Hva er 6G? Her er alt du trenger å vite

Omtrent hvert tiende år dukker det opp en ny generasjons mobilteknologi – sammen med løfter om å være mer avansert enn forgjengeren. Med 2G fikk vi tekstmeldinger, 3G åpnet opp for datatjenester og 4G gjorde mobilt internett til virkelighet.

Det var det samme med 5G. Da fikk vi gigabit-hastigheter, større kapasitet og ultralav ventetid. Dermed ble det enklere å strømme video, få signal på travle steder og innendørs og det åpnet for mange nye muligheter både for private og bedrifter.

Her hjemme startet Telenor testingen sin på Kongsberg i november 2019. Telenors 5G-nett ble kommersielt åpnet 13. mars 2020, og ble med dette Norges første 5G-nett. Ved slutten av 2020 hadde en milliard mennesker tilgang til 5G på verdensbasis. I løpet av fem år, vil fire av ti oppkoblinger være gjennomført med 5G, mens hele Norge vil ha dekning i 2023.

5G er under kontinuerlig utvikling, men enkelte har allerede rettet oppmerksomheten mot det neste store. Det kalles – ikke uventet – 6G. Her har vi laget en introduksjon til hva 6G innebærer.

Hva er 6G?

6G er – som navnet antyder – den sjette generasjonen av mobiltilkobling. Det er ennå uklart hvordan den endelige formen av 6G vil arte seg før den omsider blir standardisert, men det er likevel ikke for tidlig med spekulasjoner omkring hvilken type teknologi som vil inkluderes og hvordan det vil arte seg.

Noe som er åpenbart, er at 6G vil dra nytte av forandringene som er gjort med mobilnettverkene for å kunne drive 5G. Operatørene har utvidet radionettverkene med flere antenner, slik at man lettere får signal, og særlig innendørs. Sky-teknologi og edge computing vil også kunne behandles nærmere brukeren, helt ned til hver enkelt mast, slik at latenstiden blir mye lavere.

6G vil bygge videre på dette fundamentet og introdusere nye egenskaper som befinner seg langt hinsides deg 5G kan by på.

Samsung Galaxy S20 Plus var en av de tidlige allment utbredte 5G-telefonene (Image credit: Future)

Hvordan skiller 6G seg fra 5G?

Den mest åpenbare forskjellen er hastigheten. 6G vil utnytte mer avansert radioutstyr og større omfang og variasjon i nettet enn 5G. Det omfatter blant annet bruken av Extreme High Frequency (EHF)-spekteret, som gir superhøye hastigheter og enorm kapasitet over korte distanser.

Der hastigheten til 4G ble omtalt i megabit-vendinger, og 5G kan trenge seg inn på gigabit-territoriet, vil 6G teoretisk kunne by på terabit-hastigheter.De fleste brukerne vil få tilgang til i overkant av 100 Gbps, gjennom bitrate-transformasjon

Når det gjelder dekning, kan 6G bli allestedsnærværende. 6G satellitteknologi og intelligente overflater med kapasitet til å reflektere elektromagnetiske signaler vil gi multi-gigabits tilkobling med lav latenstid i deler av verden hvor det har vært for dyrt eller for krevende å nå frem med tradisjonelle mobilnettverk. Fjerntliggende geografiske områder, luftrommet og verdenshavene kan bli tilgjengelige.

Der 5G allerede benytter seg av AI til optimalisering, dynamisk ressursfordeling og dataprosessering, vil ekstremt lav latens på mindre enn ett millisekund og distribuert arkitektur innebære at 6G vil kunne levere altomfattende, integrert intelligens. Den japanske operatøren NTT DoCoMo mener faktisk at 6G vil gi rom for Ai på nivå med menneskehjernen.

6G vil bli mer effektivt enn forgjengerne, og samtidig forbruke mindre energi. Energieffektiviteten er helt avgjørende for å gjøre mobilindustrien mer bærekraftig, samtidig med at den ventede dataveksten vil kreve større kapasitet.

Hva vil 6G kunne gjøre?

Høyere hastigheter, større kapasitet og lavere latens vil frigi programmene fra den lokale prosessorkraftens begrensninger, knytte flere enheter til nettverket og hviske ut skillelinjene mellom den fysiske, den menneskelige og den digitale verden. De eksisterende tjenestene vil forandre seg, og 6G kan bli nettverket som virkelig vil minne om science fiction.

Med terabit-hastigheter vil Netflix bli en langt mer behagelig opplevelse og FaceTime-samtaler vil bli mindre frustrerende. Samtidig vil den altomfattende dekningen og flere tilknyttede «ting» forandre måten vi samhandler med teknologien på – og potensielt med selve verden omkring oss.

6G vil gi rom for steds- og innholdsbevisste digitale tjenester, sammen med sanseopplevelser som ekte oppslukende utvidet virkelighet (XR) og sannferdige hologrammer. I stedet for Zoom-samtaler vil det bli mulig å samtale med mennesker i sanntid via VR, ved hjelp av kroppsnære sensorer. Dermed får brukerne en fysiske opplevelse av å befinne seg sammen i samme rom.

Tingenes internett (IoT) vil bli utvidet og bli mer avansert, noe som åpner for programmer med mer data og flere og mer avanserte egenskaper. AI i sanntid kan endre robotikken, mens utvidelsen av 6G-dekningen til verdenshavene og luftrommet kan bistå programvare for navigasjon til havs, i luften og til og med i verdensrommet.

Og ettersom 6G blir svært mye mer energieffektivt enn 5G, kan det også bli mulig for lite energikrevende IoT-enher å lades opp over selve nettverket. Dette vil endre økonomien og bærekraften tross omfanget i utplasseringen.

(Image credit: University of Surrey)

Hvem utvikler 6G?

Mobilteknologi er blitt en verdenspolitisk kamparena, og dermed er det ikke noen overraskelse at ulike styresmakter gjerne ser sine land i i spissen for utviklingen av 6G.

Det finnes en rekke privat og offentlig finansierte forskningsprosjekter som pågår omkring i verden. Blant de viktigste er 6Genesis-prosjektet i Oulu i Nord-Finland, et prosjekt til 251 millioner euro. Oulu har lenge vært forbundet med utviklingen av mobile nettverk.

Kinas forskningsfremstøt har allerede frembrakt oppskytningen av en 6G-satellitt i verdensrommet, mens Samsung og Nokia står bak prosjekter i Asia og Europa. I England foregår det fremste prosjektet ved 6G Innovation Centre (6GIC) ved universitetet i Surrey.

Når vi 6G bli tilgjengelig?

Utviklingen er fremdeles på et svært tidlig stadium. Den endelige lanseringen vil avhenger av utrullingshastigheten og en enighet om teknologien som til slutt skal omfattes av den endelige standarden.

Samsung tror at kommersielle 6G-tjenester kan bli tilgjengelige så tidlig som i 2028, men det kan fort stå 2030 i kalenderen før vi får se det i praktisk bruk. Ikke vent deg at en liten 6G-logo vil pryde mobiltelefonen din med det aller første.

Vil 6G erstatte 5G?

Akkurat som at 4G og 5G vil sameksistere i flere år (de deler også det samme kjernenettverket), vil trolig 6G og 5G arbeide parallelt i en periode. Utviklingen av 5G-teknologien har fremdeles mye å gå på, og 6GIC mener at 5G vil ha en levetid på 20 år. Dermed vil det i så fall minst være operativt til 2040.