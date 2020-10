Apple Watch 6 – lanseringsdato, pris, nyheter og egenskaper

Endelig er det offisielt! Apple Watch 6 er kommet. Dette er den sjette generasjonen av selskapets smartklokke, og den er blitt lansert sammen med det ny og rimeligere alternativet Apple Watch SE – sammen med en rekke nye Apple-produkter.

Vi fikk ikke iPhone 12 denne gangen heller, men vi fikk i stedet iPad Air 4, og dessuten en ny og rimelig iPad.

Nedenfor gir vi deg en gjennomgang av de viktigste detaljene ved Apple Watch 6. Dette inkluderer spesifikasjoner og oppdateringer Apple avslørte under lanseringsbegivenheten.

Rett på sak

Hva er dette? Den nye kroppsnære enheten fra Apple

Den nye kroppsnære enheten fra Apple Når kommer den? Fredag 18. september

Fredag 18. september Hva blir prisen? Fra kr. 4690,-

Apple Watch 6 – lanseringsdato og pris

Apple Watch 6 ble avduket ved selskapets Time Flies-begivenhet 15. september 2020. På grunn av Covid-19 var dette en virtuell, direktestrømmet begivenhet.

Du kan allerede forhåndsbestille Apple Watch 6, og smartklokken blir å finne i butikkene fredag 18. september.

Startprisen for Apple Watch 6 blir kr. 4690,- for 40 mm-versjonen, mens du får 44 mm-utgaven fra kr. 4990,-

Apple Watch 6 – design og skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: Apple) Bilde 2 av 3 (Image credit: Apple) Bilde 3 av 3 (Image credit: Apple)

Utseendemessig har ikke Apple Watch 6 så mye nytt å by på. Her følges designlinjen fra Apple Watch 4 og Apple Watch 5. Det er imidlertid kommet noen nye farger.

Nå kan man få et klokkehus i blå aluminium, i tillegg til en gullversjon av varianten i rustfritt stål. Det er også kommet en utgave i svart grafitt, og for første gang også en rød versjon.

Som de seneste generasjonene av Apple Watch, kommer også sekseren i størrelsene 40 mm og 44 mm.

Alltid på-skjermen er tilbake, og på Apple Watch 6 oppleves den i en forbedret utgave. Apple oppgir at alltid på-modus er 2,5 gang lysere enn tidligere, noe som vil gjøre den lettere å lese av ved ulike typer belysning.

Du kan dessuten nå få adgang til meldingssenteret, kontrollsenteret og bytte urskiver og trykke på valg fra alltid på-skjermen uten å måtte vekke klokken fra dvalen.

Apple har også kommet med flere nye typer remmer, i tillegg til nye fargeversjoner av eksisterende remmer. De to nye stilvariantene Solo Loop og Braided Solo Loop har ikke spenner, men kan trekkes over hånden til håndleddet.

Apple Watch 6 – trening

(Image credit: Apple)

Klokken har fått en ny helsesensor som kan måle oksygenmetningen i blodet ditt. Denne fungerer via Blood Oxygen-appen, som kan gjøre avlesninger hvert 15. sekund.

Klokken kan også gjøre bakgrunnsavlesninger, så du kan få resultater mens du sover eller i dagens løp. Med disse resultatene kan du se etter lave oksygennivåer, noe som kan være et tegn på underliggende helseproblemer.

Det ser ikke ut til at det er noen flere store nyheter på helsefronten i selve Apple Watch, men du får alle de eksisterende egenskapene og øvelsene du har sett på selskapets tidligere smartklokker.

Apple Watch 6 – energi og batteri

Apple har satt inn en ny S6-prosessor i denne smartklokken. Den er opptil 20 % raskere enn brikken du finner i Watch 5.

Apple hevder dessuten at du får 18 timers batteritid, altså det samme som på Apple Watch 5. Oppladingen skal imidlertid skje raskere, og gi deg full tank på under 1,5 timer.

Det er også et altimeter som alltid er på i den nye smartklokken. Her får du høydedata i sanntid hele dagen. Apple oppgir at dette skal oppdage selv små høydeforandringer ned til 30 centimeter.

(Image credit: Apple)

Apple har også i stillhet avduket en annen egenskap, men bare i en grafikk som viser hva Apple Watch 6 er god for (se over). I øvre venstre hjørne står det U1 Ultra Wideband. Det er en brikke som dukket opp i iPhone 11-serien, som det også går rykter om at skal inngå i ventede (men ubekreftede) Apple AirTags.

Dette Apple-tilbehøret vil trolig gjøre nytte av ultrabredbåndfrekvensen, som en presis kommunikasjonsstandard med kort rekkevidde, for lokalisering av de Tile-aktige AirTags. Disse kan i så fall festes til gjenstander du ikke vil tape av syne. De skal dukke opp i Finn-modulen på iPhone – og åpenbart på Apple Watch 6.

Apple Watch 6 – programvare

Apple Watch 6 vil naturligvis leveres med en ny versjon av selskapets programvare installert. Her snakker vi om watchOS 7, som ble lansert i juni 2020.

Her kommer det nye øvelser, søvnmåling, håndvasksporing og mye mer.

Søvnmåling er nok den største oppdateringen her. Det ligger an til at Apple Watch 6 vil få bestemte funksjoner som skal håndtere dette bedre enn sine forgjengere.

WatchOS 7 kan også overvåke oksygenmetningen i blodet ditt. Dermed kan du få et varsel dersom dette nivået er for lavt.

Apple Watch 6 – urskiver

Apple Watch 6 leveres med 7 nye urskiver. Her har vi samlet dem, både som bilder og i en liste:

Bilde 1 av 7 Artist (Image credit: Apple) Bilde 2 av 7 Memoji (Image credit: Apple) Bilde 3 av 7 Chronograph Pro (Image credit: Apple) Bilde 4 av 7 Typograph (Image credit: Apple) Bilde 5 av 7 GMT (Image credit: Apple) Bilde 6 av 7 Countup (Image credit: Apple) Bilde 7 av 7 Stripes (Image credit: Apple)

GMT

Countup

Chronograph Pro

Typograph

Artist

Memoji

Stripes

Merk deg at disse inngår i watchOS 7, og at de derfor ikke er eksklusive for nye Watch 6. Med den nye programvaren kan du også dele konfigurasjonene for urskiven med andre mennesker.