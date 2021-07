MWC 2021 – alt fra den store mobilmessen

MWC (Mobile World Congress) er den største mobilmessen, og det er her mange av årets mest spennende mobiltelefoner først blir offentliggjort – sammen med nettbrett, kroppsdingser og annen teknologi.

2021-utgaven av messen er avsluttet, og den pågikk fra 28. juni til 1. juli. På grunn av pandemien var den mindre enn normalt, og den foregikk også senere enn vanlig. Dessuten var den en hybridbegivenhet, der mange av kunngjøringene ble gjort over nettet.

Den var faktisk mye mindre enn vi er vant til, ettersom det kom svært få kunngjøringer. Det var likevel noen høydepunkter å merke seg, med blant annet en titt på Samsungs nye operativsystem One UI Watch, som vil få sin debut i Galaxy Watch 4, samt et helt lass med nye nettbrett fra Lenovo. Dette kan du lese mer om nedenfor, sammen med resten av kunngjøringene.

Rett på sak

Hva er dette? Verdens største årlige mobiltelefonmesse.

Verdens største årlige mobiltelefonmesse. Når arrangeres den? Den er slutt, og ble arrangert i perioden 28. juni – 1. juli.

På hvilke datoer foregikk MWC 2021?

MWC 2021 er over, etter å ha blitt arrangert i perioden 28. juni til 1. juli. Dette var ikke de planlagte datoene. Messen ble egentlig planlagt å holdes tidlig i mars. Datoen ble forskjøvet, i håp om at messen faktisk skulle kunne arrangeres.

Selv om den som vanlig ble arrangert i Barcelona, fikk den «virtuelle elementer» denne gangen. Den fysiske messen ble kraftig nedskalert sammenlignet med tidligere årganger.

I et intervju med Mobile World Live, bekreftet GSMAs Limited CEO John Hoffman at planen er å ha mellom 40 000 og 50 000 besøkende. Ved den foreløpig siste MWC-messen i 2019, var det rundt 110 000 besøkende.

Ericsson er blant de største selskapene som ofte deltar på MWC, men selskapet besluttet tidlig å trekke seg fra messen i 2021. Google, Samsung, Sony, Nokia og flere andre sa det samme, men noen deltok likevel i de virtuelle begivenhetene.

Men hva er planen for MWC 2022? Mats Granryd, administrerende direktør for GSMA, bekreftet overfor TechRadar at planen er å opprettholde februarvinduet for fremtidige messer etter begivenheten i 2021.

«Vi ønsker å vende tilbake til Barcelonas februar-rytme straks 2021 er unnagjort», sa Granryd. «Det skjer mange produktlanseringer tidlig på året, og vil gjerne knytte disse til vår begivenhet.»

Hva skjedde under MWC 2021

Det var ikke mye som ble kunngjort under MWC 2021, men du finner de viktigste nyhetene for forbrukermarkedet nedenfor.

Samsung på MWC 2021

(Image credit: Samsung)

Samsung var ikke fysisk tilstedeværende under MWC 2021, men de benyttet begivenheten til å avduke sin nye programvare for smartklokker.

Selskapet avslørte at de fremtidige Galaxy Watch-modellene vil kjøre One UI Watch, et brukergrensesnitt som vil legges over det nye Wear OS, som Samsung bisto Google i utviklingen av.

Det betyr at Galaxy-klokkene vi få adgang til Wear OS-apper via Play Store, og dette inkluderer også Googles egne apper.

Endringen skal blant annet føre til at appene starter opp 30 % fortere, med jevnere overganger, i tillegg til forbedrede sensoravlesninger for helse- og treningstjenester. Batteriet skal også tappes langsommere ved måling av pulsen.

Selskapet avslørte også at deres neste Galaxy Watch (trolig Galaxy Watch 4) vil bli avduket «i sommer», noe som antagelig betyr i juli, august eller september.

Lenovo på MWC 2021

(Image credit: Lenovo)

Den kinesiske maskinvareprodusenten Lenovo deltok på MWC 2021, og de har avduket en rekke nye dingser i det mobile datasegmentet.

Blant deres kunngjøringer er Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab M7, Tab M8 og Tab P11 Plus. De tre sistnevnte er billigere Android-brett, mens de to førstnevnte byr på langt større datakraft.

Selskapet har også introdusert et nytt produkt kalt Lenovo Smart Clock 2, som er selskapets nyeste produkt på smarthjemfronten.

TCL på MWC 2021

NXTWEAR G (Image credit: TCL)

TCL kom med sine MWC-kunngjøringer flere dager før messens offisielle avspark, men det er ikke uvanlig at enkelte selskaper er tidlig på ballen.

Den mest interessante av deres kunngjøringer var noe de har kalt NXTWEAR G. Dette er et par smarte briller du kan sammenkoble med telefonen slik at det vises video i dem. Effekten skal være som å se video på en 140-tommers skjerm.

De har ikke batteri, så de må kobles fysisk til telefonen, men dette sikrer også at de er lette og kompakte. De kommer på markedet senere i år, med en pris angitt til € 599.

Selskapet har dessuten avduket Alcatel 1. Dette er en superbillig smarttelefon med Android 11, som lanseres i Europa i august. Prisen er satt til € 59, og vi får se hva dette betyr i Norge. Den har en skjerm på 5 tommer, så den er temmelig kompakt.

Vi får også stifte bekjentskap med TCL MoveTime Family Watch 2, en smartklokke utviklet for barn. Den er utstyrt med 4G og man kan foreta videooppringninger direkte fra håndleddet.

TCL har dessuten en 5G-kompatibel utendørs-hub (som gir deg 5G i hjemmet), og en demo på funksjonen Multi-Screen Collaboration, der du kan koble en TCL 20 Pro 5G til en annen enhet (som for eksempel en Windows 10-PC) og samhandle med den via skjermen.