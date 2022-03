De beste dokumentarene på Disney+

Muligheten til å få se The Mandalorian, populære Marvel-filmer og massevis av The Simpsons-episoder stjal nok overskriftene da Disney+ ble lansert – men på denne tjenesten tilbys man ikke bare fiksjon. Her kan man også få glede av massevis av spennende dokumentarer. Uansett hva du er interessert i, vil du garantert finne noe som frister.

Disney skryter naturligvis ubeskjedent av produksjoner fra egen stall, så her finner man rikelig med kvalitetsdokumentarer om deres rikholdige animasjonshistorie (Waking Sleeping Beauty, Frank and Ollie), temaparker (The Imagineering Story) og den utvidede Disney-familien (Star Wars making-of Empire of Dreams).

Men gjennom Disneys oppkjøp av 20th Century Fox i 2019 har også Disney+ kunnet tilby et bredt spekter av faktaprogrammer fra National Geographic, der du får oppleve alt fra verdensrommet (Apollo: Missions to the Moon) til de dypeste hav (Titanic: 20 Years Later).

Det er faktisk så mye innhold at vi har samlet de aller beste dokumentarene du kan se på Disney+ her – i forkant av lanseringen av Disney Gallery: The Mandalorian 4. mai. Les videre! Kanskje du lærer noe …

Disneyparkenes historie

(Image credit: Disney Plus)

Pandemien bidro til at Disneys fornøyelsesparker måtte stenge i lengre perioder, men du kan uansett oppleve mye av magien på avstand i denne glimrende serien over seks episoder. Ved roret har vi Leslie Iwerks (regissør for The Pixar Story, som man også kan se på Disney+). Disneyparkenes historie tar oss med bak kulissene og forteller oss historiene til de ulike Disneylandene og viser oss hvordan «grunnvisjonen» gjør disse førsteklasses fornøyelsesparkene levende.

Se Disneyparkenes historie her!

Free Solo

(Foto: Disney.) (Image credit: National Geographic)

Alex Honnold forfølger sin livsfarlige drøm om å fullføre en friklatre – altså helt uten tau og annen sikring – alene opp til toppen av den ikoniske klippeformasjonen El Capitan i nasjonalparken Yosemite i California, i denne Oscar-belønnede dokumentaren. Honnold prestasjoner i den stupbratte klippeveggen er overveldende, men filmteamets prestasjoner er nesten like imponerende. Dette er en cliffhanger uten sidestykke.

Se Free Solo her!

Empire of Dreams

Denne storslagne dokumentaren på to og en halv time fikk sin debut ved lanseringen av DVDen med Star Wars-trilogien i 2004, og er den ultimate guiden til hvordan de tre første filmene ble skapt. I tillegg til intervjuer med de fleste sentrale aktørene (blant andre George Lucas, skuespillerstjernene, ledere, medarbeidere og mange flere), får vi gleden av filmmateriale fra bak kulissene, med kommentarer omkring filmenes innvirkning på populærkulturen. Dette er noe av det beste som er skapt om Star Wars.

Waking Sleeping Beauty

Nå som Disney eier Marvel, Star Wars og Pixar – og i tillegg kan skilte med massevis av suksessrike egenproduksjoner – er det lett å glemme at selskapet ikke alltid har vært like fremgangsrikt. I 1980-årene nådde Disneys animasjonsavdeling bunnen med produksjoner som Mesterdetektiven Basil Mus og Oliver og gjengen. Denne dokumentaren forteller historien om studioets vei tilbake til toppen tidlig på 1990-tallet, da studiosjefen Jeffrey Katzenberg (senere grunnlegger av Dreamworks/Quibi) manet frem en rekke suksessrike animasjosfilmer som Den lille havfruen, Aladdin og Løvenes konge.

Se Waking Sleeping Beauty her!

