Hva er 5G? Her er alt du må vite

Hva er 5G?

5G er den neste generasjonen mobilnettverk, og det kommer til å by på høyere hastigheter og mer stabile tilkoblinger for både mobiltelefoner og andre enheter.

5G skal tilby tilkoblinger som er flere ganger raskere enn dagens, og det er ventet at nedlastingshastighetene vil ligge på rundt 1 Gbps og oppover.

Det nye nettet vil også være spesielt tilpasset Internet of Things, ved å tilby infrastrukturen som er nødvendig for å flytte på enorme mengder data.

Når skal 5G lanseres? – 5G-teknologi er ventet lansert verden over innen 2020, og testing er godt i gang både i USA, i Storbritannia og her hjemme i Norge. – Det er ventet at USA, Kina og Sør-Korea blir blant de første landene som får 5G-dekning, men også de nordiske landene satser på å være tidlig ut. – Mange selskaper jobber hardt med å sikre at nettverk og enheter skal være klare for 5G innen 2020, og enkelte kan nok komme til å lansere før det.

Siste nytt om 5G

Testingen av 5G-nett er i gang over hele verden, og her hjemme har Telenor startet testing på Kongsberg , mens Telia har testet sin teknologi i Oslo blant annet i et samarbeid med Odeon kino .

Akkurat når 5G-nettverkene vil bli rullet ut i stor skala er fortsatt ikke kjent, men det er ventet at mye vil skje i løpet av 2020. Da vil de fungere parallelt med eksisterende 4G-nett, og tilby raskere tilkoblinger som hjelper deg til å holde deg på nett uansett hvor du er.

De nordiske statsministerne også har inngått en avtale som går ut på å legge til rette for at vi skal bli verdensledende på 5G-teknologi.

Hva vil 5G bety for meg?

Raskere opp- og nedlastingshastigheter

Lavere forsinkelse

Jevnere strømming av innhold fra internett

Video- og lydsamtaler med bedre kvalitet

Mer stabile mobile forbindelser

Et større antall tilkoblede IoT-enheter

Tilpasset nye teknologier som selvkjørende bilder og smarte byer

Hvor raskt blir 5G?

Det er fortsatt ikke kjent akkurat hvor mye raskere 5G blir sammenlignet med 4G, og faktiske hastigheter vil selvfølgelig også variere med forhold og dekning der du er.

Likevel burde uansett det nye nettet representere en kraftig oppgradering, og bransjeorganisasjonen GSMA mener at du vil få nedlastingshastigheter på minst 1 Gbps.

Det anslås også at den gjennomsnittlige hastigheten i 5G-nettverkene vil nå 10 Gb/s.

I praksis betyr det at man vil kunne laste ned film i HD-kvalitet på bare få sekunder, og at nedlasting og installering av programvareoppdateringer vil gå mye raskere enn i dag.

Kommer jeg til å få 5G på telefonen min?

Eksisterende telefoner og annet utstyr som kun har støtte for 4G vil ikke kunne koble til det nye nettverket, men telefoner med støtte for 5G har så smått begynt å dukke opp. Vi forventer også å se en rekke nye modeller lansert i løpet av det neste året,

Nylig meldte også Qualcomm som er en av verdens største mobilprosessorprodusenter, at deres neste generasjons prosessorer vil sikre at 5G-telefoner kan bli billigere fra 2020.

Uansett er det ingen grunn til å bekymre seg, for selv om 5G representerer et stort steg opp, så er det ingen grunn til å tro at den nye teknologien kommer til å erstatte den gamle med det første.

5G vil heller være med å bidra til at flere brukere får raskere nett, mens de gamle nettene bidrar med ekstra dekning der 5G ennå ikke er godt nok utbygget.

Utrullingen av 5G kommer uansett til å ta tid, fordi eksisterende infrastruktur må oppgraderes eller byttes ut for å håndtere den nye teknologien.

Du vil altså fint kunne bruke den gamle telefonen din og det gamle 4G-modemet i lang tid fremover, og du trenger først å oppgradere til nytt 5G-utstyr når du opplever at du trenger det.

Hvilke krav skal 5G oppfylle?

GSMA har skissert åtte kriterier, og krever at en forbindelse oppfyller flertallet av dem, for å kunne kvalifisere som 5G: