Disney+ Premier Access: Hva er det, hvordan skaffer jeg det og hva kan jeg se?

Disney+ Premier Access ble introdusert i september 2020 med spillefilmsuksessen «Mulan». Siden koronaviruset herjet ble det bestemt at filmen ikke skulle få noen kinopremiere, men heller få sin debut på Disney+, der abonnenter kunne betale en engangssum for å få se den. I Norge bestemte Disney seg for å utsette premieren et par måneder ekstra, og lanserte heller filmen som en del av det ordinære biblioteket på Disney+.



Det som i utgangspunktet var ment som et enkeltevenement kan vise seg å bli mer vanlig, nå som pandemien og nedstengingene fortsetter. «Raya og den siste dragen» er den andre filmen som Disney velger å lansere via Premier Access (den første i Norge), og den kan kjøpes nå. Dette bør være en godbit for hele familien – ikke bare fordi man ikke trenger å bevege seg fra sofaen for å se den.

Hva er Disney+ Premier Access?

Disney + Premier Access er et tilbud som prøver å gjenskape kinoopplevelsen. Helt nye filmer fra Walt Disney Studios blir gjort tilgjengelig på Disney+ samme dag som den skal gis ut på kino, noe som gjør at du kan nyte premieren fra ditt eget hjem, hvis du velger å betale for den digitale «kinobilletten». Ikke bare kan du ta del i spenningen med venner og familie, men Premier-filmer kan også sees i UHD (4K) med HDR, og med Dolby-lyd.

259 kroner virker kanskje litt dyrt – selv om det er billigere enn et par kinobilletter og en bøtte popcorn – men etter at man har betalt kan man se filmen hvor mange ganger man vil. I tillegg får man selvsagt se den siste storfilmen fra Disney flere måneder før den legges ut for vanlige Disney+-abonnenter.

Hvordan får jeg Premier Access på Disney+?

Det er ikke vanskelig å se en Disney+ Premier Access-film, men fra før av må man ha et Disney+-abonnement. Hvis du ikke allerede har gjort det, ta en tur innom nettsidene til tjenesten, så er det gjort på et blunk. Skriv inn e-post-adressen din, velg om du vil betale per måned eller per år, og velg hvordan du vil betale.



Når det er gjort vil du kunne kjøpe nye filmer via Disney+ Premier Access. Disse finner man enten på tjenestens hjemmeside, eller ved å skrive inn navnet på filmen man vil se i søkefeltet i eksempelvis appen man bruker. Klikk på filmen du vil se, så blir du spurt om du vil betale for tilgang. Så enkelt er det. Med det unnagjort kan du strømme den seneste storfilmen fra Disney. Og, så lenge du fortsatt er abonnent kan du se filmen så mange ganger du vil.

Merk at en Premier Access-film også kan kjøpes via alle appene plattformen støtter, dette inkluderer apper på enheter fra Apple, Google og Amazon.

(Image credit: Disney)

Hva kan jeg se på Disney+ Premier Access?

Det animerte fantasy-eventyret «Raya of den siste dragen» er plattformens andre Disney+ Premier Access-film, den ble lansert 5. mars.



Disneys storslåtte spillefilm «Mulan» var førstemann ut via Premier Access etter at pandemien tvang kinoer til å holde stengte. Bodde man eksempelvis i USA eller Storbritannia kunne man betale for Premier Access og strømme filmen i tre måneder før den ble tilgjengelig for alle andre med Disney+-abonnement.

På lignende vis får man muligheten til å skaffe seg eksklusiv tilgang til «Raya og den siste dragen» frem til 4. mai. Hvis du ikke har betalt for filmen før den tid vil du ikke kunne få sett den før den legges til det øvrige Disney+-biblioteket den 4. juni, da den blir «gratis» å strømme for alle som har abonnement.



For øyeblikket er det ingen andre filmer som planlegges lansert på denne måten. Dog, gitt den pågående pandemien har heller ikke Disney-sjef Bob Chapek utelukket slike dobbeltpremierer, som foregår både på kino og på nett, for filmer som Marvels «Black Widow».

Hvor mye koster Disney+ Premier Access?

Selv om prisen på Premier Access kan forandre seg – særlig hvis dette blir en varig måte å distribuere film til betalende kunder på – så har den frem til nå ligget på 259 kroner, dette gjelder også «Raya og den siste dragen». Det er også verdt å gjenta at om man kjøper filmen, så er ikke dette snakk om én enkelt «kinobillett», man kan se den hundre ganger om dagen om man vil, så lenge man fortsetter å abonnere på Disney+.



Apropos abonnement. Prisen på Disney+ er også noe man bør ta med i beregningen. Strømmetjenesten koster for tiden 89 kroner i måneden, om man ikke velger å betale for hele året av gangen, da slipper man unna med 74 kroner per måned.