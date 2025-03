Sony introduceert WF-C710N draadloze oordopjes met verbeterde Noise Cancelling en lange batterijduur

Sony heeft vandaag de nieuwe WF-C710N draadloze oordopjes gepresenteerd. De opvolger van de populaire WF-C700N-oordopjes is uitgerust met verbeterde Noise Cancelling, een langere batterijduur en enkele handige slimme functies. Daarnaast brengt Sony nieuwe kleuren uit voor de WH-CH720N en WH-CH520 koptelefoons.

De WF-C710N-oordopjes zijn voorzien van Sony's Dual Noise Sensor-technologie, waarbij dubbele microfoons worden ingezet om omgevingsgeluid beter te filteren dan bij het vorige model. Voor wie liever wél wat van de omgeving meekrijgt, is er de Ambient Sound-modus. Via de Sony Sound Connect-app kunnen gebruikers zelf bepalen hoeveel geluid wordt doorgelaten en ook Voice Passthrough inschakelen, waarmee korte gesprekken mogelijk zijn zonder de oordopjes uit te nemen.

Een andere nieuwe toevoeging is Adaptive Sound Control. Deze functie herkent automatisch of je thuis, onderweg of op kantoor bent en past de instellingen daarop aan. Ook biedt Sony nu voor het eerst in deze prijsklasse draagdetectie: muziek pauzeert automatisch zodra je een oordopje uitneemt en hervat wanneer je het terugplaatst.

Lange batterijduur en draagcomfort

Qua batterijduur doet de WF-C710N een flinke stap vooruit. Met Noise Cancelling ingeschakeld gaan de oordopjes tot 8,5 uur mee, aangevuld met 21,5 uur extra via de case. Zonder Noise Cancelling loopt dat op tot 40 uur in totaal. Daarnaast hebben ze een IPX4-score. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen spatwater.

Sony belooft een gebalanceerd geluid dankzij een 5mm driver, ondersteund door de Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) om compressieverlies bij muziekstreams op te vangen. Via de Sound Connect-app kunnen gebruikers hun geluid verder personaliseren met een equalizer, inclusief een nieuwe functie waarbij het EQ-profiel wordt afgestemd op je voorkeuren op basis van luistertests.

Nieuwe kleuren en prijs

Naast zwart, wit en roze introduceert Sony een opvallende nieuwe kleur: transparant blauw. Het transparante ontwerp doet denken aan zeeglas en geeft de oordopjes een frisse uitstraling.

Ook de WH-CH720N en WH-CH520 koptelefoons krijgen een kleurtje: beide modellen zijn vanaf nu beschikbaar in pastelroze, en de WH-CH520 komt daarbovenop ook in pastelgeel.

De Sony WF-C710N is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 120 euro. De WH-CH720N kost 79 euro en de WH-CH520 is verkrijgbaar voor 49 euro.