MWC 2022: Datum, nyheter och alla mobiler vi förväntar oss att se

MWC (Mobile World Congress) är historiskt sett ett enormt evenemang med stort fokus på mobila enheter, men under de senaste åren har den "enorma" delen av den beskrivningen inte varit lika aktuell.

Under 2021 var det mycket mindre än normalt till följd av pandemin och ägde till stor del rum online och under 2020 blev det helt inställt.

MWC 2022 kan markera en återgång till någon sorts normalitet för evenemanget, som för närvarande är planerat att äga rum och ha en fysisk närvaro i Barcelona som vanligt.

Men detta kommer naturligtvis att bero på hur läget ser ut i världen och med tanke på att det fortfarande finns en viss osäkerhet kring det hela, skulle vi inte räkna med att evenemanget blir lika stort som det en gång har varit. Faktum är att Sony, Asus och Lenovo redan har dragit sig ur det fysiska evenemanget och det är möjligt att andra företag kan följa efter.

Vi håller reda på alla företag som ställer in sina MWC-planer, samt vilka varumärken som bekräftat att de kommer att delta. Arrangörerna hävdar att detta kommer att bli ett väldigt stort evenemang, där de flesta deltagare är inställda på att dyka upp på plats (istället för att tillkännage sina nyheter online).

Här nedanför hittar du allt vi har hört hittills eller förväntar oss att få höra kring MWC 2022 hittills, inklusive när det kommer att äga rum och vilka produkter vi kan få se.

När är MWC 2022?

MWC 2022 kommer att äga rum mellan den 28 februari till 3 mars. Det kommer att äga rum i Barcelona som vanligt, även om vi gissar att det kan bli en ökad onlinenärvaro i år igen, medan den fysiska delen av evenemanget kanske blir lite mindre än tidigare år.

Det är värt att notera att det alltid möjligt att MWC 2022 kan försenas, ställas in eller flyttas online helt och hållet beroende på hur situationen med COVID-19 ser ut. Men med tanke på att det lyckades genomföras under 2021, skulle vi inte tro att detta är något som kommer att hända.

I januari 2022 bekräftade arrangörerna av evenemanget för TechRadar att de fortfarande avser att gå vidare med den fysiska delen av evenemanget.

Vad vi förväntar oss från MWC 2022

Vi har fortfarande inte fått höra jättemycket om vad som kan komma att presenteras under MWC 2022, men vi har åtminstone fått höra lite och kan samtidigt göra några gissningar baserat på tidigare år.

Samsung på MWC 2022

Nya Galaxy A-modeller kan dyka upp på MWC. (Image credit: TechRadar)

Samsung presenterar vanligtvis saker på MWC och visade upp sin nya mjukvara för smartklockor (som du hittar på Samsung Galaxy Watch 4) under MWC 2021.

Vi vet att företaget kommer att delta även i MWC 2022, men de verkar vara fokuserade på att prata om uppkopplade upplevelser, vilket kan innebära att vi inte får se mycket i vägen för nya enheter.

Ibland visar de upp mobiler och annan hårdvara också, men något vi inte har sett från dem under de senaste åren är lanseringar av nya Galaxy S-mobiler på MWC. Istället lanserar de vanligtvis dessa vid ett separat evenemang som ibland äger rum ungefär samtidigt som MWC.

Faktum är att Samsung Galaxy S22-serien släpptes före MWC, liksom Samsung Galaxy Tab S8-serien, så vi skulle inte räkna med några stora tillkännagivanden från Samsung under MWC.

Vi fick dock se nya Galaxy A-modeller under MWC 2019, så det kan hända att vi får se något liknande under MWC 2022.

Sony på MWC 2022

Vi kan få se nästa flaggskepp från Sony på MWC 2022. (Image credit: TechRadar)

Sony har bekräftat att de inte kommer att delta på plats under MWC 2022 och säger "Sony Corporation har tagit beslutet att inte ha en egen monter på MWC 2022. Eftersom världen i stort sett har skiftat mot digitala och onlinelösningar, kommer Sony Corporation att kommunicera på sätt som kan ge våra spännande produktnyheter till en bredare publik."

Det är dock inte klar om företaget inte kommer att tillkännage något alls under MWC eller om de bara inte kommer att göra det på utställningsgolvet (och köra på tillkännagivanden digitalt istället).

Företaget presenterar ofta nya flaggskepp under MWC, där exempelvis Sony Xperia 1 dök upp under MWC 2019 tillsammans med Sony Xperia 10.

Vi skulle inte räkna med att få se Sony Xperia 1 IV presenteras under MWC 2022, eftersom företaget inte visade upp någonting på MWC 2021, för att istället tillkännage Xperia 1 III i april.

Det beror förmodligen på att fjolårets MWC var så mycket mindre, men med tanke på tillkännagivandet av Xperia 1 III i april, kan slutet av februari eller början av mars när MWC 2022 inträffar vara lite tidigt för Xperia 1 IV.

Men det är möjligt att det kan dyka upp och vi kan också få se Xperia 10 IV eller Sony Xperia 5 IV. Det är dock värt att notera att Sony har för vana att tillkännage sina flaggskepp månader innan du kan köpa dem, så när vi väl får se Sony Xperia 1 IV kanske den inte blir tillgänglig förrän ett tag senare.

Nokia på MWC 2022

Kan efterträdaren till Nokia 9 PureView dyka upp? (Image credit: Future)

HMD Global under varumärket Nokia hade en stor närvaro under MWC 2019, där de presenterade flaggskeppet Nokia 9 PureView, så skulle vi kunna se den sedan länge ryktade Nokia 10 under MWC 2022? Det är säkert möjligt.

Vi skulle dock inte ha alltför höga förhoppningar, eftersom inga rykten pekar i just den riktningen. Vissa läckor tyder dock på att mobilen kommer snart, så det kan hända att den dyker upp. Om det inte blir fallet kan det fortfarande hända att vi får se några andra nya Nokia-mobiler, men återigen är ingenting säkert.

Huawei på MWC 2022

Nästa vikbara mobil från Huawei kan dyka upp. (Image credit: TechRadar)

Huawei är inte lika stora inom mobilvärlden som de brukade vara – åtminstone utanför Kina, men det gör fortfarande intressanta produkter och det finns en stor chans att några av dessa saker kan visas upp under MWC 2022, då företaget har bekräftat att de kommer att vara närvara vid evenemanget.

Vi skulle inte förvänta oss att få se Huawei P60 där, eftersom Huawei P50 fortfarande inte är tillgänglig på västerländska marknader ännu och eftersom de inte har valt att presentera sina viktigaste flaggskepp under MWC de senaste åren. Men under MWC 2019 presenterade varumärket den vikbara Huawei Mate X, så det är inte helt uteslutet att vi kan få se en ny vikbar mobil under MWC 2022 – eventuellt Huawei Mate X3.

Faktum är att, med tanke på att Huawei Mate X2 dök upp i slutet av februari 2021, hade det passat bra tidsmässigt. Det känns dock som att vi borde fått höra mer om X3 vid det här laget om det faktiskt var fallet.

Honor på MWC 2022

Honor Magic 4-serien kommer att presenteras. (Image credit: Honor)

Vi vet vad vi kommer att se från Honor på MWC, eftersom företaget har bekräftat att de kommer att tillkännage Honor Magic 4-serien där.

Det här är företagets flaggskeppsmobiler och vi vet redan att minst en av dem kommer att ha en Snapdragon 8 Gen 1-chipset i toppkvalitet. Baserat på teaserpostern här ovanför förväntar vi oss också spännande saker från deras kameror. Dessa mobiler kommer att tillkännages den 28 februari, klockan 12:00 svensk tid.

Realme på MWC 2022

Kan Realme ha några spännande nyheter på gång? (Image credit: Realme)

Vi vet också vad vi kan förvänta oss av Realme, eftersom företaget har avslöjat att de kommer att lansera Realme GT 2-serien globalt vid MWC 2022.

