Nokia 10 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

We zitten nu al meer dan een jaar te wachten op de Nokia 10 en hebben reeds allerlei geruchten opgevangen, maar daar blijft het dan ook allemaal wat bij.

Sinds de release van de Nokia 9 PureView in het begin van 2019 kijken we al uit naar een follow up-smartphone, en we zijn stilaan de hoop aan het verliezen dat er nog een toestel aankomt.

Dat follow-up-toestel ging naar verluidt onder de naam Nokia 9.2 of 9.3 verschijnen, maar ook Nokia 10 werd geopperd. Meer recent nieuws doet ons telkens vermoeden dat de laatstgenoemde dan ook de uiteindelijke naam wordt.

Ook al is Nokia eerder een kampioen bij de middenklasse en budgetsmartphones, het lost ook occasioneel een vlaggenschip, en we verwachten dan ook dat de Nokia 10 onder deze noemer valt.

De eerste stappen van het bedrijf richting 5G met de Nokia 8.3 5G gaven ons een goed, maar inspiratieloos toestel. We hopen dan ook dat de Nokia 10 ons wat leuke nieuwe cameratech of andere topfuncties geeft.

Als je een fan bent van Nokia, of gewoon interesse hebt in alle aankomende smartphones, dan kunnen we je alvast melden dat we hieronder een verzameling hebben gemaakt van alle gelekte informatie, samen met een wenslijst van alle features die we graag in het toestel zien verschijnen.

Laatste nieuws: Een leak suggereert dat de Nokia 10 in de eerste helft van 2021 verschijnt - wat een ander recent leak tegenspreekt.

In het kort

Wat is het? De nieuwe topklasse Nokia smartphone

De nieuwe topklasse Nokia smartphone Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in 2021

Waarschijnlijk in 2021 Hoeveel zal het kosten? Mogelijk minstens

Nokia 10 releasedatum en prijs

De Nokia 9 PureView (Image credit: TechRadar)

We gingen er eerst van uit dat het nieuwe vlaggenschip van Nokia op MWC 2020 werd onthuld, omdat HMD Global (het bedrijf achter de huidige Nokia smartphones) daar op 23 februari een persconferentie hield. Vanwege de toenemende bezorgdheid rond het coronavirus werd de persconferentie echter geannuleerd.

Er is ondertussen veel tijd gepasseerd, en zo nu en dan zagen we wel eens een gerucht rond een aankomende releasedatum opduiken. De laatste geruchten wijzen naar een lancering in de eerste helft van 2021, en andere vrij recente berichten suggereren dat de smartphone is weggegleden naar de tweede helft van 2021, en dat we dus nog even moeten wachten.

De smartphone kan lanceren als de Nokia 10, maar zoals we hierboven aanhaalden, kan het ook de Nokia 9.2 of Nokia 9.3 worden, een verbeterde versie van de Nokia 9 PureView die op MWC 2019 werd gelanceerd. We hebben beide geruchten gecombineerd in artikel, maar de kans bestaat ook dat we de Nokia 9.2/9.3 en de Nokia 10 zien verschijnen als twee verschillende toestellen.

Als het op de prijs aankomt, dan kwam de Nokia 9 PureView uit voor 599 euro. We verwachten dat een 'betere' smartphone minstens evenveel kost, en mogelijk meer. Als er echter geen grote upgrades komen ten opzichte van het oudere toestel, dan zal de prijs nooit veel verschillen.

Nokia 10, Nokia 9.1, Nokia 9.2 of Nokia 9.3?

De Nokia 9 PureView (Image credit: Future)

We noemen de nieuwe smartphone de Nokia 10, want zijn voorganger was Nokia 9. Zoals we reeds zeiden, zijn er echter een reeks namen de revue gepasseerd die het merk voor zijn nieuwe smartphone kan gebruiken.

De eerste is de Nokia 9.1, wat ergens steek houdt, aangezien het bedrijf updates voor zijn smartphones uitbrengt in een decimaal systeem. De Nokia 7.1 werd bijvoorbeeld opgevolgd door de Nokia 7.2. Deze naam suggereert dat het nieuwe vlaggenschip slechts een kleine verbetering is ten opzichte van de 9 PureView en geen losstaand toestel is.

We hebben ook gehoord dat Nokia 9.1 kan overslagen en meteen naar 9.2 gaat. Het zou deze naam kunnen kiezen omdat het toestel ook in 2020 moest uitkomen, maar dat niet gebeurde. Recent hoorden we zelfs Nokia 9.3 vallen.

Nokia 10 werd als naam opgegooid omdat hij significant zou verschillen van de Nokia 9. De bovenstaande 9.1/9.2/9.3-namen suggereren dat de smartphone slechts een kleine upgrade zou zijn ten opzichte van de 9 PureView, in plaats van een nieuwe reeks.

De naam 'Nokia 10' lijkt steeds meer waarschijnlijk. In oktober 2020 verscheen er nog een officieel document van Nokia waarin deze naam vermeld wordt. Het zou hier natuurlijk nog steeds om een toestel kunnen gaan dat van de 9.iets-reeks verschilt.

Dat zou een vreemde sprong zijn, maar niet veel vreemder dan Samsung dat van de Galaxy S10 naar Galaxy S20 springt.

