MWC 2022: datum, nieuws en alle grote aankondigingen die we verwachten

MWC (Mobile World Congress) is historisch gezien een groot jaarlijks congres met een focus op mobiele apparatuur. De laatste jaren was er echter weinig over van dat 'grote' congres.

In 2021 was het MWC een stuk kleiner door de heersende pandemie. De meeste events vonden toen ook online plaats. In 2020 vond het evenement zelfs helemaal niet plaats.

MWC 2022 kan een eerste grote stap zijn naar weer een 'normaal' MWC-evenement. Op dit moment gaat het event gewoon door, met diverse bedrijven die gepland staan voor fysieke events in Barcelona.

In hoeverre al deze events ook echt doorgang vinden, blijft vooralsnog onzeker. Hoe dan ook verwachten we niet dat MWC 2022 weer op volle oorlogssterkte zal zijn, zoals in 2019. Sony en Lenovo hebben zich bijvoorbeeld al teruggetrokken van de beursvloer. Het is zeker een mogelijkheid dat andere bedrijven ook nog hun evenement annuleren. Huawei daarentegen heeft nu al bevestigd dat het wel aanwezig is op de beurs.

Hieronder vind je alle informatie en geruchten die we tot dusver hebben gehoord over MWC 2022, inclusief wanneer het plaatsvindt en welke bedrijven mogelijk aanwezig zijn.

Tot de kern

Wat is het? De grootste mobiele technologiebeurs

De grootste mobiele technologiebeurs Wanneer is het? 28 februari - 3 maart

Wanneer vindt MWC 2022 plaats?

MWC 2022 vindt plaats van 28 februari tot en met 3 maart. Het congres vindt plaats in Barcelona. Net als vorig jaar verwachten we dat er de nodige events online gehouden worden. De fysieke events zitten waarschijnlijk nog steeds onder het gebruikelijke niveau.

Houd er rekening mee dat veel afhangt van de situatie rondom het coronavirus. Het is nog altijd mogelijk dat MWC 2022 wordt uitgesteld, geannuleerd, of volledig online plaatsvindt. Gezien het feit dat de beurs deels fysiek plaatsvond in 2021, gaan we echter niet van dat laatste uit.

In januari 2022 bevestigden de organisatoren van de show aan TechRadar dat de intentie is om met het live-element van de show door te gaan.

MWC 2022: onze verwachtingen

Tot dusver is er weinig nieuws naar buitengekomen over wat er verschijnt op het MWC 2022. We kunnen op basis van voorgaande jaren wel een inschatting maken van wat je mag verwachten.

Samsung op MWC 2022

New Galaxy A models could land at MWC (Image credit: TechRadar)

Samsung onthult normaal gesproken altijd wel iets op het MWC. Zo werd de Samsung Galaxy Watch 4 onthuld op MWC 2021.

Er zijn ook jaren geweest waarbij Samsung smartphones en andere hardware presenteerde, maar we hebben al een tijdje geen Galaxy S-presentaties meer gezien op het MWC. In plaats daarvan presenteert de fabrikant altijd zijn Galaxy S-smartphones op een apart evenement. Dit gebeurt vaak wel rond dezelfde tijd van het jaar als het MWC.

De Samsung Galaxy S22-serie wordt begin februari verwacht. Klopt die informatie, dan zien deze smartphones net voor het MWC het levenslicht.

Sony op MWC 2022

We could see the next Sony flagship at MWC 2022 (Image credit: TechRadar)

Sony heeft bevestigd dat het niet fysiek aanwezig zal zijn op MWC 2022. Het bedrijf zegt hierover het volgende: "Sony Corporation heeft besloten geen eigen stand te hebben op MWC 2022. Aangezien de wereld grotendeels is verschoven naar digitale en online mogelijkheden, zal Sony Corporation communiceren op manieren die ons spannende productnieuws bij een breder publiek onder de aandacht kunnen brengen."

Het is niet helemaal duidelijk of de fabrikant helemaal niets aankondigt op het MWC, of dat het enkel fysiek afwezig is (maar wel digitaal).

Het bedrijf heeft wel eens vaker een vlaggenschip onthuld op het jaarlijkse congres. Zo verscheen de Sony Xperia 1 op MWC 2019, naast de Sony Xperia 10.

Dat gezegd hebbende: we zouden er niet op rekenen dat de opvolger van de Sony Xperia III tentoongesteld wordt op MWC 2022. Vorig jaar werd het vlaggenschip van Sony namelijk in april gelanceerd, een tijdje na het MWC dus.

Dat kan onder meer te maken hebben met het feit dat het MWC van 2021 zoveel kleiner was. Toch zou februari wel erg vroeg zijn voor de Sony Xperia 1 IV.

We moeten erbij vermelden dat Sony er een gewoonte van maakt om smartphones weken (en soms zelfs maanden) voor de officiële verkoopdatum te presenteren.

