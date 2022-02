Realme GT2-reeks officieel onthuld tijdens MWC 2022

De Realme GT 2 en GT 2 Pro zijn officieel onthuld tijdens MWC 2022. Het Chinese merk onthulde de nieuwe toestellen al in januari, maar nu is ook de internationale aankondiging een feit.

De GT 2-reeks moet de eerste stap zijn voor Realme in de wereld van premium vlaggenschepen. De fabrikant wil concurreren met toestellen als de Oppo Find X5 en OnePlus 10 Pro, terwijl het om een redelijk betaalbaar toestel gaat.

De standaard Realme GT 2 is beschikbaar in versies tot 12GB RAM-geheugen en 256GB aan opslag. Vanaf 15 maart zal het toestel in Europa verscheept worden. De prijs voor pre-orders bedraagt minstens 449,99 euro. Daarna is het toestel te koop vanaf 549,99 euro. De Pro-variant is vanaf 8 maart te bestellen. In de pre-sale is dit toestel beschikbaar vanaf 649,99 euro, waarna de prijs verhoogt wordt naar 749,99 euro.

Bij de Realme GT 2 Pro komt de duurste variant met 12GB RAM en 256GB interne opslag. Deze is als pre-order verkrijgbaar voor 749,99 euro, totdat het prijskaartje uiteindelijk 849,99 euro zal bedragen.

Realme weet de prijzen van de GT 2-reeks iets onder die van concurrerende vlaggenschepen zoals de Samsung Galaxy S22 en iPhone 13 te houden. De eerste begint bij een adviesprijs van 849 euro en de laatste kostte bij lancering minstens 909 euro.

(Image credit: Realme)

Hoewel er relatief lage prijzen gehanteerd worden, gaat dit niet ten koste van de premium functies. De standaard Realme GT 2 komt met een 6,62 inch AMOLED-display, die over een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels beschikt. De beeldverversing bedraagt 120Hz.

Er is daarnaast een Snapdragon 888-chipset aanwezig, een drievoudige camera met een 50MP hoofdsensor, evenals een batterij van 5.000mAh die 65W-laden ondersteunt. Dat zijn behoorlijk premium functies, die zich kunnen meten met de beste smartphones van het moment.

De Realme GT 2 Pro overtreft deze specificaties zelfs. Het toestel beschikt over een iets groter AMOLED-scherm (6,7 inch) met een resolutie van 1.440 x 3.216 pixels. Ook hier bedraagt de beeldverversing 120Hz.

De Pro-variant maakt gebruik van de Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Dit is de snelste SoC die vandaag de dag door Qualcomm wordt aangeboden. Er is eveneens een drievoudige camera aanwezig, met een 50MP hoofdsensor, een 50MP groothoeklens en een microscoopcamera die objecten tot wel 40x kan vergroten.

Voor al het nieuws over MWC 2022 ben je bij TechRadar op de juiste plek.