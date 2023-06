Sony WH-CH720N review

De Sony WH-CH720N biedt veel finesse en slimme functies voor de prijs. In tegenstelling tot de mid-range oordopjes van Sony, biedt hij geen flagship-achtige prestaties. Er zijn duidelijke beperkingen in vergelijking met de premium modellen, maar hij is comfortabel en aangenaam om naar te luisteren, en de ANC werkt goed.

De nieuwe Sony WH-CH720N hoofdtelefoon met noise-cancellation is een directe vervanging voor het vorige CH710N-model en voegt nieuwe functies toe, plus verbeteringen op het gebied van geluid en ruisonderdrukking.

Met een officiële prijs van 150 euro is de Sony WH-CH720N aantrekkelijk geprijsd (en vaak goedkoper) en brengt hij een aantal functies van het premiumniveau van de beste noise-cancelling headsets naar een lager prijsniveau, zoals adaptieve noise-cancellation, multi-point pairing en app-ondersteuning.

Maar levert hij ook prestaties op topniveau? Niet helemaal, maar je krijgt hier zeker meer waar voor je geld. We werden weggeblazen door de Sony WF-C700N oordopjes voor de prijs en omdat dit de vergelijkbare over-ear koptelefoon is, hoopten we op hetzelfde. Maar hij is niet zo goed als verwacht. Dat is absoluut prima voor deze prijs, want het zou niet eerlijk zijn geweest om te verwachten dat deze hoofdtelefoon de Sony WH-1000XM5, die meer dan drie keer zoveel kost, echt zou kunnen uitdagen.

Laten we beginnen met de geluidskwaliteit, want dat is echt het belangrijkste element. Uit de doos was het basgeluid behoorlijk zwaar. Het is misschien niet vervelend, maar het is niet wat we verwachtten. Toen we de koptelefoon echter aansloten op de Sony Headphones-app en de instellingen bekeken, realiseerden we ons dat de koptelefoon op de 'Excited' EQ preset stond, die iets te enthousiast was. Nadat we deze preset eenmaal hadden uitgeschakeld, was de balans vrijwel ideaal.

De bas is helder, het middenbereik is robuust, individuele instrumenten komen goed naar voren en de hoge tonen zijn helder genoeg om de kleine details te laten uitkomen. Het detail over het hele bereik is sterk en nummers voelen sterk aan. De headset is leuk om naar te luisteren, maar het geluid is niet altijd even natuurlijk. Het voelt goed aan, maar het geluid blijft een beetje in hetzelfde ’straatje’ hangen tijdens elke vorm van muziek.

Sommige ANC-verwerking kan het geluid nogal direct maken, maar dat is hier niet het geval. Het was niet vermoeiend om naar te luisteren. Dat komt deels omdat hij licht en comfortabel is met slechts 192 gram. Premium koptelefoons wegen vaak meer, maar zelfs met het lichtere gewicht en de goedkopere materialen voelt hij voldoende stevig aan.

Het lichtgewicht plastic voelt een beetje ruwer en minder hoogwaardig aan dan wat je krijgt in zelfs de oudere Sony WH-1000XM4, laat staan de nieuwere XM5, maar dat is prima.

Over design gesproken, je hebt knoppen aan de onderkant van beide oorschelpen. Aan de linkerkant zitten knoppen om hem uit en aan te zetten en om te schakelen tussen ANC-modi. Rechts zitten de knoppen voor afspelen/pauzeren en overslaan. Ze zijn allemaal vrij gemakkelijk te vinden.

De WH-CH520N komt in wit, zwart of blauw. (Image credit: Future)

De active noise-cancelling hier is goed in het verminderen van het volume van geluiden van buitenaf, maar het kan niet tippen aan de premium modellen. Voor de prijs is het echter geweldig.



De ruisonderdrukking van de CH720N is effectief tegen de harde geluiden van bijvoorbeeld stadsverkeer. We liepen langs de weg met muziek op, terwijl het volume gewoon op 25% kon staan om de muziek te blijven horen.



Als je op een druk kruispunt staat, dan is het echter wel duidelijk dat de CH720N, hoe goed hij ook is, natuurlijk niet zo'n goede ANC heeft als bijvoorbeeld de oudere Sony WH-1000XM3 of de nieuwere Apple AirPods Pro 2 oordopjes. Met deze laatste twee lijkt het kruispunt nauwelijks meer te bestaan als je je ogen dicht zou doen.

In het vliegtuig was het een vergelijkbaar verhaal: door de ANC kon je iets meer focussen op de muziek of film, maar het gedreun van de motor was duidelijker aanwezig dan bij de premium modellen van Sony. Als je films of series kijkt met veel dialoog, dan moet je het volume toch behoorlijk opschroeven.

De CH720N is goed uitgerust met functies die zelfs verder gaan dan wat ik tot nu toe heb genoemd. Er is ondersteuning voor 360 Reality Audio en Sony's DSEE upscaling van tracks van middelmatige kwaliteit (kuch, Spotify, kuch), wat ongetwijfeld bijdraagt aan het gedetailleerde geluid.

Er is geen LDAC hi-res ondersteuning, maar de CH720N heeft Bluetooth 5.2, dus het zou Bluetooth LE Audio en Auracast kunnen ondersteunen in de toekomst, als Sony zichzelf kan overtuigen om dezelfde next-gen standaarden als iedereen te ondersteunen. De multi-point pairing werkt goed voor het eenvoudig schakelen tussen apparaten. De koptelefoon heeft een USB-C-poort voor opladen en een 3,5mm-aansluiting, met een kabel van goede lengte in de doos.



