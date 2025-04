Lekkede bilder av en dummy-enhet viser hvor tynn iPhone 17 Air kan bli – sammenlignet med iPhone 17 Pro

Vi har sett nok et lekket bilde av iPhone 17 Air

Den kan bli merkbart tynnere enn iPhone 17 Pro Max

Fire iPhone-modeller ventes å bli lansert i september

Teller vi ned dagene, er det omtrent 150 dager igjen til lanseringen av iPhone 17-serien, og en ny lekkasje av to dummy-enheter viser hvor stor tykkelsesforskjellen kan bli mellom to av modellene.

Dummies er ikke-fungerende modeller av telefoner basert på tegninger oppnådd gjennom forsyningskjeden, og den velkjente lekeren @MajinBuOfficial har delt et bilde av to av dem: iPhone 17 Air ved siden av iPhone 17 Pro Max.

For alle som har fulgt ryktene så langt, er det kjent at iPhone 17 Air ventes å erstatte iPhone 16 Plus i Apples flaggskipserie. I følge tidligere lekkasjer skal den være bare 5,84 mm tykk, fra forsiden til baksiden.

Den slankheten er virkelig tydelig synlig her. Hvis iPhone 17 Pro Max har samme tykkelse som iPhone 16 Pro Max, så er den omtrent 8,3 mm – noe som gjør Pro Max hele 42 % tykkere enn Air.

Dette venter vi oss

iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max in comparison pic.twitter.com/KrGlUXDuUYApril 5, 2025

Dummy-enhetene avslører ikke så mye mer om hva vi har i vente, men den visuelle sammenligningen er likevel interessant. Vi har også allerede sett flere andre lekkede dummy-enheter som viser frem designet til årets iPhone-serie.

I tillegg til de to modellene på bildet er det også stor sannsynlighet for at vi får se en vanlig iPhone 17 og en iPhone 17 Pro. Ifølge rapporter vil Pro og Pro Max få mer RAM og et par andre oppgraderinger.

I et svar på innlegget med dummy-enhetene gjentok bransjeanalytiker Ross Young sin tidligere spådom om at iPhone 17 Air vil få en 6,55-tommers skjerm, samt støtte for standardfunksjoner som MagSafe.

Hvis Apple følger sin vanlige utgivelsesplan, burde alle disse telefonene dukke opp en gang i september. Før det venter utviklerkonferansen WWDC i juni, hvor vi trolig får høre mer om iOS 19.