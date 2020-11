Nokia 10 verschijnt misschien wel eerder dan verwacht

De Nokia 10 (of de Nokia 9.3 zoals sommige bronnen het toestel noemen) roept veel vragen op, zoals hoe het toestel gaat heten en wanneer deze zal verschijnen. We hebben wat nieuwe informatie over het tweede vraagstuk, wat zowel goed als slecht nieuws kan zijn.

Volgens Twitter-gebruiker @nokia_anew is de Nokia 10 uitgesteld tot de eerste helft van 2021. Het wordt neergezet als slecht nieuws, maar recentelijk hoorden we dat de telefoon mogelijk zelfs tot de tweede helft van 2021 vertraagd zou worden. In wijzen is dit dus goed nieuws.

Natuurlijk gaat het alleen om een vertraging als je verwachtte dat de Nokia 10 dit jaar nog zou verschijnen. Hoewel sommige bronnen zeiden dat het toestel in 2020 gelanceerd zou worden, lijkt dit niet het geval nu we nog slechts één maand op de kalender hebben staan.

Some bad news. The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year. The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjVNovember 26, 2020

'De eerste helft van 2021' zegt natuurlijk niets over de exacte datum. Het kan in januari zijn, maar ook pas in juni. De belangrijke toestellen verschijnen echter vaak in de eerste paar maanden van het jaar, dus het is goed mogelijk dat we de Nokia 10 al in het eerste kwartaal gaan zien.

Natuurlijk gaat het hier om geruchten, het is nog steeds mogelijk dat de Nokia 10 alsnog in 2020 verschijnt of dat het pas later in 2021 arriveert. Het is niet voor het eerst dat het toestel is vertraagd, dus we achten een nieuwe vertraging nog altijd als mogelijkheid.

Via PocketNow