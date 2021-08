Samsung Galaxy Watch 4 - recension

Kort sammanfattning

Samsung Galaxy Watch 4 är en uppföljare till en av våra favorit-smartklockor någonsin och det är första gången på ett bra tag som vi får se företaget omfamna Wear OS-mjukvaran. Det är dock inte en vanlig Wear OS-klocka; Den kallas för One UI Watch 3 och har skapats av Samsung med hjälp från Google.

På papper ser uppgraderingarna överlag blygsamma ut, men Watch 4 passar alla som letar efter en smartklocka i toppkvalitet som kan spåra träningspass, samt erbjuda ett gäng andra smarta funktioner som många konkurrerande klockor inte kan.

Men som tidigare nämnt är kompatibiliteten på Samsung Galaxy Watch 4 inte lika varierad som tidigare Samsung-klockor. Om du äger en iPhone fungerar den inte med denna klocka, och även om den är kompatibel med alla moderna Android-mobiler måste du äga en Samsung-mobil för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel blodtrycks- eller EKG-mätningar.

Det kommer sannolikt att bli en besvikelse för många, eftersom Samsungs tidigare smartklockor är några av de bästa när det gäller kompatibilitet. Vi skulle fortfarande säga att Watch 4 är värd att köpa om du äger en Android-mobil som inte är Samsung, men du bör vara medveten om att det finns vissa begränsningar.

Det finns en virtuell roterande ram - en återkommande funktion från Samsung Galaxy Watch Active 2- som tillsammans med två knappar på höger sida möjliggör enkel navigering runt smartklockans menyer. Vissa kanske saknar den fysiska roterande ramen, men det här är ett bra alternativ.

Fitnessfunktionerna här skiljer sig inte jättemycket från vad vi har sett tidigare, men det finns ett nytt verktyg för kroppssammansättning som ger dig en grov uppfattning om din kroppsfettprocent. Vi har funnit att GPS, pulsmätning och andra fitnessfunktioner är väl genomtänkta på Galaxy Watch 4.

Batterilivslängden är inte något stort problem på Galaxy Watch 4, men det är inte smartklockan med längst batteritid som vi har sett heller. Den kommer att vara upp till cirka två dagar med normal till intensiv användning och cirka tre dagar om du inte tränar eller använder funktioner som GPS.

Galaxy Watch 4, som presenteras tillsammans med Samsung Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3, får sällskap av en Samsung Galaxy Watch 4 Classic - du bör kolla in den smartklockan om du vill ha en fysisk roterande ram, vilket är den största skillnaden mellan de två enheterna.

När det gäller Galaxy Watch 4 är denna smartklocka ett utmärkt val för alla som äger en Galaxy-mobil. Om du äger en annan Android-mobil är det fortfarande ett värdigt val för din nästa smartklocka, men det finns vissa nackdelar med funktionerna som nämns ovan.

Släppdatum och pris

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Watch 4 finns tillgänglig att förbeställa redan nu. Den kostar från 2790 kronor för storleken 40 mm och från 2990 kronor för storleken på 44 mm. Det finns ett antal olika band att välja mellan och på Samsungs officiella hemsida har de i skrivande stund ett erbjudande som ger dig en Wireless Charger Duo med på köpet om du förbeställer någon av de nya klockorna.

If you like a larger watch, the 44mm model costs $279.99 / £269 (about AU$500) in its Bluetooth form and $329.99 / £309 (about AU$580) for the 4G variant. This is far cheaper than the Galaxy Watch 3, but that’s because this device is largely a replacement for the Galaxy Watch Active 2.

Om du vill ha en större smartklocka med en fysisk roterande ram, vill du välja Galaxy Watch 4 Classic. Det är en separat produktlinje i år, även om många specifikationer liknar den här enheten.

Galaxy Watch 4 Classic i storleken 42 mm kostar från 3790 kronor, medan storleken på 44 mm kostar från 3990 kronor. Samtliga modeller finns tillgängliga i både Bluetooth- och LTE-modeller.

Design och skärm

Samsung Galaxy Watch 4 är en stilren smartklocka med en tunn design som sitter bekvämt runt handleden. Om du letar efter något lite tuffare och rejälare, eller om du vill ha en roterande ram, bör du köpa på Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

För dem som letar efter en smalare design erbjuder Galaxy Watch 4 just det det med två knappar på högerkanten och inte jättemycket annat som kan störa dess stilrena utseende. Den finns tillgänglig i två modeller, en med en urtavla på 40 mm och en annan med en urtavla på 44 mm.

