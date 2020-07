OnePlus Nord: lanseringsdato, pris, lekkasjer og alt vi vet så langt

OnePlus er den nye, rimelige smarttelefonen fra den kinesiske mobiltelefonprodusenten. Her er de tydeligvis ute etter å nå et bredere publikum gjennom en prisbevisst lansering ved siden av det langt dyrere flaggskipet.

OnePlus Nord er både navnet til selskapets nye produktlinje og på den første modellen i denne serien – smarttelefonen OnePlus Nord.

Oppdatering: Alle viktige spesifikasjoner for OnePlus Nord er nå blitt lekket. Dessuten har OnePlus selv kommet med en rekke detaljer, og det seneste fra deres hold er opplysningen om at enheten vil få fire kameraer på baksiden og to foran.

Flere av de seneste opplysningene om modellen Nord er bekreftet direkte til TechRadar. Vi har samlet alle opplysningene vi har snappet opp nedenfor.

OnePlus Nord har en lavere pris enn OnePlus 8. Dermed har de tatt tak i flere brukeres bekymringer over selskapet store prisøkninger de seneste årene, da de beveget seg opp fra det prismessige mellomsjiktet.

Det verserte mange spekulasjoner omkring den nye enhetens navn, og blant annet OnePlus Z, OnePlus 8 Lite og OnePlus Nord ble nevnt. Sistnevnte er altså blitt offisielt bekreftet som navnet til den nye smarttelefonmodellen.

Rett på sak

Hva er det? En rimelig (men ikke billig) smarttelefon fra OnePlus

Når lanseres den? Juli

Juli Hva blir prisen? Under $ 500 (USA)

OnePlus Nord: lanseringsdato

Forhåndsbestillinger på OnePlus Nord: Begrenset forhåndsbestilling 1. juli, 8. juli og 15. juli

Begrenset forhåndsbestilling 1. juli, 8. juli og 15. juli OnePlus Nord lanseres: 21. juli

21. juli OnePlus Nord slippes på markedet: Juli

Slippdatoen for OnePlus Nord gjenstår å få bekreftet, men den er rett rundt hjørnet. Det vi vet er lanseringsdatoen for OnePlus Nord, som altså er 21. juli.

Selv om vi kjenner flere detaljer om OnePlus Nord, vil først begivenheten 21. juli – som blir vist som en AR-lansering du kan se via en mobil-app – gi oss alle detaljene om denne rimelige smarttelefonen.

Firmaet gjennomførte 1. juli den første forhåndsbestillingsrunden på bare 100 enheter. Disse ble utsolgt på bare ett sekund.

Den andre runden med forhåndsbestillinger ble gjennomført 8. juli på nettsidene til OnePlus, mens den tredje og siste forhåndsrunden finner sted 15. juli.

OnePlus Nord blir først tilgjengelig i Europa og India.

OnePlus Nord: pris

Prisen for OnePlus Nord: bekreftet til 500 Euro.

Vi vet imidlertid noe om prisen på OnePlus Nord. Selskapet har bekreftet at den i USA vil ligge på «under 500 dollar», og på € 500 i Euro-sonen, etter det selskapets CEO og grunnlegger Pete Lau har opplyst.

Dette gjør OnePlus Nord vesentlig rimeligere enn OnePlus 8, der prisen begynner på i underkant av 8000 kroner. Dette er positivt, ettersom OnePlus lenge har fristet med ryktene om en rimeligere mobil.

Det er ennå uvisst hva prisen blir hos norske forhandlere.

OnePlus Nord: navnet

Ikke lenger OnePlus Z eller OnePlus 8 Lite

Det er offisielt. Navnet til den rimelige smarttelefonen fra OnePlus skal hete OnePlus Nord.

Etter flere måneder der ryktene har kretset om tre navn – OnePlus 8 Lite, OnePlus Z og nylig også OnePlus Nord – var det det merkeligste av disse navnene som ble virkelighet.

Vi samtalte eksklusivt med Carl Pei, assisterende leder for OnePlus Nord, for å finne ut hvordan dette navnet ble til, hva det betyr og hvorfor det ble valgt.

OnePlus Nord: kraft og grensesnitt

Eksklusivt: Nord vil få en Snapdragon 765G-brikke

Nord vil få en Snapdragon 765G-brikke Eksklusivt: Nord vil bli en 5G-klar smarttelefon

OnePlus har eksklusivt bekreftet overfor TechRadar at smarttelefonen Nord vil bli utstyrt med Qualcomms Snapdragon 765G-brikke.

Dette er den samme brikken som gjorde det så godt i LG Velvet. Det at den også skal plasseres i OnePlus Nord, betyr at telefonen er 5G-klar.

Og selv om det følgende ikke ennå er bekreftet, venter vi at OnePlus Nord skal kjøre Android med firmaets eget Oxygen OS-grensesnitt på toppen. Dette gir flere funksjoner og tilpasningsmuligheter på toppen av Googles kjernesystem.

OnePlus Nord: kameraer

Eksklusivt: OnePlus Nord får kameraer på flaggskipnivå

OnePlus Nord får kameraer på flaggskipnivå Bekreftes å få to kameraer foran og fire bak

En nylig lekkasje antyder et hovedkamera på 48 MP

OnePlus har nå bekreftet at OnePlusNord vil få fire kameraer på baksiden og to foran. De har ikke kommet med noen spesifikasjoner, men assistentleder Carl Pei hos OnePlus Nord har eksklusivt fortalt TechRadar at telefonen får et kamera på «flaggskipnivå».

