(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Sony positioneert de Xperia IV als een van de beste smartphones voor creatievelingen. Zo zitten er tal van handige camerafuncties verpakt in de smartphone, waaronder continue optische zoom, een op de Alpha-camera's gebaseerde videomodus, en een nieuwe audiorecorder-app. Verder vind je er tal van nieuwe entertainmentmodi in terug, en een koptelefooningang. Eerdere problemen uit de Xperia 1-lijn zijn helaas niet allemaal verholpen. Ook de adviesprijs blijft een dingetje.

Een tijd geleden heeft Sony ogenschijnlijk besloten dat het niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden bij elk nieuw vlaggenschip. De opvolgers van de eerste Xperia 1 zijn stuk voor stuk voorzien van slechts een paar kleine aanpassingen.

De Sony Xperia 1 IV is de grootste upgrade in tijden die we hebben gezien in deze serie. Er zijn tal van extra functies en tools aanwezig, welke dit toestel op papier een voorsprong geeft op zijn voorgangers. Deze smartphone lijkt alles in zich te hebben om serieus de strijd aan te kunnen gaan met toestellen als de Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max.

Het is lastig om te benoemen wat nu precies de beste verbetering is, aangezien dat afhankelijk is van je eigen gebruik.

Fotografen kiezen zonder meer voor de continue optische zoom, waarbij je kunt wisselen tussen 3,5x zoom (85mm) en 5,2x (125mm) zonder digitale zoom. Dat is fantastisch voor telefotokiekjes. Videomakers kicken waarschijnlijk voor de optie om te kunnen opnemen in 4K en 120 frames per seconde met alle drie de lenzen aan de achterzijde, alsook de frontcamera. De Music Pro-app is dan weer de favoriet voor muziekliefhebbers onder ons. Deze app laat jou je stem of instrument opnemen, om daarna het resultaat achteraf te mixen.

Er zijn tal van entertainment-applicaties te vinden op deze smartphone, waaronder een game streaming-app. Handig voor videogame-streamers die mobiele games spelen.

(Image credit: Future)

Sony Xperia 1 IV prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 IV is nu te pre-orderen in Europa. 16 juni ligt het toestel in de winkelschappen.

Dat is een verrassing te noemen. De Sony Xperia 1 III werd namelijk maanden voor de daadwerkelijke release al aangekondigd.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1.399 euro, waarmee het een van de duurdere Android-smartphones is. Dit is 100 euro meer dan de instapprijs van de Xperia 1 III.

Sony Xperia 1 IV design en display

Sony behoudt de look die we kennen van eerdere Xperia 1-modellen voor de nieuwe versie. Hij is lang, hoekig en kent platte randen. Het toestel is verkrijgbaar in het zwart, paars, en wit. Wij zijn aan de slag gegaan met de zwarte versie.

(Image credit: Future)

De camerabult aan de achterzijde ziet er vrijwel identiek uit als die van de Xperia 1 III. Verder zien we een USB-C poort, koptelefooningang en uitbreidbaar opslaggeheugen. Je kunt zowel een extra simkaart alsook een microSD-kaartje erin plaatsen.

Aan de rechterzijde zit een volumeregelaar, vingerafdrukscanner die tevens fungeert als aan/uit-knop, en een sluiterknop voor de camera. Net als bij voorgaande Sony-telefoons vinden we de vingerafdrukscanner merkbaar minder goed dan bij andere (high-end) smartphones. Zelfs na meerdere keren onze duim registreren, herkent de scanner onze duim af en toe niet. Een irritant pijnpunt.

Hoewel het design vrij gelijk is gebleven, zien we qua display wel een flinke upgrade. Op papier zijn de specificaties gelijk, met een 6,5 inch 4K 120Hz paneel, maar de maximale helderheid is 50 procent hoger dan bij de Xperia 1 III. Handig voor als je vaak buitenshuis te vinden bent.

Het scherm ziet eruit om door een ringetje te halen, en de 4K-resolutie spreekt waarschijnlijk veel mensen aan die graag in de hoogst mogelijke kwaliteit content streamen. Helaas zijn er veel apps die niet deze hoge resolutie ondersteunen op smartphones (met name games). Sony is vooralsnog de enige fabrikant die 4K-smartphones verkoopt, waardoor de nood voor ondersteuning bij ontwikkelaars nog niet erg hoog is.

Sony Xperia 1 IV camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

De Sony Xperia 1 IV kent dezelfde camerasensoren aan de achterkant als het laatste model. De opzet bestaat uit drie 12MP camera's.

Nieuw bij de Xperia 1 IV is de continue optische zoomlens, welke jou laat zoomen tussen 3,5x zoom (85 millimeter) en 5,2x zoom (125 millimeter) zonder gebruik te hoeven maken van digitale (lees: kwalitatief mindere) zoom.