Nokia op MWC 2022

Could the successor to the Nokia 9 PureView land? (Image credit: Future)

HMD Global was in 2019 met de Nokia-merknaam een van de grootste namen op het MWC 2019. Toen presenteerde de fabrikant ook zijn eerste echte vlaggenschip, de Nokia 9 PureView. Wie weet zien we wel de langverwachte Nokia 10.

Veel hoop hebben we echter niet. Er zijn momenteel nog weinig tot geen geruchten die erop wijzen dat de Nokia 10 binnenkort het levenslicht ziet.

Huawei op MWC 2022

Huawei's next foldable might be in attendance (Image credit: TechRadar)

Huawei is niet meer de grootmacht die het ooit was in Europa. Toch staat de fabrikant zeker niet stil de afgelopen tijd. De kans is aannemelijk dat Huawei op het MWC weer met een paar mooie gadgets op de proppen komt. het bedrijf heeft in ieder geval al bevestigd op de congresbeurs aanwezig te zijn.

Je hoeft niet te rekenen op een release van de Huawei P60, aangezien de Huawei P50 nog niet eens beschikbaar is in Europa. In 2019 presenteerde Huawei wel de Huawei Mate X. Het is dan ook niet volledig uitgesloten dat er een premium toestel uit de doeken wordt gedaan in februari.

Gezien het feit dat de Huawei Mate X2 in februari vorig jaar verscheen, zou het niet eens zo vreemd zijn om een nieuwe foldable te presenteren op het Mobile World Congress 2022.

OnePlus op MWC 2022

Don't expect much from OnePlus (Image credit: Future)

We nemen OnePlus op in deze lijst omdat de OnePlus 9 in maart 2021 verscheen, en het logisch lijkt dat de OnePlus 10 ook begin 2022 verschijnt. Wie weet op of rond het MWC.

OnePlus houdt echter liever eigen evenementen, en heeft nog nooit een grote release gedaan op het Mobile World Congress. Als we realistisch moeten zijn, dan verwachten we de merknaam niet op de beursvloer.

Oppo op MWC 2022

Oppo's announcements are likely to be small (Image credit: Future)

Oppo lanceerde zijn vlaggenschipreeks, de Oppo Find X3-serie, net als OnePlus begin 2021. Een onthulling van de Oppo Find X4-serie zou dus qua timing prima kunnen op het Mobile World Congress.

Bovendien was Oppo aanwezig op de editie van 2019, al onthulde het toen niets significants. De fabrikant toonde alleen wat cameratechnologie en benoemde een 5G-smartphone, die in de toekomst zou verschijnen.

Kortom: we zijn niet heel optimistisch dat we iets horen van Oppo, maar je weet het maar nooit.

Xiaomi op MWC 2022

The Xiaomi Mi 11 wasn't at MWC but the Xiaomi 12 might be (Image credit: Future)

Xiaomi is de laatste tijd bezig aan een opmars in Europa, maar daarvoor was het ook geen naam die veel te doen had met het Mobile World Congress. De Chinese fabrikant was wel aanwezig op de beursvloer in 2019, maar alleen om de toch al in China aangekondigde Xiaomi Mi 9 te presenteren voor het Westen.

Wellicht dat de Xiaomi 12 ook wordt aangekondigd voor het Westen tijdens MWC 2022. Deze smartphone is namelijk ook al verkrijgbaar in China, maar nog niet in Europa.

Xiaomi maakt ook tal van andere smartphones, waarvan een deel wordt uitgegeven in de Redmi- en Poco-series.

Lenovo op MWC 2022

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual.January 25, 2022 See more

Hoewel we niet zeker weten wat Lenovo aankondigt op MWC 2022, bestaat er een reële kans dat ze met iets op de proppen komen. Dat weten we gek genoeg zeker nadat Lenovo aankondigde afwezig te zijn op de beursvloer.

In plaats daarvan houdt het gegarandeerd een virtueel evenement. De fabrikant gaat dus in ieder geval iets presenteren.

Onthoud dat de Motorola-merknaam valt onder Lenovo. Wellicht dat we dus ook een Motorola-smartphone mogen verwelkomen.

Overige fabrikanten

TCL was a major presence at MWC 2021 (Image credit: TCL)

Er zijn tal van andere fabrikanten die hun opwachting maken op MWC 2022, maar tegelijkertijd genoeg die al hebben afgezegd. Apple zien we niet snel verschijnen als we kijken naar het recente verleden. Google sluiten we niet uit, maar we verwachten geen significante aankondigingen van de fabrikant.

Bedrijven als Honor, TCL, Alcatel, Vivo en ZTE zijn redelijk grote namen die mogelijk iets uit de doeken doen op het Mobile World Congress dit jaar. TCL en Lenovo waren zelfs twee van de grootste namen op MWC 2021. Wie weet wat deze fabrikanten in het vat hebben voor 2022.