Båda modellerna är tillverkade av aluminium. Dimensionerna på 40 mm-modellen är 40,4 x 39,3 x 9,8 mm med en vikt på 25,9 g, medan 44 mm har dimensioner på 44,4 x 43,3 x 9,8 mm och väger 30,3 g.

Vi har använt båda modellerna och vi tyckte att båda satt bekvämt utan att tynga ner handleden.

Vi har använt 44 mm-modellen under en längre period än den mindre modellen, och vi fann att det var en lämplig storlek (notera att ursprungsförfattaren av denna artikel är en vuxen man). Den är bekväm att bära hela dagen, även om den kanske inte har den bästa passformen att bära på natten för sömnspårning.

Bild 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Skärmarna på båda Galaxy Watch 4-modellerna ser ljusa ut, och vi upplevde att de var enkla att läsa. Upplösningen är också imponerande, där 40 mm-klockan har en upplösning på 396 x 396 medan 44 mm-modellen har en upplösning på 450 x 450. Det är 330 pixlar per tum för båda modellerna.

En unik egenskap hos Galaxy Watch 4 jämfört med andra smartklockor är dess "virtuella" roterande ram. Det finns alltså ingen fysisk roterande ram här - om det är en funktion du vill ha bör du kika på Watch 4 Classic - men du kan köra fingret runt skärmens svarta ram för att rotera genom menyer och komma åt olika funktioner.

Varje modell är också IP68 vatten- och dammtålig, vilket innebär att du kan ta dem i upp till fem meters djup. Lite om det medföljande klockbandet - det är tillverkat av ett nytt material som eventuellt inte kan hantera intensiva träningspass lika bra, då vi upplevde att det gav oss utslag runt handleden.

Så det kan alltså vara en bra idé att investera i ett band som är tillverkat av ett annorlunda material om du regelbundet bär din klocka till gymmet.

Färgalternativen varierar också mellan modellerna. Watch 4 i storleken 40 mm finns tillgänglig i svart, guld och silver, medan 44 mm-modellen finns i svart, grönt och silver. Alla dessa är relativt dämpade färger, så du kanske vill köpa till ett annat band om du vill ha en djärvare nyans på handleden.

Prestanda och mjukvara

Watch 4 användet Samsungs egna Exynos W920-chipset och 1,5 GB RAM-minne. Under hela vår testtid har vi funnit att det här är tillräckligt med kraft för att köra en mängd olika appar smidigt utan något lagg. Detta är en av de snabbaste smartklockorna vi någonsin har använt.

Denna hastighet är inte så märkbar som den kan vara på en mobil eller en bärbar dator, men den är märkbar jämfört med andra smartklockor, och den gör att du exempelvis kan använda en mängd olika appar medan GPS-funktionerna körs.

Det finns 16 GB lagringsutrymme på båda modellerna av Galaxy Watch 4. Vi fann att cirka 8 GB av detta togs upp med operativsystemet och förinstallerade appar, vilket innebär att du har lika stor mängd kvar för dina egna appar och musik.

Programvaran är där Galaxy Watch 4 verkligen lyser. Samsung använder inte sin egen Tizen wearables-mjukvara här och använder istället Googles Wear OS, fast med sin egen tvist.

Bild 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Det är förståeligt om du är förvirrad lite här. Tizen har varit i fokus för Samsungs mjukvara under de senaste åren, och programvaran som körs på Galaxy Watch 4 liknar den.

Istället är detta Wear OS 3 fast med Samsungs egna version, kallad One UI Watch 3, ovanpå. Den innehåller en mängd olika Samsung-appar som du kommer att vara van vid om du har haft en Galaxy Watch tidigare, men detta är främst Wear OS.

Det betyder att du har tillgång till Google Play Store, och även om Wear OS inte är det plattformsprogram som bäst stöds, har du ändå fler alternativ än vad du har på Tizen. Designen känns fortfarande distinkt Samsung.

Programvaran på Galaxy Watch 4 ser bra ut och fungerar smidigt och alla appar som finns i Google Play Store finns redo. Detta är en bättre variant än Tizen, samtidigt som den behåller alla fördelar som gjorde Tizen-programvaran bra.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Watch 4 har en mängd hälso- och fitnessfunktioner, inklusive GPS för spårning, en optisk pulssensor och EKG-stöd.

De stora fitnessförändringarna kommer i form av en ny 3-i-1 BioActive Sensor som gör det möjligt för klockan att övervaka hjärtfrekvens, syrenivå i blodet och kroppssammansättning. Den sista i listan är den enda nya funktionen, men det är första gången sensorerna har kombinerats.

Samsung säger att dess mätverktyg för kroppssammansättning gör att du kan se viktiga fitnessmätvärden som muskelmassa och kroppsfettprocent. Dessa skanningar är enkla att köra, även om du måste vara stilla för att de ska fungera.

Statistiken du får inkluderar en kroppsfettprocent, muskelmassa, fettmassa, kroppsvatten och BMI. Det ger dig också en grov uppfattning om det hälsosamma intervallet för ditt kön, vikt och längd.

Det är svårt att avgöra hur exakt dessa olika mätvärden är, men vi tyckte att det var användbart för att få åtminstone en grov uppfattning om dem, och du kommer att kunna spåra dessa under en tidsperiod för att se om du kan förbättra resultaten.

Pulsmätaren visade sig vara korrekt, och våra resultat stämde överens med mätningar som gjordes med andra enheter. Pulsmätaren fungerade bäst i Samsungs egna appar, men du kan också använda dessa funktioner på Wear OS-verktyg från tredjeparter som Strava och Nike Running Club.

Vi fann också att GPS-funktionerna fungerade bra när vi tog med klockan ut på en löptur och den hade exakt positionering jämfört med andra enheter.

En viktig sak att notera är den begränsade kompatibiliteten hos vissa fitnessfunktioner. EKG- och blodtrycksverktygen är endast tillgängliga när du ansluter Galaxy Watch 4 till en Samsung-mobil.

Detta är ganska frustrerande, och det betyder att den här klockan kanske inte är det bästa valet för dig om du inte äger en Samsung-mobil. Alternativa enheter från märken som Garmin erbjuder liknande funktioner, fast på alla mobiler.

Batteritid

Galaxy Watch 4 i storleken 44 mm, som är modellen vi granskade, drivs av ett 361 mAh batteri, och batteritiden visade sig vara stark under vår testtid - vi fann att smartklockan höll i minst två dagar på en enda laddning även vid intensiv användning, och om du inte använder träningsfunktioner regelbundet kan du förvänta dig att klockan kommer att hålla i hela tre dagar.

40 mm-versionen levereras med ett mindre 247 mAh-batteri, och vi har ännu inte kunnat testa hur bra det fungerar. Vår erfarenhet av tidigare Samsung-smartklockor har sett en liten skillnad i batteritiden mellan den mindre och större modellen, men du bör inte förvänta dig att 40 mm-varianten är dramatiskt annorlunda.

Det följer med en laddningsplatta i förpackningen, vilket är lite av en överraskning eftersom Samsung har tagit bort dessa från sina mobiler under de senaste åren. Men du får bara kabeln här, så du måste ändå skaffa ett laddningsblock eller ansluta det direkt till en USB-kompatibel enhet.

Bör jag köpa Samsung Galaxy Watch 4?

(Image credit: TechRadar)

Köp den om …

Du äger en Samsung-mobil Några av de bästa Samsung Galaxy Watch 4-funktionerna är låsta till Samsung-mobiler, så om du redan äger en av dessa mobiler kan du få ut det mesta av denna smartklocka.

Du vill ha suverän programvara för smartklockor Samsungs Tizen-variant har utvecklats mycket under de senaste åren och kombinerat det med funktionaliteten i Wear OS - vilket ger dig tillgång till Google Play Stores hela utbud av wearable-appar.

Du vill ha en omfattande fitness-upplevelse Samsung Galaxy Watch 4 är inte den högst specificerade träningsklockan du kan köpa, men den är lämplig för de allra flesta användare med kärnfunktioner som GPS, en bra pulsmätare och en mängd andra verktyg också - även om du behöver en Samsung-mobil för att kunna använda vissa funktioner.

Köp den inte om …

Du äger en iPhone eller Android-mobil som inte är Samsung Samsung har struntat i stöd för iPhones på Galaxy Watch 4, vilket är frustrerande för dem som har en iPhone men inte vill ha en Apple Watch. Och, som vi har nämnt tidigare, är några av hälsofunktionerna inte kompatibla med Android-mobiler från andra märken.

Du äger redan en Samsung Galaxy Watch Om du redan äger en relativt ny generation av Galaxy Watch behöver du förmodligen inte Galaxy Watch 4. Det finns inte tillräckligt med nyheter här, speciellt jämfört med Galaxy Watch Active 2, så det kanske inte är något för dig.

Du vill ha en roterande ram En av de mest spännande unika funktionerna i Galaxy Watch-serien är dess roterande ram, men det får du inte på den vanliga Galaxy Watch 4. Om du vill ha den fysiska ramen vill du kolla på Galaxy Watch 4 Classic istället.

Först testad: augusti 2021