Lekkasjer kan imidlertid ha fylt opp tomrommet i spesifikasjonslisten, ettersom én kilde oppgir at enhetens hovedkamera blir på 48 MP, og at den dessuten får en ultravidvinkel på 8 MP, en makro på 5 MP og en dybdesensor på 2 MP.

Ifølge en lekkasje fra en «innsider hos OnePlus», får OnePlus Nord en sensor på 32 MP og én på 8 MP foran.

Der enkelte kilder, som de nevnt over og den i tweeten nedenfor hadde rett angående antallet linser, har andre vist seg å ta feil.

For eksempel har en overraskende lokkeprat i et prateprogram antydet at den skulle få tre kameraer bak, noe so jo er ett færre enn det som viser seg å være sannheten.

OnePlus Nord: design og skjerm

Vi har nå fått tatt vår første titt på OnePlus Nord, gjennom et bilde som har dukket opp hos Amazon India og et par videoer som er postet av OnePlus selv. Disse gir oss noen glimt av den kommende telefonen.

Bildet som er lekket hos Amazon (under) viser baksiden på en OnePlus Nord, og selv om selve mobilen er litt uskarp, er det lett å se logoen til OnePlus, volumknappen, på- og låseknappen og en stor kamerablokk.

Vår første titt på OnePlus Nord (Image credit: Amazon / OnePlus)

Samtidig har OlePlus postet en video (under) på Instagram, der vi får en kort kikk på forsiden til OnePlus Nord. Her røpes det ikke så mye, men spol frem til rundt ettminuttsmerket i videoen og døm selv.

A post shared by @oneplus.nord A photo posted by on on Jul 3, 2020 at 5:21am PDT

OnePlus Nord: lekkasjer og rykter

En gjengivelse av OnePlus Nord (under) har gitt oss en idé om hvordan telefonen ser ut, og det som ble vist var ikke ulikt OnePlus 8-serien.

Her ser han en nålehullutstansing øverst på midten av skjermen, baksidekameraene i en blokk på enhetens venstre side og det later ikke til å være noen tradisjonell 3,5 mm lydutgang.

Den lekkede gjengivelsen av OnePlus Nord (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Vi har også sett direkte førsteinntrykksvideoer av mobilen, som stort sett ser ut til å stemme overens med gjengivelsene overfor. Skjermen er flat, noe som er en endring fra OnePlus 8-enhetene, men disse bildene viste oss ikke telefonens bakside.

Like før kunngjøringen av OnePlus 8 ble alle de tre modellene avslørt i en stor lekkasje, og dette inkluderte en «Lite»-enhet. I denne lekkasjen ble det oppgitt at «Lite»-enheten, som nå altså heter OnePlus Nord, skulle få en skjerm på 6,4 tommer, baksidekameraer på 48 MP, 16 Mp og 12 MP, frontkamera på 16 MP og et batteri på 4000 mAh.

Vi er ikke overbevist om noe av dette. Den samme meldingen sa også at enheten skulle få en Mediatek 1000-brikke, og dette vet vi nå at ikke stemmer. Men en nyere lekkasje meldte om et hovedkamera på 48 MP i et oppsett på fire kameraer på baksiden, så det kan være noen sannheter i enkelte av ryktets elementer.

En stor lekkasje med spesifikasjoner for OnePlus Nord peker på den nå bekreftede Snapdragon 765G-brikken, sammen med 6 GM RAM, et trippelkamera med sensorer på 64 MP, 16 MP og 2 MP, et fremovervendt nålehullkamera på 16 MP, en 6,55-tommers Super AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, 128 GB lagringsplass, en skjermintegrert fingeravtrykksleser og et batteri på 4300 mAh med 30 W hurtiglading.

Når det er sagt, har en annen kilde meldt at disse spesifikasjonene er feilaktige, så vi vil ta dem med en stor klype salt. En enda ferskere lekkasje har meldt at OnePlus Nord får et dobbelt frontkamera med hovedsensor på 32 MP i tillegg til en vidvinkel på 8 MP, begge i en utfresing i øvre venstre hjørne av skjermen.

Den nyeste store lekkasjen om OnePlus Nord legger seg på linje med andre nyere lekkasjer og bekreftede detaljer. Her heter det at OnePlus Nord får en skjerm på 6,44 tommer med en oppløsning på 1080 x 2400 og en oppdateringsfrekvans på 90 Hz, 8 GB eller 12 GB RAM og lagringsplass på 128 GB eller 256 GB.

Kameraoppsettet på baksiden sies å romme et hovedkamera på 48 MP f/1,75, en ultravidvinkel på 8 MP, en dybdesensor på 5 MP f/2,4 og en makrosensor på 2 MP f/2,4. Foran sies det å bli et hovedkamera på 32 MP og en vidvinkel på 8 MP. Disse kameraspesifikasjonene stemmer overens med flere tidligere lekkasjer.

Til slutt peker kilden på et batteri på 4115 mAh, 30 W hurtiglading, en skjermintegrert fingeravtrykksleser, ansiktsgjenkjennelse og fargevariantene Blue Marble, Gray Onyx og Gray Ash.

I andre kilder viser en ytelsestest for det som later til å være OnePlus Nord at mobilen kan få så mye som 12 GB RAM, noe som er et overraskende høyt tall for hva vi forbinder med rimelige telefoner. Når det er sagt, er flere lekkasjer på samme linje her.

Den samme oppføringen anslår at enheten vil være 5G-klar og får en Snapdragon 765G-brikke. Begge disse detaljene er allerede bekreftet.