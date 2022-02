Secret Invasion på Disney Plus: alt vi vet så langt

Secret Invasion ligger an til å bli enda et viktig tannhjul i maskineriet til Marvel Cinematic Universe (MCU).

Denne kommende superheltserien bygger på Brian Michael Bendis and Steve McNivens tegneserie fra 2008, og kan bli en av de fem MCU-seriene på Disney+ i 2022. Med tette bånd til Marvel-filmen Captain Marvel fra 2019 og andre MCU-filmer, en stjernespekket rollebesetning og muligheten til å snu MCU fullstendig på hodet, blir dette garantert en ny suksess når serien endelig slippes.

Men hva vet vi egentlig om Secret Invasion? Innspillingen pågår fremdeles, noe som kan gjøre at lanseringen forsinkes til 2023. Men med tanke på at Marvel ennå ikke har gitt noen kommentarer omkring dette, håper vi fremdeles at den vil komme i 2022.

Heldigvis vet vi en del mer om Secret Invasion. Nedenfor finner du flere rykter og nyheter om dette Marvel Fase 4-prosjektet, inkludert rollebesetning, potensiell fortelling. båndene til eldre og fremtidige MCU-produksjoner med mer. Mulige spoilere for TV-versjonen av Secret Invasion følger nedenfor. Vi vil også ta for oss deler av tegneseriene og andre MCU-filmer og -serier, så du må være oppmerksom på at det kommer spoilere for disse også.

Secret Invasion – lanseringsdato

Secret Invasion: hva vet vi om lanseringsdatoen?

Maria Hill i Spider-Man: Far From Home. (Image credit: Marvel Studio)

Secret Invasion har ennå ikke fått en offisiell lanseringsdato. Da serien først ble kunngjort, var det ventet at den skulle slippes en gang i løpet av 2022. Marvel Studios’ japansk-språklige nettside antydet også noe slikt (takk til The Cosmic Circus for dette funnet), der Secret Invasion er oppført i rekken av filmer og TV-serier som skal slippes i 2022.

Men etter den opprinnelige meldingen fra The Cosmic Circus er imidlertid Secret Invasion blitt fjernet fra dette japanske oppsettet. Det er uklart om dette innebærer at serien likevel ikke vil bli sluppet i 2022, eller at Marvel innvilger seg selv litt slingringsmonn når det gjelder seriens lanseringsdato.

Akkurat nå virker det sistnevnte mest sannsynlig. Produksjonen av Secret Invasion begynte så sent som i september 2021 i Storbritannia, da flere innlegg i sosiale medier kunne bekrefte at det var blitt gjort innspilling i Leeds, London og Halifax. Det ventes at ytterligere opptak vil bli gjort forskjellige steder i Europa (fra The Hollywood Reporter ) på et senere tidspunkt.

Emilia Clarke outside of Piece Halls right now on set of SECRET INVASION.(via: @intelligencyco) pic.twitter.com/MT7nfhbO4WJanuary 27, 2022 See more

Det er likevel mulig at Secret Invasion vil kunne rekke det opprinnelige lanseringsvinduet i 2022. Innspillingen har pågått i nesten et halvt år, så mye av de nødvendige opptakene er nok allerede sikret. Ifølge Marvel-lekkeren Charles Murphy er filmingen nesten fullført. Secret Invasion-stjernen Samuel L. Jackson har også avslørt på Instagram at filmlokasjonen nylig var forflyttet til London, så det kan hende at man er på oppløpssiden når det gjelder opptakene.

A post shared by Samuel L Jackson (@samuelljackson) A photo posted by on

Secret Invasion vil trolig kreve en lang postproduksjonsfase når filmingen endelig er i boks. Det kan ta flere måneder, selv om det ikke blir nødvendig å gjøre enkelte opptak på nytt og potensielle vanskeligheter ikke dukker opp. Slike forsinkelser kan gi en lansering av Secret Invasion tidlig i 2023, men vi håper vi tar feil.

Secret Invasion – rollebesetning

Secret Invasion: rollebesetning – hvem spiller hvem?