De bewering dat de batterij 35 uur meegaat bij normaal gebruik met ANC aan komt overeen met onze ervaring. Er is echter geen automatische pauze als je ze afzet, dus zorg ervoor dat je niet per ongeluk de koptelefoon de hele dag aan laat staan.

Over het geheel genomen is deze koptelefoon een van de beste goedkope koptelefoons van dit moment. De koptelefoon klinkt goed, de noise-cancelling is effectief en je krijgt veel slimme functies. Hij is geweldig, maar als je een stap hoger kunt gaan, zelfs naar de oudere Sony WH-1000XM4, dan krijg je merkbaar betere kwaliteit.

Sony WH-CH720N review: Prijs en releasedatum

150 euro

Verschenen in lente van 2023

De Sony WH-CH720N kost op de officiële website van Sony nog steeds 150 euro, maar inmiddels kan je de nieuwe koptelefoon ook rond de 100 euro krijgen bij verschillende (online) retailers.



Net als de Sony WF-C700N, biedt hij over het algemeen iets meer functies dan de meeste andere opties in deze prijsklasse.

Sony WH-CH720N review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 30mm Active noise cancellation Ja Batterijduur 35 uur (met ANC) Gewicht 192 gram Connectiviteit Bluetooth 5.2, USB-C, 3,5mm jack Frequentie 7Hz-20kHz Waterdicht Geen score Andere functies Sony Headphones app-ondersteuning, DSEE upscaling, 360 Reality Audio

Moet je de Sony WH-CH720N kopen?

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Notities Score Functies Geweldige batterijduur, veel slimme functies, zeer flexibel. Mist alleen echte hi-res audio. 4,5/5 Geluidskwaliteit Geweldige balans en boordevol details, maar voelt een beetje verkrampt aan. 4/5 Design Licht en comfortabel, met gemakkelijk te vinden knoppen. Voelt echter niet erg eersteklas aan. 4/5 Waarde Uitstekend voor de prijs, vooral gezien de vele functies. 4,5/5

Koop hem als...

Je goede ANC wil voor minder

Hij is niet premium, maar de Sony WH-CH720N is geweldig in het dempen van het lawaai om je heen en laat je muziek of video's op een normaal volume doorkomen.

Geluidskwaliteit belangrijk is

Sony gaat hier voor fijn gebalanceerd geluid dat boordevol details zit. Voor deze prijs kan je niet veel beters krijgen.

Je een lange batterijduur wilt

Met 35 uur met ANC aan (en veel langer als het uit staat), gaat deze koptelefoon naar schatting langer mee dan het vlaggenschip van Sony.

Koop hem niet als...

Je werkelijk elk geluidje wilt blokkeren

De ANC is geweldig voor de prijs, maar er lekt wel soms wat geluid.

Je hi-res audio wil hebben

Met Bluetooth 5.2 ondersteuning zou Sony het theoretisch kunnen toevoegen in de toekomst, maar reken daar maar niet op.

Je breed en natuurlijk geluid wil

Hoe goed het geluid ook is, het voelt nog steeds beperkt door de verwerking en het beperkte dynamische bereik. Als je je vooral richt op natuurgetrouwe audio, dan is een bedrade koptelefoon voor dezelfde prijs beter (maar zonder ANC).

Sony WH-CH720N: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Sony WH-CH720 Anker Soundcore Life Q30 JBL Tune 760NC Prijs 150 euro 80 euro 80 euro Drivers 30mm 40mm 40mm Actieve noise-cancelling Ja Ja Ja Batterijduur Tot 35 uur Tot 40 uur (met ANC) Tot 35 uur Gewicht 192g 260g 220g Connectiviteit Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5mm jack Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5mm Frequentie 20Hz-20kHz 16Hz-40kHz 20Hz-20kHz Waterdicht Geen rating Geen rating Geen rating Andere functies Sony Headphones app-ondersteuning, DSEE upscaling, multi-point Bluetooth, 360 Reality Audio Anker app-ondersteuning JBL app-ondersteuning, Google fast pair, multi-point Bluetooth

Anker Soundcore Life Q30

Officieel hoger geprijsd dan de Sony WH-CH720 (maar niet veel duurder), maar in werkelijkheid verkrijgbaar voor ongeveer dezelfde prijs, voegt de Q30 een 3,5mm jack en actieve ruisonderdrukking toe. Een sterke aankoop, maar wel twee keer zo zwaar.

JBL Tune 760NC

De JBL Tune 760NC lijkt veel op de Sony, maar is opvouwbaar, wat handig is voor op reis. De Sony koptelefoon biedt meer functies, maar ze lijken op veel manieren op elkaar.

Hoe we de Sony WH-CH720N testen

(Image credit: Future)

Een maand lang getest

Gebruikt op kantoor, tijdens een stadswandeling en tijdens een vlucht

Voornamelijk getest met Apple Music en iPhone 13 Pro

We hebben de Sony WH-CH720N gebruikt als onze dagelijkse koptelefoon om in de stad te wandelen, op kantoor en in het openbare vervoer. Maar ook een paar duizend meter hoog in het vliegtuig werd de koptelefoon uitvoerig getest.



Qua audiobronnen gebruikten we verschillende streamingdiensten en apparaten (smartphones, laptops en tablets) om de muziek te testen.

Lees hier hoe we reviewen.