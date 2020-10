Apple-arrangement neste uke: iPhone 12 kommer ikke alene – her er alt vi forventer å se

Nok et Apple-evenement vil finne sted 13. oktober, og vi kan ikke annet enn regne med at iPhone 12-serien kommer til å bli avslørt. Vi snakker likevel om Apple, og det kommer helt sikkert til å komme et par «one more thing»-øyeblikk, myntet på å gi oss bakoversveis. Her er alt vi forventer at vi får se for første gang under såkalte Apple Event den 13. oktober.



Det er et par ting vi med enkelhet kan krysse av lista, simpelthen fordi vi allerede så noen av disse på evenementet Apple arrangerte i september. Det er for eksempel liten vits i å forvente nye nettbrett, etter at iPad Air 4 ble introdusert. Det er også lite sannsynlig at vi får noe mer når det gjelder såkalte wearables, nå etter at Apple Watch 6 og Apple Watch SE ble annnosert.

Det er likevel et par Apple-produkter igjen som vi kan få muligheten til å se fra scenen den 13. oktober. Bortsett fra iPhone 12-telefonene har vi hørt en hel del om Apple Studio, selskapets første heldekkende hodetelefoner. Det kan også hende at vi kommer til å få se AirTags (små sporingsenheter til eksempelvis nøkler eller andre ting det er fort gjort å miste), som har dukket opp i iOS-programvaren nå og da de siste par årene. Til slutt har vi hørt overraskende rykter om at en langt mindre AirPower-enhet, den trådløse laderen som Apple etter sigende kasserte før den ble lansert, nå endelig skal avsløres for alle og enhver.



Her er alt vi forventer, litt mer detaljert. Vi starter med den store iPhone 12-annonseringen:

iPhone 12 (standardmodeller)

Vi regner med å få se ikke én, men to, etterfølgere til standardmodellen i iPhone 11-serien. Dette skal være de «rimelige flaggskipmodellene» i den nye serien, og de ser ut til å distansere seg fra de andre modellene ved å ha andre størrelser. Den minste telefonen, som ryktes å hete iPhone 12 Mini, kommer til å ha en skjerm på 5,4 tommer, mens den noe større varianten, antageligvis med et såpass enkelt navn som iPhone 12, kommer til å ha en skjerm på 6,1 tommer. Forskjellig fra iPhone 11s LCD-skjermer, så vil årets standardmodell ha OLED-skjermer.

Den eneste forskjellen mellom de to standardmodellene, ifølge ryktene, kan være batteristørrelsen – en større telefon betyr mer plass til et større batteri – men den mye mindre iPhone 12 Mini-modellen kan likevel klare å kapre en del tilhengere av mindre telefoner. Det er uklart hvor mye mindre den nye telefonen kommer til å være i forhold til Apples per nå minste telefon. nye iPhone SE (2020), men varianten som kommer neste uke vil definitivt være iPhone 12-versjonen for brukere som ikke trenger store telefoner.

iPhone 12 Pro og Pro Max

De to toppmodellene i iPhone 12-serien følger opp iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, og etter sigende skal disse ikke overraskende hete iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. Forskjellen i 2020? Årets modeller skal formodentlig bli større: iPhone 12 Pro kan komme til å få en skjerm på 6,1 tommer (opp fra 5,8 tommer i forgjengeren) og iPhone 12 Pro Max kan få en skjermstørrelse på 6,7 tommer (opp fra 6,5 tommer.)



Selv om alle iPhone 12-modellene i teorien burde få den samme A14 Bionic-prosessoren vi har hørt nyss om kommer antageligvis de to Pro-modellene å skilles fra de andre modellene via mengden RAM (4 GB og 6 GB), en skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, men også tre kameraer på baksiden, samt en såkalt LiDar-dybdesensor. Basemodellene til iPhone 12 kan komme til å få «kun» to kameraer. Avslutningsvis kan vi nevne at det ikke er helt klart om 5G kommer til å være tilgjengelig med alle modellene, eller at bare noen av de nye telefonene kommer til å inkludere støtte for det nye mobilnettverket. Hvis dette er tilfellet, at bare noen modeller får støtte, så kan man selvfølgelig banne på at det kun blir Pro-modellene.

