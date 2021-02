De beste 5G-abonnementene i Norge

Interessen for anskaffelse av 5G-abonnement har vokst kraftig etter at man har begynt å rulle ut denne teknologien i Norge. De store operatørene Ice, Telenor og Telia har alle klargjort basestasjoner for 5G, og er på ulike stadier av utrullingen. Noe som er felles for disse abonnementene er en stor eller ubegrenset datamengde.

Med hastighetene som kommer med 5G, kan det være fristende med et abonnement som gir deg størst mulig datamengde. Og det er ikke så dumt hvis du ofte benytter mobilnettet til strømming eller gjerne bruker mobilen til å dele nettilkobling med andre enheter. Abonnementene som er oppført nedenfor er uten bindingstid, så hvis du er usikker på hvor stor datamengde du trenger, kan det lønne seg å velge et abonnement med lavere datamengde, og heller øke mengden hvis du skulle få behov for det.

For å gjøre det enklere for deg å finne det abonnementet som passer best for deg, har vi satt opp denne listen – sortert etter operatør – over abonnementer du kan velge mellom. Nederst finner du også en tabell der du raskt kan få et overblikk over priser og datamengde.

Telenor

Telenor var den første operatøren som åpnet for 5G-bruk i Norge, og i 2021 utvides tilbudet merkbart. Her ser du hvor Telenors nett utvides i 2021.

Telenor gir deg valget mellom en lang rekke abonnementer, men i denne sammenhengen er Next-abonnementene de mest relevante. Du kan velge mellom hastighetene Maksimal (799,- i måneden, 1000 Mbit/s i 5G), Rask (599,- i måneden) og Normal (549,- i måneden).

Alle disse abonnementene gir ubegrenset data. Du får også fri bruk av data, minutter, SMS og MMS i hele Norge og EU/EØS.

Klikk her for å komme til oversikten over Telenors Next-abonnementer.

Fjordkraft Mobil bruker Telenors nettverk, og kan også tilby 5G nett til sine kunder.

Telia

Telia har startet et massivt oppgraderingsprogram av sitt mobilnett i Norge. Alle basestasjonene skal oppgraderes til å gi bedre 4G og 5G i hele landet. Telia blir først ute i Norge med landsdekkende 5G-nett i 2023. Her ser du det fortløpende dekningskartet til Telia.

Til å møte det nye behovet og gi tilgang til de nye mulighetene har Telia innført mobilabonnementet Telia X. Dette abonnementet byr på fri data og fri hastighet, og koster kr. 549,- i måneden.

Klikk her for å komme til Telia X-siden.

Chilimobil og Phonero bruker Telias nettverk, og kan også tilby 5G nett til sine kunder.

Ice

Ice har ved hjelp av Nokias radioteknologi klargjort en rekke basestasjoner i Norge for 5G. Flere av de største byene får tilgang til 5G via Ice.

Her er en oversikt over mobilabonnementene fra Ice.

Oversikt over 5G-abonnementene