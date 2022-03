Marvel-seriene fra Netflix skifter beite – ender opp hos strømmerival

Daredevil and company are joining a new streaming platform very soon.

Netflix' Marvel-serier har funnet et nytt hjem hos Disney+.



De seks TV-seriene, inkludert Daredevil og Jessica Jones, kommer til gjøre en offisiell overgang til Disney-plattformen onsdag den 16. mars. Nyheten kom samme dag som Netflix-seriene valgte å skille lag med strømmetjenesten (1. mars), i kjølvannet av at rettighetene til karakterene falt tilbake i Marvels eie.



I en pressemelding bekreftet Disney at Daredevil og resten av gjengen kommer til å bli en del av Disney+-katalogen, som allerede inneholder Marvel-TV-serier som WandaVision og Loki, senere denne måneden. Luke Cage, Iron Fist, The Defenders og The Punisher er de fire andre TV-seriene som vil være å finne på strømmetjenesten etter hvert. En annen Marvel-basert serie, som ikke er del av MCU, er Agents of S.H.I.E.L.D., men denne finnes allerede tilgjengelig hos Disney+.

Interessant nok vil de seks kun være tilgjengelig på Disney+ i enkelte regioner. Fra og med 16. mars vil det være mulig å strømme Marvel-seriene i USA, Canada, Storbritannia, Irland, New Zealand og Australia. Disney bekrefter i samme slengen at superheltseriene kommer til andre land som har Disney+ senere i 2022. Vi regner med at Norge er en del av disse.



Gitt at de Netflix-produserte Marvel-seriene inneholder mer vokseninnhold enn andre filmer og TV-serier i MCU er det uklart hvorvidt de kommer til å være en del av Star-kategorien til Disney+ i land utenfor USA. Ifølge Hollywood Reporter skal Disney være i ferd med å implementere mer robuste løsninger for å begrense tilgangen for barn (foreldrekontroll), slik at alle under 17 ikke får tilgang til innhold med såkalt R-rating (tilsvarende 18-årsgrense i Norge.)

Kommentar: Er Marvel-seriene fra Netflix nå en del av MCU-kanonen?

Kingpin med en pistol rettet mot seg i (foreløpig) siste episode av Hawkeye. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

I teksten under avsløres handlingen i Hawkeye and Spider-Man: No Way Home.

Det kan diskuteres. På den ene siden har Marvel Studios tilsynelatende bekreftet at Marvel-seriene fra Netflix er en del av den overordnede narrative MCU-kanonen. Nå som Charlie Cox (Matt Murdock/Dardevil) dukket opp i Spider-Man: No Way Home, og Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) i Hawkeye er det mange fans som regner Netflix-seriene som en del av MCU. Det går også en del rykter om at disse karakterene (med flere) potensielt kan dukke opp i Marvel Phase 4-prosjekter, så antakelsen om inkludering vokser stadig sterkere.



Problemet er at Marvel ikke eksplisitt har bekreftet eller benektet at dette er tilfellet. Ja, at Daredevil og Kingpin har vist sine åsyn er et godt tegn for alle som mener at Netflix-seriene er en del av MCU-kanonen, men det er ingen garanti.

Vi så allerede i førstesesongen av Loki at forskjellige varianter av MCU-karakterer eksisterer i MCU. Spider-Man: No Way Home tok med seg både Spider-Man i form av Tobey Maguire og Andrew Garfield inn i MCU.



Nå som Doctor Strange in the Multiverse of Madness ser ut til å servere enda flere multidimensjonale ablegøyer, har Marvel muligheten til å si at MCU-versjonene av Daredevil og Kingpin eksisterer uavhengig av Netflix-variantene, som heller kan være en del av multiverset. Hvis Marvel går for den løsningen trenger ikke selskapet å kategorisk bekrefte eller avfeie hvorvidt Marvel-TV-seriene er en del av den offisielle kanonen. Multiverse-tankegangen muliggjør et perfekt smutthull.



Men, igjen, helt konkret: Er Netflix-seriene kanon i MCU? Vi vet ærlig talt ikke. Vi har tatt kontakt med Disney+ og Marvel for en avklaring, og vi kommer til å oppdatere denne artikkelen om vi får svar. I mellomtiden er det bare å kaste seg med i diskusjonen.