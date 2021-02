Disse stedene i Norge har 5G-dekning

5G er på full fart inn i norske basestasjoner i 2021 og Telenor og Telia kniver om oppmerksomheten når de nå er i et kappløp om å tilby best best dekning med fremtidens mobilnett. Utbyggingen har dog pågått siden 2019 – så, hvor i landet har man allerede tilgang til 5G?



Nøyaktig hvor man kan bruke sin nye telefon med 5G-støtte er et noe flytende spørsmål siden utbyggingen for tiden går i en forrykende hastighet. Ifølge Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, installerer det tidligere Televerket for tiden i snitt fem basestasjoner per dag – en hastighet som er helt nødvendig om Telenor skal komme i mål med å oppgradere alle de 8500 basestasjonene før «fristen» i 2024.



Telia, på sin side, har ikke avslørt noen konkrete tall på hvor raskt utbyggingen går, men lover «landsdekkende 5G-nett» innen utgangen av 2023, og har som mål at «halvparten av befolkningen skal få tilgang» innen 2021.

5G-dekning i Norge

For å ta i bruk 5G i Norge trenger du en telefon som støtter den nye teknologien, samt et abonnement fra en mobiloperatør som har begynt overgangen til 5G. I Norge har vi 22 aktører, men alle benytter seg av nettene til enten Telenor eller Teila, og begge de to nettleverandørene er per 2021 godt i gang med utbyggingen.



Hvis du ikke har et mobilabonnement fra Telenor eller Telia er det verdt å sjekke med leverandøren om 5G er støttet i ditt abonnement. Per nå er det få operatører som har tydeliggjort om 5G-støtte vil være noe som kun vil eksistere på enkelte (dyrere) abonnementer eller ei, så om du faktisk vil kunne ta i bruk nettet vil avhenge av utviklingen i markedet i årene som kommer.



Nedenfor vil vi presentere informasjon om dagens dekning, men det er verdt å ha i mente at utviklingen nå i 2021 virkelig har skutt fart, slik at du faktisk kan ha 5G-dekning på steder som ikke listes opp eller vises på verken listene eller på dekningskartene – simpelthen fordi oppdateringene om dekning gjerne kommer i puljer, eller i sammenheng med PR-kampanjer (for eksempel når større byer får dekning), og siden opptil et titalls basestasjoner oppgraderes daglig.



Ser du en varebil merket «Telenor» eller «Telia» på vei fra ditt lokale mobiltårn, så kan det være verdt å ta en dobbeltsjekk om du faktisk har fått et lite 5G-tegn øverst i skjermhjørnet – om du har en 5G-kompatibel telefon, vel å merke.

Liste over steder i Norge med 5G-dekning

Telenor:

Kongsberg

Elverum

Bodø

Fornebu

Kvitfjell

Svalbard/Longyearbyen

Spikersuppa i Oslo

Askvoll/Flokeneset

Trondheim

Telia: