Ny MacBook kan bli Apples billigste laptop på årevis

Apples første ARM-baserte MacBook kan bli den billigste laptopen fra selskapet, ifølge ny lekkasje.



Et rykte fra Apple-informant iHacktu Pro (tvitringen har i etterkant blitt slettet), plukket opp av Apple Insider, hevder at Apple vil lansere en MacBook på 12 tommer med Apple-silisium på innsiden under et spesial-evenement den 27. oktober, bare uker etter at selskapet viser frem iPhone 12. Selv om vi har hørt snakk om at den ARM-baserte bærbare PC-en – som etter sigende skal ha en CPU med 12 kjerner, produsert på en 5 nm-produksjonsprosess – kommer til å bli billigere enn den Intel-baserte MacBook-maskinen, så er dette første gang vi hører rykter om at dette kan bli den billigste MacBook-maskinen noensinne.

Ifølge en annen kilde til lekkasjer, @komiya_kj, skal Apples MacBook på 12 tommer ha en startpris på bare 799 amerikanske dollar, hvilket er 200 dollar mindre enn dagens billigste MacBook Air (i Norge koster denne 12 790 fra Apple.)

ARM MacBook$799~MacBook Pro 13”$1099~(*idk about the exact price) https://t.co/aypv0pZhGBJuly 25, 2020

Vår informant hevdet også at Apple kommer til å lansere MacBook Pro (13-tommer) med de nye ARM-prosessorene. Laptopen, som skal ha både Touch Bar og kjølevifte, skal komme til å koste rundt 1099 amerikanske dollar (rett i underkant av 10 000 kroner, men en kan gjerne legge til litt mer enn bare valutaprisen i Norge.)



Per nå har Apples billigste MacBook Pro-modell (på 13 tommer) – som baserer seg på en Intel Core i5-prosessor av åttende generasjon – en pris på $1299 i USA, og 16790 kroner i Norge.

Although they look like cheaper than Intel-powered MacBooks, Apple’s ARM-based laptops look set to come out on top in the performance stakes.

Apples såkalte Developer Transition Kit baserer seg på A12Z-prosessoren, og dukket nylig opp i en Geekbench 5-test, der ARM-maskinen fikk en skår på rundt 800 på enkeltkjernetestesn og rundt 2600 på flerkjernetesten, og da ble altså programvaren emulert gjennom Rosetta 2 (programvare som gjør at man kan kjøre x86-kode på ARM-maskinvare.)



Selv om vi ikke har sett noe til den endelige ytelsestallene fra Apples ARM-baserte CPU, hjelper disse lekkede skårene oss godt på vei, og er langt høyere enn de man får om man tester for eksempel ARM-baserte Surface Pro X, som bruker SQ1-prosessoren laget av Microsoft og Qualcomm.