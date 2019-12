Skandinavias første 5G-testnett er åpnet på Kongsberg

Torsdag åpnet Telenor Skandinavias første 5G-pilotprosjekt på Kongsberg. Det melder selskapet i en pressemelding.

Pilotprosjektet skal gå frem til sommeren 2019, og i første omgang skal fem familier få levert bredbånds- og TV-tjenester via 5G. Senere skal flere kunder få mulighet til å koble seg på, og flere virksomheter som Coop, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Applied Autonomy er også involvert.

– Vi begynner i Kongsberg og vil utvide med flere pilotsteder i 2019, og forbereder oss på gradvis å rulle ut 5G fra 2020, sier Bjørn Ivar Moen, konstituert leder for Telenor Norge.

Sigve Brekke ble fjerndiagnosert på scenen, som en del av demonstrasjonen av de nye mulighetene som følger med 5G. (Foto: Martin Fjellanger) (Image credit: Martin Fjellanger (Telenor))

Konsernsjef Sigve Brekke var også til stede under lanseringen av pilotprosjektet, som foregikk under teknologi- og innovasjonskonferansen Kongsberg Summit, og han var opptatt av å understreke at 5G er mer enn bare et nytt mobilnett:

– 5G er ikke kun en ny generasjon mobilnett, men åpner opp et enormt potensial innenfor data og telekom og vil forbedre de aller fleste tjenester og løsninger, uavhengig av bransje. Når vi nå har åpnet Skandinavias aller første 5G-pilot på Kongsberg, har vi fått på plass en fleksibel verktøykasse for å ta digitalisering et steg videre, både i Norge og andre land hvor Telenor opererer, sier Brekke.

Høye hastigheter og nye muligheter

I pressemeldingen kommer det frem at 5G-nettet vil få en potensiell nedlastingshastighet på mellom 1 og 10 Gbps. Dette er mye raskere enn dagens 4G-nett, men samtidig et godt stykke unna testhastigheten som ble vist frem under en 5G-demonstrasjon Telenor holdt i 2017, der E24 meldte om målinger på 70 Gbps.

Denne målingen ble riktig nok trolig gjort under helt ideelle forhold, og Telenor er også opptatt av å understreke hvordan 5G gjør det mulig for mange ulike tjenester å dele det samme nettet. Dette er nok også noe av grunnen til at hastigheten i praksis bli mye lavere for hver enkelt enn hva som er teoretisk mulig.