AirPods Studio

Apples nettbutikk har fjernet høyttalere og hodetelefoner fra tredjepartsprodusenter, noe som hinter om at det gjøres klart til egne produkter, og da særlig de (formodentlige) luksuriøse AirPods Studio.



Vi har hørt en del om designet til de heldekkende hodetelefonene, og vi har sett modeller som viser en metallramme og store puter rundt selve øreklokkene, samt store puter på hodebåndet. Vi har har også merket oss noen detaljer om potensiell funksjonalitet. Eksempelvis skal det være snakk om en metallisk konstruksjon med magnetiske øreklokker, men ingen hodetelefoninngang – de skal i hovedsak være trådløse, men ha USB-C-inngang.

Lanseringsdatoer: iPad Air, Apple One med mer

Selv om evenementet Apple arrangerte i september inneholdt en drøss enheter, så sa Apple lite om når alt skulle ut på markedet. Lanseringsdatoen for iPad Air 4 er fortsatt et mysterium, og vi er ikke sikre på når Apple One, tjenesten som samler alle andre Apple-tjenester i ett abonnement, kommer til å bli tilgjengelig.



iPad Air 4 redefinerte nettbrettet til å være en slags lett-variant av iPad Pro, og hadde noen av de samme designtrekkene (flate kanter, USB-C-port) samt forbedrede spesifikasjoner, på samme måte som sin dyrere storebror. Apple One, på sin side, legger sammen alle Apples tjenester man må abonnere på – inkludert den nylig annonserte Apple Fitness Plus – og lager heller én enkelt tjeneste, ett enkelt abonnement, som skal koste 165 i måneden for enkeltpersoner (225 kroner for familier, opptil fem personer.)

Vi har forventet at Apple AirTags skulle komme på markedet en god stund, og siden de ikke ble avslørt på september-arrangementet til Apple er det kommende evenementet nå i oktober neste sjanse for å potensielt se Apples variant av slike små spore-duppeditter. Det kan nok hende at dette har vært Apples plan hele veien, siden en lekkasje ymtet utpå om at en app dedikert til AirTags skal være en del av iOS 14, hvilket brukere allerede kan laste ned.



Vi har hørt rykter om hvordan enhetene kommer til å fungere – det er snakk om funksjonalitet som ligner mye på Tile. Man skal altså kunne spore en AirTag (og i forlengelse av det, hva nå enn den er festet til, som eksempelvis nøkler eller vesker) gjennom en iOS-app.

Enkelte rykter peker dog mot muligheten for andre typer sporing, som AR-funksjonalitet som lar brukere gå rundt med mobilkameraet og finne digital ballonger, som representerer AirTags man ikke vet hvor er, men som er i nærheten av iPhone-telefonen du bruker. Hva om AirTags-brikken ikke er i nærheten? Det går også rykter om en såkalt «lost mode», som bruker andre iPhone-enheter som et slags mesh-nettverk i et forsøk på å finne den forlagte AirTag-brikken.

AirPower

Ja, AirPower – den etterlengtede trådløse ladematten fra Apple som offisielt ble kansellert i mars 2019, men som likevel mange fortsatte å håpe på at likevel skulle komme. En prototyp av enheten ble etter sigende vist frem i en video i august, og da fikk ryktemølla blod på tann, og mente at ladeenheten kanskje likevel var på vei.



Selvfølgelig kunne dette ha vært snakk om en gammel prototyp, og Apples påstander om at de ikke helt klarte å få ladespolene til å fungere så bra som de regnet med kan likevel være sanne. Uansett har vi vært ganske så påpasselige med å ha ørene på stilt når det gjelder AirPower i det siste, siden det faktisk kan hende at vi får se ladematten den 13. oktober.

Andre Apple-overraskelser?

Dette er tingene vi håper mest på at vi får se på oktober-evenementet til Apple, men det kan alltids være helt andre saker som blir vist frem fra scenekanten – et skikkelig «one more thing»-øyeblikk som virkelig overrasker. Kanskje en iPad Mini (sist oppdatert mars 2019), eller hva med den første egenproduserte Apple-prosessoren i en 12-tommers MacBook (hvilket det har gått rykter om at skal komme i 2020)? Det er mye forskjellig som potensielt kan bli avslørt under Apples neste evenement, men helt sikre på hva det er kommer vi ikke til å være før neste tirsdag, da lyset senker seg og showet starter.