Talos tar seg en slurk i Captain Marvel (2019). (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion har en stjernespekket rollebesetning, selv om den ikke er så omfattende. Bare tre av navnene er imidlertid offisielt tildelt rollefigurer så langt:

Samuel L. Jackson som Nick Fury

Ben Mendolsohn som Talos

Cobie Smulders som Maria Hill

Emilia Clarke

Olivia Colman

Kingsley Ben-Adir

Killian Scott

Christopher McDonald

Carmen Ejogo

Irina Kara

Jackson vil i Secret Invasion gjenoppta sin rolle som forhenværende SHIELD-direktør Nick Fury, en rolle han har gestaltet siden Iron Man i 2008. Vi møtte ham senest i Spider-Man: Far From Home, der Fury kunne glede seg over en ferie ombord på et Skrull-romskip. Det er ennå uklart hvordan Secret Invasion knytter seg til hans forrige opptreden på TV-skjermen, men vi vet at han får et nytt utseende i den kommende serien. Som vi så i en showreel i forbindelse med Marvel’s Disney Plus Day i november 2021, vil Fury ha grått skjegg og ikke lenger ha lapp for øyet:

Nick Fury har fått øye på deg. (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Fury vil få selskap av Ben Mendolsohns Talos og Cobie Smulders Maria Hill. Vi så også Talos i Far From Home, der han kledde seg ut som Fury for å hjelpe Spider-Man med å stanse Mysterio. Hill har vi imidlertid ikke sett i et Marvel-prosjekt siden Avengers: Endgame. Teknisk sett har vi ikke det. Smulders «tok opp» hennes rolle som forhenværende visedirektør for SHIELD i Far From Home. Men som Talos, som var forkledd som Fury, ble hun etterlignet av Soren, Talos' kone.

De andre medlemmene av rollebesetningen er ikke blitt knyttet til konkrete roller ennå, men det svirrer en masse rykter om hvem de spiller.

Emilia Clarke (Game of Thrones) spiller angivelig en spion med spesielle krefter (via Charles Murphy ). Mange av tilhengerne mener hun skal spille Abigail Brand, kommandøren for SWORD – en organisasjon som bekjemper terrorisme, og som spesifikt beskjeftiger seg med utenomjordiske trusler i tegneseriene. I et intervju med Entertainment Weekly , spøkte Clarke med at hun var «skremt» over å skulle røpe noe om sin egen rollefigur, før hun la til at «De første jeg snakket med fra Marvel var sikkerhetsfolkene deres, og jeg er helt sikker på at det står en mann utenfor huset mitt. Det har stått en bil parkert der ganske lenge, og jeg er sikker på at han er spion».

Oscar-vinneren Olivia Colman (The Favourite, The Lost Daughter) sies også å være en «sentral skikkelse» med en «Fury-esque» tilstedeværelse (via Charles Murphy ). Denne beskrivelsen har fått tilhengerne til å spekulere i om Colman vil spille Veranke, dronning av Skrull-imperiet.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) ryktes å spille seriens hovedskurk (via Deadline ). Det er ennå ingen ledetråder når det gjelder identiteten til denne skikkelsen, men Ben-Adir skal angivelig spille en Skrull som har steget i imperiets grader og blitt en fremtredende leder i dette hierarkiet. Og ikke nok med det, for ifølge fansiden Secret Invasion News på Twitter vil han havne i en fysisk konfrontasjon med Fury.

Kingslay Ben-Ad will go toe to toe with Sam Jackson. This is a major role on par with the two leads (Samuel L Jackson and Ben Mendelsohn).. He came up the ranks with SKRULL COMMANDING. pic.twitter.com/gDWlZxwDY0July 11, 2021 See more

Når det gjelder rollebesetningens øvrige medlemmer, skal Christopher McDonald (Hacks, Happy Gilmore) spille et Fox News-aktig nyhetsanker av typen Tucker Carlson (per Secret Invasion News ). Killian Scott (Ripper Street, Love/Hate) skal angivelig spille en Skrull ved navn Fiz (via The Direct ), mens Carmen Ejogo (Fantastic Beasts, Your Honor) er blitt hentet inn til en rolle vi ennå ikke kjenner identiteten til. Den russiske skuespilleren Irina Kara (Psycho) er også blitt observert på settet til Secret Invasion (takk til Reddit for tipset), men vi vet ikke hvilken rolle hun er tildelt.

En skikkelse som derimot ikke vil medvirke, er Daisy Johnson/Quake, som ble portrettert av Chloe Bennet i ABCs TV-serie Agents of SHIELD – en serie som ikke har noen bånd til MCU. Med tanke på Given Johnsons fremtredende rolle i tegneserien Secret Invasion, har mange fans lurt på om Bennets Johnson vil dukke opp i MCU og inngå i rollebesetningen. Bennet har siden benektet at hun skal være med i Secret Invasion i en video på Instagram (takk til Twitter-kontoen Daily Bennet for fangsten).

Secret Invasion – plott

Skrulls er klare for å ta av maskene (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion – hva handler fortellingen om?

Her er et kort synopsis fra seriens oppføring på nettsiden Disney Plus Originals: «Secret Invasion er en nylig kunngjort serie som kommer på Disney+. Denne tegneseriebaserte TV-serien tar for seg en gruppe formskiftende Skrulls som har infiltrert jorda i årevis.»

