iPhone 12-lansering bekreftet, Apple-arrangement finner sted neste uke

iPhone 12 er endelig på vei, og Apple har satt en dato der de skal avsløre de nye telefonene. 13. oktober er nå bekreftet dato for Apples avsløring av årets nye enheter for allmennheten, og vi kan ikke tenke oss at de nye telefonene ikke er en del av sortimentet som vises frem.



Det er en virtuell lansering – på grunn av COVID-19-pandemien – og skal starte 19:00 neste tirsdag.



Apple har ennå ikke bekreftet hva vi kommer til å få se på dette lanseringsevenementet, men det har gått enormt med rykter om selskapets nye telefoner i det siste, så vi kommer til å bli ekstremt overrasket om ikke dette er lanseringen der vi får se introduksjonen av iPhone 12.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?) pic.twitter.com/qZxCyfhLJ2October 6, 2020

Plakaten til tilstelningen har en tagline som lyder: «Hi, Speed», noe som vitner om at Apple kommer til å fokusere på kraften som ligger i den nye serien enheter – eller på raskere nedlastingshastigheter med 5G.

Fire telefoner med mer?

Rykter vil ha det til at det skal være fire nye telefoner som er lanseringsklare i det nye iPhone-sortimentet, inkludert iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max, alle med forskjellige undermodeller med diverse spesifikasjoner og priser.



Det er stor sannsynlighet for at vi kommer til å få se nye enheter fra andre kategorier også, vi har for eksempel hørt nyss om at de nye AirPods Studio-hodetelefonene også er rett rundt hjørnet, og at vi også kanskje kommer til å bli introdusert til Apple AirTags, som det lenge har gått rykter om.



Vi kommer til å presentere alt fra evenementet når det finner sted den 13. oktober, så sett av datoen og kom innom TechRadar klokken 19:00 for å få med deg alle detaljene.