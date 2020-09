Apple Watch 6 er lansert sammen med en rimeligere Watch SE

Hvis du hadde gledet deg til å få se nye iPhone 12 tirsdag kveld under Apple årlige høstlansering, så må vi dessverre skuffe deg, for den nye telefonserien glimret med sitt fravær. Årsaken er selvfølgelig forsinkelsene som har oppstått på grunn av pandemien som fortsatt raser verden over.

I stedet fokuserte kveldens lansering på nye Apple Watch 6 og en rimeligere variant kalt Watch SE i tillegg til iPad Air 4 og en ny modell i den ordinære iPad-serien. Nedenfor har vi samlet alt det viktigste du må vite om de nye modellene, i tillegg til andre nyheter fra lanseringen.

Apple Watch 6 og Apple Watch SE

(Image credit: Apple)

Den nye utgaven av Apple Watch fortsetter Apples fokus på helsefunksjoner, og den viktigste nyvinningen er måling av oksygenmetning i blodet.

Ellers er Apple Watch 6 utstyrt med en ny S6-prosessor som Apple påstår er opptil 20 prosent raskere enn forrige generasjon.

Apple Watch 6 for også en rekke nye urskiver, inkludert spesialdesignede varianter for spesielle bruksområder som surfing, fotografering og helsearbeid.

Apple Watch 6 blir også å få kjøpt med en ny reim kalt Solo Loop som er elastisk og uten spenne, og denne kommer selvfølgelig i en rekke varianter og farger.

Prisen på Apple Watch 6 begynner på 4690 kroner, og den blir tilgjengelig 22. september.

(Image credit: Apple)

Ved siden av den 6. utgaven av Apple Watch, slapp Apple også en rimeligere variant med navnet Watch SE.

Denne er utstyrt med en S5-prosessor, og du får funksjoner som fallgjenkjenning og mulighet for 4G.

Vi tolker dette som en Apple Watch som er ment for barn og eldre, og det sammenfaller godt med en ny familieløsning Apple introduserer der man kan styre Apple Watch fra en sentral konto. Det skal altså gjøre det enklere å holde kontakten med både barna og eldre familiemedlemmer som ikke kan eller ønsker å betjene Apple Watch helt selv.

Apple Watch SE begynner på 3290 kroner, og den kommer i salg 18. september.

iPad Air 4 og iPad 2020

(Image credit: Apple)

iPad Air 4 har fått et splitter nytt design som minner mye om iPad Pro. Her er det altså skarpere kanter og rette sider, og en skjerm på 10,9 tommer som dekker det meste av forsiden. Fingeravtrykkleseren er plassert i av/på-knappen, og Apple skryter av at den er raskere og sikrere enn noen gang.

På innsiden sitter det en ny A14 Bionic-prosessor som er basert på 5 nm produksjonsteknikk, og Apple sier den inneholder utrolige 11,8 milliarder transistorer. Dette skal føre til 40 prosent høyere ytelse enn forrige modell.

Ellers er den utstyrt med stereohøyttalere, den støtter Apple Pencil, og den kan brukes med Magic Keyboard.

iPad Air 4 får også USB-C, og 20 watt lading. Dette må altså på alle måter kunne kalles men miniutgave av iPad Pro.

iPad Air 4 kommer i salg i oktober, og prisen begynner på 6990 for 64 GB-utgaven og 8790 kr for 256 GB-utgaven. Skal du ha 4G, må du ut med henholdsvis 8490 eller 10 290 kr.

(Image credit: Apple)

Apple slapp også en litt mindre spektakulær ny utgave av den ordinære iPad, for den 8. utgaven er helt lik forårets på utsiden. Det betyr at den har hjem-knapp og den samme 10,2 tommer store skjermen.

På innsiden har den derimot fått en sprek A12 Bionic-brikke som Apple lover skal gi 40 prosent høyere ytelse enn forrige modell. Den skal også være dobbelt så rask som den mestselgende Windows-laptopen akkurat nå.

Nye iPad støtter Apple Pencil, og kan brukes både med Smart Keyboard og Logitechs iPad-tastaturer.

Prisen på nye iPad (2020) begynner på 3990 kroner.

Fitness+ og Apple One

Apple lanserte også en ny tjeneste de kaller Fitness+, med instruksjonsvideoer innen ulike treningstyper. Disse videoene synkroniseres med Apple-enhetene dine slik at du får data om treningen din rett på skjermen mens du holder på, og Apple lover at de vil slippe en jevn strøm av nye treningsvideoer fremover. Dette er en abonnementstjeneste som vil koste 10 dollar i måneden. Foreløpig blir tjenesten kun tilgjengelig i noen få land, men Apple lover at den skal lanseres over hele verden innen slutten av året.

Selskapet introduserer samtidig også en tjeneste de kaller Apple One som samler alle Apples abonnementstjenester i en pakke, inkludert Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade og iCloud for 165 kroner i måneden. Her vil også Fitness+ kunne legges til når tjenesten blir tilgjengelig her, men da vil også prisen bli høyere.

Apple One skal lanseres i løpet av høsten.