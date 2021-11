C’est Noël avant l’heure : abonnez-vous à Disney Plus pour moins de deux euros

Pour célébrer son lancement initial il y a deux ans, Disney Plus souffle ses bougies avec une offre très spéciale, qui devrait plaire à tout nouvel abonné. En effet, dès aujourd’hui et jusqu'au 14 novembre, vous pouvez vous inscrire et bénéficier d’un mois entier de streaming au tarif réduit de 1,99 €.



Sachant que le forfait mensuel standard est de 8,99 €, vous réaliserez ainsi une économie de 78%. Et pour moins de 2 €, vous disposerez de suffisamment de temps pour parcourir l’ensemble du catalogue Disney Plus, y compris la nouvelle série Marvel Hawkeye et la comédie Maman, j’ai raté l’avion (ça recommence).

Hélas, toute bonne chose à une fin et cette promotion exceptionnelle s’évaporera le dimanche 14 novembre. Si vous êtes cinéphile / sérivore, c’est une course contre la montre dont vous ne devriez pas manquer le départ.

Voici les meilleures séries Disney Plus du moment

L'offre streaming du jour :

Disney+ Disney Plus | 1 mois | 1,99 € (au lieu de 8,99 €)

Pour fêter les deux ans (mondiaux) de Disney Plus, inscrivez-vous et obtenez un mois d’abonnement intégral, pour 1,99 € seulement. Vous aurez ensuite le choix de poursuivre votre abonnement (à 8,99 € / mois) ou de vous désengager. Il s’agit d’une réduction incroyable de 78%, vous donnant accès à la totalité des œuvres Disney, Marvel ou encore Star Wars présentes sur la plateforme de streaming. Une offre qui s'achèvera le 14 novembre à 23h59.



Que puis-je regarder sur Disney Plus ?

Nous pouvons compter sur la présence de quelques créations originales, emmenées par le spin-off de la saga Star Wars, The Mandalorian, ainsi que des séries Marvel devenues cultes comme Wandavison, Faucon et le soldat de l'hiver, Loki ou encore What If… ? Et Disney Plus annonce déjà d'autres productions originales complétant lesdites franchises, à l’instar d’Hawkeye et du Livre de Boba Fett.

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Mais la majeure partie des propositions sont des classiques. Disney évidemment avec des références comme Là-Haut, Monstres et Compagnie, Le Roi Lion. Et puis - presque - tous les films Star Wars ou Marvel visionnés en Ultra Haute Définition. Depuis le 23 février, la plateforme a aussi intégré des contenus plus matures (réservés aux téléspectateurs de plus de 12 ans), dont énormément de films et de séries cultes à l’instar de Kingsman, La Planète des singes, Alien, Die Hard. Ou côté séries par 24, Alias, Buffy contre les vampires et Futurama.

Ce que nous apprécions le plus, c'est que, pour un seul abonnement souscrit, vous avez le droit de regarder Disney Plus sur quatre écrans en simultané. Et d’enregistrer jusqu'à sept profils sur l’interface. Une excellente offre familiale, avec un grand nombre de films jeunesse tels que La Reine des Neiges, Luca et Toy Story que les enfants adorent voir et revoir à répétition. Tandis que des affiches comme Dopesick ou Le Monde selon Jeff Goldblum plairont beaucoup aux parents.