Frank og Ollie

Walt Disney likte seg godt i rampelyset, men de såkalte «Nine Old Men», Disneys høyest betrodde animatører, må få sin del av æren for Hollywood-studioets kjempemessige suksess. Denne dokumentaren fra 1995 tar for seg Frank Thomas og Ollie Johnston – to av mennene som jobbet med Snøhvit, Pinocchio, Bambi og nær sagt alle andre Disne-klassikere helt opp til begynnelsen av 1980-tallet. De skrev også animasjonsbibelen The Illusion of Life. Alle som digger Disneys animasjonsfilmer må se denne.

Se Frank og Ollie her!

Science Fair

Tenk deg tilbake til tiden på videregående skole og hvordan du kanskje var mer interessert i videospill eller sport enn i avansert vitenskapelig forskning … Det var imidlertid ikke slik for alle …

I denne dokumentaren fra 2018 følger vi ni tenåringer ved International Science and Engineering Fair i Los Angeles. De får oss utvilsomt til å føle at vi burde ha stått på litt mer. Ungdommene viser misunnelsesverdig innsikt i avansert ingeniørkunst, og filmen har ingen problemer med å hylle slike begavelser. I Science Fair er det virkelig nerdene som arver jorden – men bare én står igjen som vinner blant de 1700 deltagerne.

Se Science Fair her!

Før syndfloden

Kjendisfrontede dokumentarer har ikke alltid for vane å bli så vellykkede, men Leonardo DiCaprios lidenskapelige engasjement mot klimaendringer er et glimrende unntak fra regelen. Stjernen fra Wolf of Wall Street reiser omkring på kloden (ja, DiCaprio er klar over karbonfotavtrykket sitt) og undersøker begge sider av diskusjonen omkring den globale oppvarmingen, fra smelting av is i polområdene til overdreven bruk av fossile energikilder. Han klemmer også inn intervjuer med politiske tungvektere som Barack Obama underveis. Det viktigste vi tar med oss fra denne dokumentaren fra 2016, er imidlertid tanken på at det er gjort så lite siden.

Se Før syndfloden her!

Apollo: Tilbake til månen

(Image credit: Disney/National Geographic)

Historien om hvordan NASA klarte å få 12 menn til månen i perioden fra 1969 til 1972 er blitt fortalt mange ganger før, men dette er en historie som aldri blir gammel. Denne dokumentaren fra National Geographic ble lansert til 50-årsjubileet for Neil Armstrongs første skritt på månen, og bygger i sin helhet på arkivmateriale. Regissør Tom Jennings har samlet opptak fra NASA, TV-kanaler og andre kilder i en lineær tidslinje, og skaper et befriende nært perspektiv på disse historiske hendelsene. Her følger du både høydepunktene og tilbakeslagene til Prosjekt Apollo og veien mot noen av menneskehetens største bragder.

Se Apollo: Tilbake til månen her!

Titanic: 20 år etter

James Camerons interesse for Titanic ble ikke mindre at han sopet opp en rekordartet Oscar-samling. Denne dokumentaren fra National Geographic ble skapt to tiår etter den gigantiske kinosuksessen og følger den legendariske regissøren for Terminator og Aliens der han vender tilbake til verdenshistoriens mest berømte skipsvrak. Her finner han ut hva som ble gjort rett og galt i spillefilmen. Det viser seg at forliset kanskje ikke ble gjengitt helt korrekt …

Atlantis Rising (Mysteriet Atlantis), der Cameron legger ut på leting ette det mytiske undervannsriket, kan du også se på Disney+.

Se Titanic: 20 år etter her!

Elephant

(Image credit: Apple)

Ingen liste over faktaprogrammer på Disney+ ville være komplett uten en naturdokumentar. Det er tross alt utrolig mange å velge mellom. Men vi har fått sansen for denne filmen fra 2020, som handler om en elefantflokk som krysser Kalahariørkenen. Filmskaperne viser oss eventyrene til Gaia, Shani, Jomo og vennene deres på en sammenhengende, og av og til tåredryppende, måte – samtidig som vi kan nyte noe av det beste som er skapt innenfor naturfotografi. Men filmen vil også huskes for Meghan Markles tilbakekomst i TV-mediet. Hun har gitt viktige donasjoner til den veldedige organisasjonen Elephants Without Borders.

Se Elephant her!