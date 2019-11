Nokia 7.1 review

Met de Nokia 7.1 bouwt de merknaam voort aan haar indrukwekkende line-up van midrangers. De telefoon is niet perfect, maar over het algemeen is de kwaliteit beter dan je wellicht verwacht op dit prijspunt.

Onder leiding van HMD Global is de Nokia-merknaam verbonden aan enkele solide telefoons met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Redelijke specificaties vinden we vaak gecombineerd met een volledig schone versie van Android.

Met de Nokia 7.1 houdt de fabrikant vast aan deze gedachte. Hoe goed kan een midranger echter zijn in dit prijssegment? Op papier best prima, met een degelijke camera-opzet en oké specificaties, en dat allemaal verpakt in een prettig jasje.

Niet iedereen wil viercijferige bedragen betalen voor een nieuwe smartphone, en dat hoeft ook niet. Je hebt voor enkele honderden euro's al een zeer degelijke telefoon. De Nokia 7.1 is hier een prima voorbeeld van.

Met de Nokia 7.1 lanceert HMD Global een telefoon die qua specificaties net onder de Nokia 7 Plus zit, maar wel significant beter is vergeleken met de Nokia 6.1.

Nokia 7.1 prijs en releasedatum

Momenteel voor minder dan 300 euro te koop

Officiële release in november 2018

Op het moment van schrijven is de Nokia 7.1 al een jaar te koop. De adviesprijs bedroeg 319 euro, maar is ondertussen al enkele tientjes gezakt.

Voor een telefoon met midrange-specificaties is de Nokia 7.1 zeker niet duur te noemen. Kijk je naar de nieuwe Galaxy Note 10 Plus, dan zit er een gigantisch prijsverschil tussen. En als je Android-updates belangrijk vindt, is de goedkoopste optie ook nog eens de beste optie.

In de Benelux heb je geen keuze qua kleurversies; de Nokia 7.1 is verkrijgbaar in een Midnight Blue en een Gloss Steel-versie.

Design & display

Lang, levendig, Full HD+ display

Kwalitatief sterk doch saai design

De Nokia 7.1 is zeker niet zo premium als de iPhone 11 Pro Max, maar hoe dan ook vinden we het ontwerp niet heel slecht. Het gaat om een vrijwel volledig glazen design, met aluminium randen en een 5,84 inch, 19:9 display. Dankzij de respectabele Full HD+ resolutie van 2280 bij 1080 pixels kom je op een respectabele 432 pixels per inch uit.

Er is een vrij grove notch aanwezig aan de bovenzijde. Ook aan de onderzijde vinden we een flinke kin terug, waardoor je wel snel het gevoel krijgt dat je met een midranger te maken hebt.

Over het algemeen ziet de Nokia 7.1 er best prima uit. We zouden het echter waarderen als smartphonefabrikanten in de toekomst beter hun best doen om een camera-opzet die uitsteekt te voorkomen. Wel scoort het toestel pluspunten voor mooie afgeronde hoeken.

Het LCD-display vinden we lekker fel en scherp, waardoor het zich uitstekend leent voor het bekijken van films of lange mailtjes (dankzij de lange 19:9 beeldverhouding voor extra veel scrolruimte). Kleuren zijn levendig en zien er strak uit.

Het display ziet er aantrekkelijk uit. Ondanks dat het om een LCD-display gaat, kan je af en toe moeite hebben om het scherm af te lezen in direct zonlicht. Hoewel OLED-displays hier meer problemen mee hebben, is dit probleem niet zo heel gek bij goedkopere LCD-toestellen. Over het algemeen weet de Nokia 7.1 een prima eerste indruk af te leveren qua schermkwaliteit.

Iets minder overtuigd zijn we van de volumeknoppen boven de aan/uit-knop; deze zitten wel erg hoog, waardoor je in portretmodus wellicht redelijk snel moeite krijgt met het aanpassen van de volumeknoppen.

Je krijgt geen heel gekke fratsen meegeleverd met de Nokia 7.1 - verwacht dus ook niet iets als een vingerafdrukscanner onder het display. Deze zit aan de achterzijde. Met een dikte van 8 millimeter is de Nokia 7.1 iets dikker dan de beste telefoons op de markt, al is dat verschil verwaarloosbaar.