MWC 2022 smartphones: alle nieuwe toestellen op een rij

MWC 2022 (Mobile World Congress) is een groot event voor smartphonefans. Op dit event presenteren enkele van de grootste tech-fabrikanten hun nieuwe toestellen. Alles wat je hier ziet, zet de toon voor de rest van het jaar.

Na een paar dagen MWC hebben we al heel wat mooie aankondigingen gespot. Of je nu geïnteresseerd bent in een betaalbaar vlaggenschip, of juist houdt van een koopje; het is allemaal te zien op het Mobile World Congress dit jaar. Hieronder hebben we de gepresenteerde MWC 2022 smartphones voor jou verzameld.

1. Honor Magic 4 / Honor Magic 4 Pro

(Image credit: Honor)

De Honor Magic 4 Pro is een beest van een smartphone, en ook de reguliere Magic 4 mag er zijn. Beide toestellen komen met een 6,81 inch 120Hz display, en drie camera's aan de achterzijde. De Magic 4 komt met een primaire 50MP, 50MP groothoekcamera en 8MP periscoopcamera, terwijl de Pro een periscoopcamera van 64MP kent. De Pro komt verder met een dieptecamera voor DSLR-achtige portretfoto's.

Beide toestellen komen met de nieuwe, snelle Snapdragon 8 Gen 1-chipset met 5G-connectiviteit. Je hebt de keuze uit 8GB of 12GB RAM en 256GB of 512GB aan opslaggeheugen.

De Magic 4 komt ook in een meer betaalbare 128GB-versie. Onze favoriete eigenschap van de Pro is het snelladen: met een indrukwekkende 100W laadsnelheid zit het toestel binnen een mum van tijd weer vol met accusap.

Belangrijk om te weten: aangezien Honor niet meer onder Huawei valt, kunnen deze toestellen draaien op Android 12 en bieden ze ondersteuning voor Google Play-diensten.

De Honor Magic 4 kost minimaal 899 euro en de Magic 4 Pro krijgt een adviesprijs mee van minstens 1.099 euro. Beide toestellen verschijnen in het tweede kwartaal van 2022 op de markt. Het is nog niet zeker of ze ook officieel in de Benelux in de verkoop gaan.

2. Nokia C2 2nd Edition (Nokia C2 2E)

(Image credit: HMD Global)

De opvolger van de Nokia 2020 C2 levert degelijke specificaties voor een bijzonder lage prijs: er is een 5,7 inch HD-display aanwezig, aan de achterkant zit een 5MP camera en aan de voorzijde een 2MP frontcamera. Je krijgt 1GB of 2GB RAM met 32GB opslaggeheugen tot je beschikking, uitbreidbaar tot 256GB via een microSD-kaartje.

Samsung of Apple zullen er niet minder om slapen, maar met een adviesprijs van van 99 euro is de Nokia C2 2E behoorlijk scherp geprijsd voor een degelijke 4G-smartphone. Het toestel is vanaf mei verkrijgbaar.

3. Nokia C21 / Nokia C21 Plus

(Image credit: HMD Global)

De Nokia C2 Plus is een andere goedkope smartphone van HMD Global. Voor 119 euro haal je een iets geavanceerder budgettoestel in huis.

Dit budgettoestel maakt gebruik van een 6,5 inch HD+ display, kent twee camera's achteraan (13MP primair en 2MP dieptesensor) en een 5MP frontcamera, beschikt over 2GB, 3GB of 4GB RAM en 32GB of 64GB opslag. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot 256GB via een microSD-kaartje.

Daarnaast is er een vingerafdrukscanner aanwezig om het toestel snel te kunnen ontgrendelen.

De Nokia C2 Plus is eveneens vanaf mei verkrijgbaar.

4. OnePlus 10 Pro 5G

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus 10 Pro was al gelanceerd in China, maar maakte zijn wereldwijde debuut mee op MWC 2022. Het toestel is daar bevestigd voor Europa, India en Noord-Amerika. De releasedatum van het toestel staat gepland voor maart.

We weten eigenlijk allesbehalve de prijs over de OnePlus 10 Pro 5G. We verwachten dat er een redelijk premium prijskaartje aanzit, gezien de prijs van de OnePlus 9 Pro en de specificaties van het nieuwe Pro-model.

Er is een 6,7 inch QHD+ display aanwezig met een variabel 1-120Hz display. De smartphone maakt gebruik van Dual Color Calibration voor consistente kleuraccuraatheid bij zowel een hoge als lage schermhelderheid.

Verder is er een primaire 48MP camera, een 50MP groothoekcamera met een erg breed 150 graden gezichtsveld, en een 8MP telefotocamera. De frontcamera is een 32MP exemplaar. De nieuwe RAW+-modus stelt je in staat om in 12-bit RAW te schieten, zodat je meer ter beschikking hebt om achteraf te bewerken. De accucapaciteit bedraagt 5.000mAh en de OnePlus 10 Pro ondersteunt 80W snelladen.

