner du hvis du går til Disney+ sine sider og kaprer et abonnement til 19 kroner.