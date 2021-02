Med 3G og 4G fikk vi mobilt internett og strømming – hva får vi med 5G?

5G har allerede ankommet Norge og tar for øyeblikket sine første skritt. Så langt har overgangen vært noe seig på grunn av den foreløpig begrensede dekningen. 5G-enheter var i utgangspunktet også bare å finne i de gjeveste modellene, men billigere alternativer har nå kommet på markedet.



Heldigvis beveger alt seg samkjørt i riktig retning, og både Telia og Telenor har for fullt begynt arbeidet med nettoppgraderingen, så 2021 og 2022 vil etter all sannsynlighet være årene da 5G virkelig skyter fart i Norge.



Det vanligste spørsmålet mange har akkurat nå er dog hva 5G betyr i praksis. Selv om det er et konsept med bare to tegn i navnet, er teknologien bak ukjent for mange. La oss begynne med å spole 20 år tilbake i tid.

Først kom mobilt internett, så medieinnholdet

Ankomsten av 3G tidlig på 2000-tallet er en kjent historie for mange. På den tiden var ideen om å bruke internett på offentlig transport for eksempel fremdeles utopisk, og en stor andel telefoner manglet støtte for teknologien. Først i overgangen til 2010-tallet befant vi oss i en situasjon der nettlesing var mer enn en sjeldenhet. Lave hastigheter betød imidlertid at brukeropplevelsen var begrenset.



4G kan virke som et litt mindre sprang i forhold til det ovennevnte, men overgangen fra 3G merkes hver gang du tar telefonen ut av lommen. Daglige gjøremål som streaming av musikk eller videoer var uaktuelt på begynnelsen av 2000-tallet. Man kan si at 3G fikk telefoner på nett, men at 4G gjorde underholdning tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Veksten i nettilbudet gjenspeiles i overfloden tjenester og applikasjoner vi nå bruker.



Dette er utgangspunktet vi står i nå som utbyggingen av 5G står for tur. Dog, før vi kan snakke om hva 5G kan tilby i fremtiden, er det på tide å ta en titt på hva den nye nettverksteknologien betyr i praksis.

Dette vil vi få med 5G

Faktisk nedlastningshastighet på 1-20 Gbit/s (ikke bare teoretisk hastighet)

Ned mot ett millisekund forsinkelse

Minst tusen ganger dagens båndbredde fordelt på antall enheter

10-100 ganger flere tilkoblede enheter

100% dekning

90% lavere energiforbruk

Opptil 10 års batteritid i industrimaskiner med lavt energiforbruk

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Høyere videokvalitet og e-sport på mobilen

Selv om det er en risikosport å forutsi fremtiden, er det nærmest hundre prosent sikkert at enkelte aspekter av 5G blir en realitet. For eksempel vil bildekvaliteten til strømmetjenester utvikle seg raskt etter hvert som nettverksbåndbredde og hastighet stiger til nye høyder. Full HD-oppløsningen vil snart føles like gammeldags som DVD-spillere, og på sikt vil 4K og senere 8K være den nye standarden.



Hastighet innebærer også gode nyheter for gamere. Nettverksforsinkelse vil nærmest være en saga blott i fremtiden, noe som kan få stor innvirkning på for eksempel e-sport. I fremtiden trenger ikke profesjonelle gamere å ty til et LAN for å sikre at forsinkelser ikke forpurrer konkurransen. Takket være den korte forsinkelsen vil de også kunne spille via mobilnettet.



Den største revolusjonen i 5G er likevel ikke hastigheten. Vårt samfunn og vår verden er allerede i en overgangstilstand, der begrensningene i nettverksteknologi hindrer de neste store sprang.



Du har sikkert hørt om IoT-enheter (Internet of Things), kunstig intelligens, smarte hus, selvgående kjøretøy, automatisering og skytjenester. Alle disse er en realitet i dag, men lider av begrensningene i 4G-nettverket.

(Image credit: Shutterstock)

Internet of Things (IoT)-revolusjonen

Et av de største problemene med et 4G-nettverk er at det behandler det meste av trafikken likt. Et resultat av dette kan være at nettverket kan gi fullstendig tjenester til et begrenset antall enheter. 5G er derimot i stand til å splitte trafikken slik at det viktigste utstyret og de viktigste tjenestene opererer med en større båndbredde enn de mindre viktige. For eksempel vil tilkoblingen av en selvkjørende bil gli uanfektet avgårde mens den sømløst opprettholder en perfekt tilkopling.



Hvordan vil dette fungere i praksis? I dag er bare noen av våre enheter koplet sammen via internett, men i fremtiden vil de tilkoplede enhetene inkludere alt fra husholdningsapparater til reisespill, fra smarte hjem til produksjonsanlegg. Dermed vil 5G for eksempel redusere trafikkbelastningen, gjøre at man på enklere vis kan finne parkeringsplasser, legge til rette for omfattende livsstyring og øke effektiviteten i produksjon (eksempelvis i fabrikker).



I praksis er den største revolusjonen i 5G overgangen til et stadig mer digitalt og nettverkssentrert liv. Selv om trinnene kan virke små og til og med ubetydelige for øyeblikket, vil man etter hvert kunne se tilbake på 4G-tiden og fundere på hvordan vi klarte oss i et så lite sammenkoplet samfunn.



De neste årene vil vi få tilgang til et raskere, mer omfattende og smartere nettverk. Når enheter i forskjellige områder av livet snakker med hverandre over et nettverk, dannes en helhet der all informasjon fra både verden og oss selv er tilgjengelig raskere, enklere og i en langt større grad.