Det gir oss ikke akkurat mye å gå på. Men noe vi faktisk vet, er at Secret Invasions realfilm-adaptasjon ikke vil bli like omfattende som tegneserien den er inspirert av. Marvel Studios-direktør Kevin Feige snakket med ComicBook.com i januar 2021, og kunne røpe at Secret Invasion ville bli mindre omfattende enn tegneserien, og kunne fortelle et «Det var også flere karakterer i tegneserien enn det var i Endgame, så nei [den vil ikke bli mer omfattende]».

Med tanke på de største aktørene i TV-serien, antar vi at Secret Invasion vil by på en fortsettelse av historien fra Captain Marvel (lansert i 2019) og Spider-Man: Far From Home, den siste filmen i Marvels Fase 3 (som kom i juni 2019). Begge filmene rommet Skrulls i varierende grad, så det er ikke så overraskende at disse to filmene fungerer som springbrett til Secret Invasion.

Det verserte rykter om at Secret Invasion egentlig var tenkt som en film, før den nå ender opp med å bli en serie på Disney+. Feige snakket med Collider i januar 2021, og sa at den «politiske paranoiaen» i Secret Invasion var noe Marvel i lengre tid har hatt lyst til å gå nærmere i sømmene. Marvel-sjefen sa videre at «vi valgte å lage en serie fordi vi dermed kunne gjøre noe annet enn det folk har sett før».

Dermed ligger det an til at vi med Secret Invasion får en spionthrillerserie fra den samme støpeformen som filmen Captain America: The Winter Soldier. Det virker fornuftig, ettersom flere av skuespillerne angivelig vil spille spioner. Vent deg massevis av action og eksplosjoner – noe vi mistenker diverse Skrulls for å sørge for – basert på uoffisielle videoer og bilder fra settet som vi har sett på nettet.

Footage of the Explosion at the National Unity Day scene being shot that shows the aftermath hurting and endangering civilians. (via: @bishopluvbot) pic.twitter.com/qBtY1nGGTuJanuary 27, 2022 See more

Noen av scenene som er spilt inn i Storbritannia kan være erstatninger for fiktive russiske lokasjoner. Lekkede bilder later til å vise et filmsett ved Piece Hall i Leeds, som benyttes som bakgrunn for den nasjonale enighetsdagen, en offentlig russisk helligdag. Dermed vil kanskje Secret Invasion foregår flere steder i verden, og dessuten utenfor den.

Piece Hall is Russia! pic.twitter.com/5DxgN5NKIWJanuary 25, 2022 See more

Med tanke på Skrulls evne til å forandre fasong, kan det hende at vi får se andre MCU-skikkelser gjøre gjesteopptredener i Secret Invasion. Tegneserien røpet at noen av verdens mektigste helter egentlig var Skrulls som hadde maskert seg som superhelter i årevis.

Dette later til å være en tankegang som kan videreføres til TV-serien. Ifølge den fremtredende Marvel-lekkeren MyTimeToShineHello vil «noen superhelter» dukke opp i serien. Det er bare å begynne å gjette på hvem det kan være.

Endelig vet vi at Secret Invasion vil omfatte seks episoder, akkurat som flere andre MCU-serier på Disney+, som Loki og Moon Knight.

Secret Invasion – trailer

Secret Invasion – trailer: finnes det en?

Nick Fury err ikke fornøyd med det han ser. (Image credit: Marvel Studios)

Nei, og det er lenge til det kommer en. Vi vil oppdatere denne seksjonen når den første kommer.

Secret Invasion – fremtiden til MCU

Secret Invasion: hvordan vil serien påvirke MCU?

Monica Rambeau ser bekymret ut i avslutningen av serien WandaVisions første sesong. (Image credit: Marvel Studios)

Som nevnt, vil Secret Invasion videreføre fortellinger fra Captain Marvel og Far From Home, men den vil også gripe fatt i begivenheter i WandaVision, der vi så Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) bli konfrontert av an Skrull i serieavslutningen på Disney+. Den uidentifiserte Skrull-en fortalte Rambeau at en venn av moren hennes ønsket å treffe Monica. Mange fans spår at denne «vennen» er Nick Fury.

Dette poenget i fortellingen ble ikke avslørt ved sesongslutt, så det er også mulig at Rambeau vil gjøre en gjesteopptreden i Secret Invasion. Vi vet allerede av Rambeau vil få en sentral rolle i The Marvels sammen med Captain Marvel og Ms. Marvel, men det hadde vært moro om hun også dukket opp i Secret Invasion.