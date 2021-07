Slik ser du Black Widow: strøm den nye Marvel-filmen på Disney+

Så kunne ikke lenger pandemien holde superheltene i MCU tilbake. Etter en forsinkelse på over et år, kom den lenge etterlengtede filmen Black Widow 9. juli – både på kino og på nettet. Her forklarer vi hvordan du kan se filmen på nettet med et Disney+-abonnement og en engangsbetaling med Premier Access på 259 kroner. Fra 6. oktober inngår den i den ordinære samlingen til Disney+.

Utgivelsesdato: 9. juli, 2021 I hovedrollene: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Rachel Weisz, Ray Winstone, William Hurt. Regissør: Cate Shortland Spilletid: 135 minutter

Filmen utspiller seg mellom begivenhetene i Captain America: Civil War og Avengers: Infinity War. Her følger vi eks-KGB agent Romanoff (Scarlett Johansson) i hennes selvvalgte eksil i Norge. Hun blir imidlertid snart funnet av (Florence Pugh), som også er en «Widow». Hun ber Romanoff om hjelp til å demontere «Black Widow»-programmet, et program som har gjort dem begge til dødbringende leiemordere.

I prosessen blir de gjenforent med sine adoptivforeldre Melina Vostokoff (Rachel Weisz), en spion og nå en av de beste forskerne i «Red Room», og supersoldaten Alexei Shostakov (David Harbour). De må konfrontere Dreykov, oppsynsmannen for «Black Widow»-programmet, og den ustoppelige skurken Taskmaster. Det er ingrediensene til en runde eksplosiv action – særlig i én scene hvor Taskmaster farer gjennom en gate i en stridsvogn på jakt etter de to psudosøstrene.

Black Widow har en mer jordnær tone enn tidligere Marvel-filmer, men leverer likevel like heftig action og hjertevarme scener som man ellers er blitt vant med fra MCU.

Og nå som plottet i svært grove trekk er skissert, kan du lese videre for å finne ut hvordan du kan strømme Black Widow med Disney+ Premier Access.

Slik strømmer du Black Widow: se hele filmen på Disney+

Alle som bor i land med adgang til Disney+ – Nord-amerika, Australia, New Zealand, Storbritannia, størstedelen av Europa med flere – trenger bare å stikke innom hjemmesiden til Disney+ for å abonnere på tjenesten. Når du har gjort det, finner du Black Widow tilgjengelig for kjøp via Premier Access-plattformen til 259 kr. Disney+ i sig selv er også verdt å sjekke ut. I tillegg til at du får tilgang til bestemte filmer via Premier Access, finner du dessuten alle sesongene av The Simpsons, alle favorittfilmene dine fra Pixar samt den komplette katalogen til Star Wars.Se tilbud

Hva er Disney+ Premier Access?

Disney+ introduserte Premier Access i september 2020 som en reaksjon på det globale Covid-19-utbruddet og den medfølgende nedstengningen av stort sett alle kinoer. Det ga de store filmproduksjonene en alternativ vei ut til publikum. Realfilmversjonen av Mulan var den første tittelen som ble tilgjengelig på denne måten.

Nå kan du se denne tjenestens hittil største film – og andre nye Disney-utgivelser – rett fra sofaen. Eller du kan velge å se den på kino, nå som kinoene er åpne. På Premier Access gjør imidlertid Disney alt de kan for å gjenskape kino-opplevelsen, ettersom alle titlene kan ses i 4K HDR-oppløsning (Dolby Vision) og de støtter også lydformatet Dolby Atmos.

Engangsbetalingen på 259 kroner kan virke voldsom, men hvis du betrakter den som et alternativ til to kinobilletter, er det likevel ikke så ikke. Dessuten slipper du å kjøpe popcorn og annet snacks til overpris. Du kan naturligvis også pause filmen og se den så mange ganger du vil – så lenge du er medlem av Disney+.

Premier Access-filmer blir fortløpende lagt til i det alminnelige biblioteket til Disney+, men dette skjer først tre måneder etter deres opprinnelige slippdato.

(Image credit: Marvel Studios)

Hva må jeg ellers vite om Disney+?

Da Disney+ ble lansert i Norge, kostet abonnementet bare 69 kroner i måneden, noe som var vesentlig lavere enn hos konkurrentene HBO og Viaplay. Siden da er prisen imidlertid satt opp med 20 kroner i måneden, men den befinner seg fremdeles i det rimelige segmentet av strømmetjenester. Hvis du synes at Disney+ har rikelig med innhold etter din smak, kan du imidlertid spare noe ved å tegne et årsabonnement på 890 kroner, slik at du skjærer ned prisen med 17 %.

Det kan også vise seg å være en fornuftig beslutning. Disney+ ser uansett ut til konstant å bli utvidet med nye, eksklusive titler som for eksempel Loki. Blant de andre titlene du bare finner hos Disney+, er Soul, The Mandalorian, Cruella, WandaVision og selvfølgelig Black Widow – bare for å ha nevnt noen få.