Tijdens het event leerden we ook dat er geen OnePlus 10 komt.

5. Realme GT 2 / Realme GT 2 Pro

(Image credit: Realme)

De Realme GT 2 en GT 2 Pro zijn op MWC 2022 uit de doeken gedaan. Het moet de eerste stap zijn voor Realme in de wereld van premium vlaggenschepen. De fabrikant wil concurreren met toestellen als de Oppo Find X5 en OnePlus 10 Pro, terwijl het om een redelijk betaalbaar toestel gaat.

Met name de Realme GT 2 Pro wekt onze aandacht. Er zijn twee versies: een met 8GB RAM en 128GB opslag, en een met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Eerstgenoemde kost 749,99 euro, en de tweede 849,99 euro. Beide modellen tik je voor 100 euro minder op de kop als je ze voor 16 maart bestelt.

Er is een 6,7 inch 120Hz display met FHD+ resolutie aanwezig. Aan de achterzijde vind je drie camera's, waaronder een primaire 50MP camera die in 8K kan opnemen, een 50MP groothoekcamera met 150 graden gezichtsveld, en een ongebruikelijke 40x microscooplens.

Onder de motorkap drijft een Snapdragon 8 Gen 1 de boel aan. De GT 2 Pro heeft alles in huis om het de premium vlaggenschepen lastig te gaan maken.

6. Realme GT Neo 3

De Realme GT Neo 3 is de opvolger van de Realme GT Neo 2 uit 2021. Het lijkt een prima optie voor het middensegment te worden, met snellaadondersteuning van maar liefst 150W.

In slechts 5 minuten moet dit toestel voor de helft gevuld zijn met accusap. Onder de motorkap zit de nieuwe Dimensity 8100-chipset van MediaTek. De rest van de specificaties zijn nog niet bekendgemaakt. De release is overigens ook nog een paar maanden van ons verwijderd.

7. TCL 30 / 30 5G / 30 E / 30 Plus / 30 SE

(Image credit: TCL)

TCL ken je waarschijnlijk eerder van hun displays dan hun smartphones, maar daar hoopt de fabrikant verandering in te brengen. Op MWC 2022 presenteerde TCL namelijk 5 nieuwe smartphones, die nogal op elkaar lijken.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat alle toestellen min of meer via hetzelfde template zijn gemaakt, met hier en daar een paar tweaks.

De TCL 30, 30 Plus en 30 5G komen alledrie met een 6,7 inch FHD+ display, terwijl de TCL 30 E en 30 SE een iets kleiner 6,52 inch HD+ display hebben.

De 30 en 30 Plus beschikken over de MediaTek Helio G37-chipset, terwijl de 30 E en 30 SE gebruikmaken van een Helio G25. De TCL 30 5G draait op een MediaTek Dimensity 700.

Alle nieuwe smartphones van TCL zijn uitgerust met een primaire 50MP camera, 2MP macrocamera en 2MP dieptesensor. De frontcamera verschilt wel: de TCL 30 E kent een 5MP exemplaar, de 30 en 30 SE een 8MP variant, en de 30 Plus en 30 5G komen met een 13MP versie.

De smartphones van TCL komen allen met een accucapaciteit van 5.000mAh, en sommige ietsjes meer. De meeste varianten komen eind maart beschikbaar.

8. Xiaomi Poco M4 Pro

(Image credit: Poco)

De Poco M4 Pro 5G is een indrukwekkend budgettoestel met een gelikt design en een degelijke prijs. De adviesprijs start bij slechts 219 euro.

Sommige specificaties zijn echter beter dan veel rivalen, zoals het 33W-laden. Ook is er een 6,43 inch FHD+ 90Hz display inbegrepen. Op cameravlak is er dan weer iets meer bezuinigd, maar dat is begrijpelijk gezien de prijs. Ook is er geen vorm van waterbestendigheid en kun je dit toestel niet draadloos opladen.

De smartphone is vanaf 2 maart verkrijgbaar in de Benelux. De versie met 6GB RAM en 128GB opslag kost 219 euro, en de variant met 8GB RAM en 256GB opslag 269 euro.

9. Xiaomi Poco X4 Pro 5G

(Image credit: Poco)

De Poco X4 Pro 5G is Poco's eerste smartphone met een 108MP camera. Verder is een 120Hz AMOLED display, 67W snelladen en een aantrekkelijk laag prijskaartje inbegrepen: vanaf 299 euro haal je dit toestel in huis.

De accucapaciteit bedraagt 5.000mAh, en daarnaast zit er een 8MP groothoekcamera inbegrepen, alsook een 16MP frontcamera en tot wel 8GB RAM met 256GB opslaggeheugen. Voor de versie met meer geheugen betaal je 349 euro.

Hoe het kan dat de prijs zo relatief laag ligt? Dat komt onder andere door de Snapdragon 695, wat niet de allersnelste chipset is. Desalniettemin krijg je veel smartphone voor weinig geld op papier.