Nokia 10 / Nokia 9.3 leaks, geruchten en nieuws

We hoorden ook dat de opvolger van de Nokia 9 PureView een 5G-toestel kan zijn. Dat zou weinig verbazingwekkend zijn, zeker nu veel nieuwe smartphones met 5G komen, waaronder de Nokia 8.3 5G.

Daarnaast verscheen ook het nieuws dat het nieuwe vlaggenschip van Nokia niet getoond zou worden op MWC 2020, zodat het de high-end Snapdragon 865 processor kon krijgen. De Nokia 9 had een licht gedateerde chipset, wat uit de prestaties bleek. De annulering van MWC 2020 bracht geen verduidelijking.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6vDecember 30, 2019 See more

De Snapdragon 865 is nu echter al een tijdje te verkrijgen, en we horen dat de Nokia 10 opnieuw is vertraagd, zodat hij ditmaal vergezeld kon worden van de Snapdragon 875 (die inmiddels is verschenen als de Snapdragon 888).

Daarnaast zou de smartphone naar verluidt ook een scherm van saffierglas hebben, samen met een roestvrijstalen behuizing.

We hoorden ook dat de volgende Nokia smartphone, mogelijk de Nokia 10, met een under-screen selfiecamera komt, in plaats van eentje in een notch of bezel. Dat is een vrij premium feature die misschien wat vreemd lijkt op een toestel van Nokia, tenzij het een top-end smartphone wordt.

Dit toestel zou dan waarschijnlijk geen opvolger worden van de Nokia 9 PureView, aangezien dat een high-, maar geen top-end smartphone is. Dit soort functies verwachten we bij de top vlaggenschepen.

Nu we het toch over camera's hebben, volgens een bron van Nokia Power User komt de Nokia 9.2 PureView (zoals zij hem noemen) met een andere cameraopstelling dan de Nokia 9, al hebben ze niet vermeld hoeveel verschillen er juist zouden zijn.

Tot slot hoorden we nog dat Nokia ook aan een vouwbare smartphone werkt. Het is onwaarschijnlijk dat de Nokia 9.1 of 9.2 deze herwerking krijgt, maar het is mogelijk dat Nokia deze smartphone uitbrengt als de Nokia 10, en daarmee een heuse sprong maakt.

Wat we willen zien verschijnen in de Nokia 10 / Nokia 9.2

Hier zijn enkele features die we graag in het volgende vlaggenschip van Nokia willen zien verschijnen, zodat het een ware concurrent wordt voor de premium smartphones die er nu op de markt zijn.

1. Een veelzijdige camera

De vijf camera's achteraan op de Nokia 9 PureView (Image credit: Future)

Ook al had de Nokia 9 PureView vijf camera's op de achterste zijde, we vonden dat het toestel op dit vlak wat ondermaats presteerde, omdat alle camera's dezelfde lens en resolutie hadden. Er waren als uitzondering wel enkelen die zwart/wit waren.

Het bedrijf deed dit om ervoor te zorgen dat zijn smartphone geweldige standaardfoto's nam, maar hierdoor had het geen groothoek- of telefotolenzen, en was het minder veelzijdig in de foto's die je kon nemen.

In de Nokia 10, of hoe het toestel ook zal heten, hopen we toch op enkele verschillende lenzen, zodat we ingezoomde foto's kunnen hebben, goede macro-kiekjes en meer. Enkele sensoren met een hogere resolutie zouden ook welkom zijn.

2. Een sterke processor

Nokia 8.1 (Image credit: Future)

De chipset in de Nokia 9 PureView was niet verschrikkelijk, maar de Snapdragon 845 was een top staaltje tech van het jaar ervoor, dus veel toestellen van 2019 wisten toch beter te presteren.

Aangezien een van de verkoopargumenten het nemen van 5 foto's in één keer was, die vervolgens als RAW-bestanden werden geëxporteerd, had een betere processor leuk geweest.

We willen graag een relevante top-end chipset in de Nokia 10 of Nokia 9.2 zien verschijnen, wat dan al de Snapdragon 888 moet zijn.

Deze processor zou de smartphone de nodige processorkracht moeten geven die goed is voor het nemen van foto's, grafisch renderen van games en zelfs ook 5G-verbinding, vanwege de ingebouwde 5G-moden in die chipset.

3. 5G-compatibiliteit

Nokia 9 PureView (Image credit: TechRadar)

Het ziet ernaar uit dat 2021 het jaar wordt waarin 5G-smartphones steeds meer en meer betaalbaar worden. Het zou leuk zijn als Nokia zich hier mee in de strijd gooit, met een toestel dat de meeste mensen kunnen betalen. De Nokia 9.2 zou een mooie kandidaat zijn als hij zijn prijzen in dezelfde lijn van zijn voorganger houdt.

4. Een meer comfortabel ontwerp

De Nokia 9 PureView (Image credit: TechRadar)

Uit onze tests bleek wel dat de Nokia 9 PureView niet echt de meest comfortabele smartphone was om in je hand te hebben. Rechte hoeken op de randen en een volledig plat scherm voelden wat raar aan op een moment dat andere vlaggenschepen met gebogen displays verschenen.

Bovendien had het ook geen oleofobische coating waardoor vingerafdrukken snel op het scherm en de behuizing bleven staan.

Als HMD Global echt een vlaggenschip wilt dat de strijd kan aangaan met andere hoge of middenklasse smartphones, dan zal het een toestel moeten maken dat niet enkel goed werkt, maar er ook leuk uitziet.