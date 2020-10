Apple MacBook Air (2020) annonsert – doblet ytelse og bedre tastatur

Apple har nettopp annonsert MacBook Air (2020), den seneste i rekken av tynne og lette laptoper fra Cupertino-selskapet. Årets variant tilbyr ytelsen, designet og byggkvaliteten vi har blitt vant med fra Apples enheter, men i en langt rimeligere pakke sammenlignet med MacBook Pro.



Selv om lanseringen av MacBook Air (2020) kom bardus på, håpet mange av oss på en oppdatert versjon av laptopen i år, særlig med tanke på hvor godt vi likte MacBook Air som kom i fjor (2019-modellen.)



Nye MacBook Air (2020) har doblet ytelsen, doblet lagringsplassen og har det nye og forbedrede tastaturet Magic Keyboard – hvilket vil si at årets modell retter på mange av manglene vi fant ved fjorårets variant.



MacBook Air (2020) går ned hele hundre amerikanske dollar i startpris (kontra 2019-modellen) – men dessverre for oss i Norge har ikke Apple vært villige til å matche prisfallet i kroner og øre, og vi må belage oss på å betale de samme 12 790 kronene forgjengeren kostet ved lansering. Ikke at det nødvendigvis er en dårlig deal for noe som tross alt er en ganske vesentlig oppgradering, men det stikker litt å bli utelatt.

Kort og godt

Hva? Nye MacBook Air.

Nye MacBook Air. Når? Kan bestilles nå.

Kan bestilles nå. Hva kommer den til å koste? 12790 kroner.

MacBook Air (2020), tilgjengelighet

Under annonseringen avslørte Apple at MacBook Air (2020) kan bestilles nå, fra Apple Store.



Den vil også være tilgjengelig i butikker fra 23. mars, ifølge Apple, men på grunn av omstendigheter knyttet til den pågående koronaviruspandemien er mange butikker som selger Apple-produkter stengt, og det er uklart om hvorvidt COVID-19 vil føre til forsinkelser i frakt. Så, selv om MacBook Air (2020) kan kjøpes akkurat nå er det vanskelig å si nøyaktig når man har den i hende.

(Image credit: Apple)

MacBook Air (2020), pris

Den største overraskelsen med denne avsløringen var nok at prisen i USA har gått ned enda et hakk, til under $1000, hvilket følger den nåværende trenden satt av Apple, der Air-modellene blir billigere og billigere. Som nevnt over får ikke vi i Norge – hvor vi ender opp med en startpris på 12790 kroner – være en del av denne utviklingen akkurat i år, men den generelle trenden over tid er likevel at MacBook Air får bedre spesifikasjoner og (relativt sett) billigere pris.

Basismodellen har en Intel Core i3-prosessor av 10. generasjon med to kjerner, 256 GB lagringsplass (opp fra 128 GB i fjorårets modell) og 8 GB RAM.



Man kan også gå for en dyrere basismodell av MacBook Air, som starter på 16 790. Denne har en Intel Core i5-prosessor av 10. generasjon – for første gang i MacBook Air-serien, en CPU med fire kjerner, en SSD på 512 GB og 8 GB RAM.



Apple har også annonsert at studenter får ekstrarabatter.

MacBook Air (2020), spesifikasjoner

Skjerm: 13" Retina medTrue Tone

CPU: 10. gen Intel Core i3/i5/i7

GPU: Intel Iris Plus

RAM: 8 GB - 16 GB LPDDR4X (3733 MHz)

Lagring: 256 GB - 2 TB SSD

Porter: 2 x Thunderbolt 3

Ifølge Apple vil MacBook Air (2020) være opptil to ganger så rask som fjorårets modell, takket være de nye 10. generasjonsprosessorene.



Selv om Apple ikke vil ut med helt nøyaktig hva slags prosessorer det er snakk om, tipper vi at det er snakk om at den billigere i3-modellen har en Intel Core i3-1000G4, mens i5-modellen har Intel Core i5-1030G7. MacBook Air har gjerne et vifteløst design, noe som gjør at vi tror dette er Intel Ice Lake-prosessorer.

Interessant nok kan dette bety at MacBook Air (2020) har helt vanlige prosessorer fra Intel, snarere enn spesiallagede CPU-er med høyere klokkefrekvens, slik som de eldre MacBook Air-modellene hadde.



Grafikkytelsen får vi fra den integrerte GPU-en (Intel Iris Plus), som Apple hevder vil gi en 80 % høyere grafikkytelse. Selv om dette ikke kan konkurrere med MacBook Pro, som har separate skjermkort, bør dette bety at nye MacBook Air kan finne på å være bedre på for eksempel videoredigering.

MacBook Air (2020), design

Selv om designet til den nye laptopen forblir relativt uforandret har vi nå fått Magic Keyboard også i Air-serien, som først dukket opp i 16-tommersvarianten av MacBook Pro i fjor.



Konstruksjonen til det nye tastaturet baserer seg på en ny såkalt sakse-design, og bør dermed gå klar av problemene man hadde med de gamle «butterfly»-tastene.



Det nye tastaturet har taster som kan trykkes ned en hel millimeter, og gir dermed en responsiv skriveopplevelse. Piltastene er nå i form av en invertert T, slik som på PC-tastaturer, noe som gir en mer intuitiv bruk.

MacBook Air (2020) har et chassis frest ut av 100 % resirkulert aluminium, og fåes i tre forskjellige farger: stellargrå, gull og sølv.



Thunderbolt 3-portene klarer også å drive en ekstern skjerm med en oppløsning opptil 6K, noe som også er nytt for MacBook Air-serien.