Serien kommer att presenteras den 28 februari, men dessa mobiler har redan tillkännagivits i Kina, så vi har en bra uppfattning om specifikationerna – det är detaljer kring pris och tillgänglighet som vi förväntar oss att få höra här.

Från vad vi vet hittills är dessa avancerade mobiler, där i synnerhet Realme GT 2 Pro konkurrerar med stora flaggskepp, fast till ett troligen lägre pris.

OnePlus på MWC 2022

Förvänta dig inga större tillkännagivanden från OnePlus (Image credit: OnePlus)

Vi inkluderar OnePlus i den här listan eftersom vi förväntar oss att OnePlus 10 Pro kommer att få en global lansering snart (samtidigt som grundmodellen OnePlus 10 också kan presenteras).

OnePlus brukar dock inte att ha särskilt stor närvaro på dessa evenemang, så vi skulle bli väldigt förvånade om det tillkännagav några OnePlus 10-modeller där. För närvarande skulle vi inte räkna med att få se något från OnePlus under MWC 2022.

Oppo på MWC 2022

Oppo kommer troligen inte att ha några större nyheter. (Image credit: Future)

Det är en liknande historia med Oppo som för OnePlus, eftersom Oppo Find X3-serien lanserades i början av 2021 kan det hända att vi får se Oppo Find X4-serien under MWC 2022.

Oppo var dessutom medunder MWC 2019, även om det inte presenterade något nämnvärt, utan visade bara upp lite kamerateknologi och nämnde en 5G-mobil som de skulle tillkännage i framtiden.

Därför är vi inte särskilt optimistiska att vi kommer att se något spännande från Oppo, men man vet aldrig. Företaget har åtminstone sagt att det kommer att delta på evenemanget.

Xiaomi på MWC 2022

Xiaomi 11 dök inte upp på MWC, men Xiaomi 12 kan göra debut på mobilmässan. (Image credit: Future)

Det är inte förrän under de senaste åren som Xiaomi på allvar blivit en kraft inom mobilvärlden och innan dess hade det inte mycket till närvaro under MWC heller. De gjorde ett framträdande under MWC 2019, men bara för att tillkännage den västerländska lanseringen av den redan tillkännagivna Xiaomi Mi 9.

Vi kan dock potentiellt få se en global lansering av Xiaomi 12 under MWC 2022 (har redan lanserats i Kina). Det globala lanseringsdatumet för Xiaomi 12 skulle alltså bli någon gång under MWC.

Xiaomi tillverkar också massor av andra mobiler, inklusive modeller i Redmi- och Poco-serierna, så det finns stor chans att något dyker upp, speciellt nu när företaget har bekräftat att de kommer att delta i MWC 2022.

Lenovo på MWC 2022

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual.January 25, 2022 See more

Även om vi inte är säkra på vad Lenovo kommer att tillkännage under MWC 2022, finns det en god chans att det kommer att tillkännage något - vilket känns konstigt eftersom företaget nu har bekräftat att det drar sig ur evenemanget.

Eller tja, de drar sig åtminstone ur den fysiska delen av evenemanget på grund av den pågående pandemin, men i samma andetag bekräftade företaget att de kommer att ha en virtuell närvaro, så de kommer sannolikt att ha något att visa upp.

Kom ihåg att Lenovo äger Motorolas mobilmärke, så det kan hända att vi får se nya produkter från det märket.

Övriga tillverkare

TCL hade mycket planerat under MWC 2021. (Image credit: TCL)

Det finns en mängd andra märken som kan dyka upp under MWC 2022 och några som nästan säkert inte kommer att göra det. Vi skulle exempelvis bli väldigt förvånade om Apple dök upp baserat på tidigare år och samma sak gäller för Google, skulle vi inte förvänta oss några betydande tillkännagivanden från dem.

Men sådana som TCL, Alcatel, Vivo och ZTE är alla företag som skulle kunna tillkännage något.

Faktum är att TCL hade en stor närvaro på det för övrigt väldigt lugna MWC 2021 och presenterade Alcatel 1, plus några smartglasögon, och TCL MoveTime Family Watch 2. Så fler lanseringar i den stilen är en möjlighet vid MWC 2022.