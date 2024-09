iPhone 16 får en Camera Control-knapp og en Visual Intelligence-funksjon for å konkurrere med Circle to Search

iPhone 16 er nettopp blitt lansert og kommer med en flott ny funksjon kalt Visual Intelligence. På Apples «Glowtime»-arrangement i september ble det avslørt at denne imponerende AI-funksjonen lar deg klikke på den nye kamerakontrollknappen på siden av telefonen og bruke en multimodal AI for raskt å få søkeresultater. Har du noen gang ønsket å vite hvilken hunderase som går forbi? Ikke noe problem!

Med Visual Intelligence kan du søke etter alt kameraet ditt ser gjennom den nye kamerakontrollknappen på iPhone 16. Funksjonen ligner på Google Pixels Circle to Search, men den kan til og med bli bedre, takket være iPhone-kameraets evne til å søke etter nøyaktig hva ser du. Tenk Google Lens, men i Apples versjon.

iPhone 16 og iPhone 16 Plus drives av den nye A18-brikken, som er bygget fra grunnen av for Apple Intelligence. Visual Intelligence-funksjonen vil bli tilgjengelig senere i år, noe som betyr at du ved lansering kun vil kunne bruke kamerakontrollknappen for, som forventet, å åpne kameraet.

Visual Intelligence på iPhone 16

Den nye knappen på Apple iPhone 16 heter Camera Control. (Image credit: Aplpe)

iPhone 16 får ikke bare en ny Camera Control-knapp, men også handlingsknappen fra iPhone 15 Pro, som kan starte hvilken som helst snarvei du kan tenke deg. Den nye Visual Intelligence-funksjonen er også tilgjengelig på de nylig introduserte iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, som nå har større skjermer sammenlignet med fjorårets Pro-modeller, sammen med den nye A18 Pro-brikken. De større 6,3 og 6,9-tommers skjermene er perfekte for Visual Intelligence, noe som gjør det enkelt å ramme inn det du vil bruke AI for å søke etter og se det på en større skjerm.

Apple Intelligence lanseres i beta neste måned, med fremtidige AI-funksjoner som Visual Intelligence og en oppgradert Siri som kommer like etter.