Zoomfotografie bij de Xperia 1 IV is dan ook een stuk krachtiger dan bij de concurrentie. Je hebt ook meer ruimte om te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Telefotocamera's zijn ook goed voor mooie diepte-effecten toe te voegen aan portretfoto's. We verwachten dan ook dat de Sony op dat vlak eveneens excelleert.

In onze eerste sessie met de Xperia 1 IV lijkt het alsof de overige twee camera's net zo goed zijn als bij zijn voorganger. De telefotocamera steekt er echter met kop en schouders bovenuit. Een iets diepere lezing hierover lees je in onze volledige review, welke binnenkort op de site komt.

Videomakers onder ons kunnen aan de slag met ondersteuning voor 4K en 120 frames per seconde. Voor alle drie de lenzen welteverstaan. Dit maakt de Xperia 1 IV dan ook (op papier) een toptelefoon om mee te filmen.

De frontcamera kan ook in 4K/120fps filmen. De 8MP frontcamera van de Xperia 1 III is vervangen door een 12MP exemplaar.

(Image credit: Future)

Ben je nog niet bekend met Sony Xperia-smartphones, dan kan de camera-app wat afschrikken. Die is namelijk gebaseerd op de interface van Alpha-camera-app. Je moet waarschijnlijk iets langer zoeken voor functies die je doorgaans snel ziet op de interface. De basismodus verhelpt dit probleem echter grotendeels.

De Cinema Pro-app keert terug en stelt je in staat om Alpha-achtige video's op te nemen met veel extra tools tot je beschikking. Het enige wat anders is aan de Xperia 1 IV zijn de hierboven genoemde video-opnamemogelijkheden.

De Video Pro-app is er ook, al zien we niet echt veel verschil. Wellicht dat Sony deze twee modi kan combineren?

Dan over naar de batterijduur. Het is nog lastig om te zeggen hoe sterk de Xperia 1 IV op dit vlak presteert, maar we weten wel al dat er 5.000mAh aan accucapaciteit inbegrepen is. Dat is 500mAh meer dan bij het model van vorig jaar. We verwachten dat het toestel bij regulier gebruik zeker een dag me moet kunnen gaan.

De laadsnelheid bedraagt 30W, wat vrij traag is anno 2022 bij high-end smartphones. Sony meldt dat het de focus legt op de lange termijn qua batterijduur. Snelladen kan inderdaad schade aanrichten op de lange termijn aan de algehele staat van de accu.

Sony Xperia 1 IV prestaties en specificaties

Fans van stock Android kunnen hun hart ophalen, want Sony houdt vast aan een schone versie van Google's software. De Xperia 1 IV draait Android 12 uit de doos en krijgt waarschijnlijk een of twee grote upgrades.

De Sony Xperia 1 IV komt met een high-end Snapdragon 8 Gen 1-chipset, dezelfde chipset die in veel van de vlaggenschepen van 2022 zit. Er is meer dan genoeg power aanwezig voor gaming en videobewerking.

Helaas hebben we nog geen tijd gehad om te kunnen gamen met het toestel, maar uit eerdere tests blijkt de 21:9 beeldverhouding in de praktijk best nuttig te zijn. We zijn benieuwd naar de implementatie van Sony.

(Image credit: Future)

De 12GB RAM en 5G-connectiviteit helpen hier zeker bij. Zoals voorheen vermeld krijgt de 1 IV 256GB aan intern opslaggeheugen. Het geheugen is uitbreidbaar met een microSD-kaartje tot wel 1TB extra.

Videogame-streamers kunnen genieten van tal van extraatjes om het streamen van mobiele games nog makkelijker te maken. Je kunt onder andere reacties zien tijdens het spelen.

Een andere interessante modus is Music Pro, wat een geavanceerde versie is van de audiorecorder-apps van de meeste smartphones. Je kunt meerdere opnames van je eigen zang, instrument of gepraat opnemen, en achteraf elke laag bewerken.

Verder is er Bravia Core aanwezig, van Sony's Bravia-tv's. Dit is een streaming-app van het bedrijf, en met dit toestel krijg je een jaar lang ongelimiteerd streamen tot je beschikking uit de catalogus. Handig voor als je alle Spider Man-films wilt bekijken!

Verder zien we hier en daar wat vooraf geïnstalleerde apps, zoals Netflix, Prime Video, Booking.com en Facebook. Niet deze apps zijn naar onze mening meteen van toegevoegde waarde.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

De smartphone klinkt erg interessant en zal ook veel mensen kunnen bekoren, maar perfect is het toestel niet. Het grootste pijnpunt is de prijs. Een nog hoger prijskaartje dan de Xperia 1 III is een bijzondere stap, want het lijkt erop alsof Sony zichzelf de markt uit wilt prijzen.

Door de vele unieke functies kan het toestel wel van meerwaarde zijn voor de serieuzere fotografen en videomakers onder ons, alsook andere artiesten. In onze volledige review kunnen we hier een nog beter oordeel over vellen.