Førsteinntrykk: Huawei Mate X

De fleste av oss har bare sett Samsung Galaxy Fold fra avstand, og det er egentlig bare Samsungs egne folk som har fått mulighet til å holde den i hendene. Det var spennende å få en kikk på hva Fold kan tilby, men vi må ikke la oss rive helt med heller – vi har tross alt ikke fått prøve den selv ennå.

Det så egentlig ut som det var en slik lansering Huawei Mate X skulle få også – at vi skulle få se et imponerende produkt, men kun fra avstand. Det var imidlertid før vi fikk et møte med Huaweis toppsjef Richard Yu, der vi overraskende nok fikk mulighet til å prøve den nye brettbare telefonen selv.

Pris og tilgjengelighet

Huawei Mate X ble vist frem på storslått vis under Mobile World Congress 2019, og med en prislapp som nærmest for Galaxy Fold til å fremstå som rimelig. Huawei som tidligere først og fremst var kjent for budsjettelefoner, har helt tydelig begynt å gjøre seg komfortable i toppsjiktet.

Mate X koster nemlig 2299 dollar, noe som direkte konvertert til norske penger blir rundt 19.600 kr. Samtidig må vi nok som vanlig regne med at den vil bli en god del dyrere enn det også, når den faktisk slippes her hjemme.

Design og skjerm

En ting som ikke kom tydelig frem under den opprinnelige presentasjonen av Mate X, var hvordan haspen som holder skjermen på plass når telefonen er foldet sammen, egentlig virker.

Det viser seg at det sitter en knapp på baksiden av telefonen som får de to delene til å løsne, slik at du kan folde skjermen ut til et 8 tommers nettbrett.

Forsiden av telefonen har en heldekkende skjerm på 6,6 tommer, noe som står i sterk kontrast til Samsung Galaxy Folds beskjedne 4,6 tommers skjerm med tilhørende brede skjermkanter.

Snur du enheten rundt i sammenfoldet tilstand får du en skjerm som er litt smalere, og som kan gjøre seg godt til filmer i 21:9-format. I tillegg vil bruk av den litt mindre skjermen potensielt gjøre at du sparer batteri.

Mate X er nemlig utstyrt med en OLED-skjerm, og det gjør at piksler som ikke er i bruk er helt deaktivert. Dette står i motsetning til LCD-skjermer, der alle pikslene er opplyst uansett om de er i bruk eller ikke.

Ved siden av skjermen på baksiden sitter det et sort felt. Her sitter mye av elektronikken, i tillegg til trippelkameraet (som Huawei var veldig hemmelighetsfulle om), av/på-knappen som også inneholder en fingeravtrykkleser og en USB-C-port til lading.

Bevegelige deler er skremmende, og spesielt når de sitter i dingser som vil koste over 20.000 kroner, men Huawei forsikrer oss om at vi kan ta det helt med ro.

Skjermen til Mate X har vist seg å tåle 100.000 brettinger i labtester, og selskapet viste også frem hvordan et deksel de har utviklet skal holde den beskyttet. Ikke minst må vi si at den føles som en solid enhet, tross at den er utrolig tynn.

Vi er imidlertid likevel bekymret for at haspen som holder telefonen sammen skal bli slitt. Huawei nevnte at den er nødvendig for at telefonen skal holde seg sammen, men det er mulig at de kan videreutvikle hengslen som har fått navnet «Falcon Wing» slik at neste generasjon av telefonen ikke trenger en slik haspe.

En annen bekymring som følger av denne typen design, er hvor motstandsdyktig den er mot riper. Fleksible skjermer er naturlig nok laget av plast, et materiale som blir lettere ripete og slitt enn glass. Noen som husker Moto Z Force?

På dette punktet er det mulig at Samsung Galaxy Fold klarer seg bedre enn Mate X, i og med at den fleksible skjermen befinner seg på innsiden mens ytterskjermen er av glass.

Kamera

Vi vet veldig lite om kameraet til Mate X, utover at det er et trippelobjektivsystem. Vi fikk ikke lov til å åpne kamera-appen så vi kunne prøve den selv, men vi fikk se noen triks i praksis, og enkelte av dem virket nyttige mens andre var mer for gimmicker å regne.

For det første har den ikke et frontkamera, og alle de tre kameraene sitter på baksiden, men det er ikke dermed sagt at den ikke har noen smarte og fleksible løsninger. Når du vil ta selfier kan du fortsatt se deg selv på baksideskjermen mens du bruker hovedkameraet, og det kan faktisk gi enda bedre resultater i og med at hovedkameraer gjerne er bedre enn selfie-kameraene man vanligvis finner på forsiden av telefoner.

Baksiden kan også fungere som en ekstra søker når du tar bilder av andre. Dermed kan den du tar bilde av se seg selv, noe som må kunne kalles et morsomt triks fra en så dyr dings.

Det kan være mange grunner til at Huawei er så hemmelighetsfulle når det kommer til kameraspesifikasjoner. Det kan for eksempel være et det inneholder helt ny teknologi som selskapet ønsker å vente med å annonsere til lanseringen av Huawei P30 i slutten av mars.

Med tanke på den begrensede plassen er det også mulig at kameraet ikke er det råeste på markedet. En tredje mulighet er ikke minst at det er mulig Huawei ikke har alle detaljene på plass ennå, og at de vil vente med annonseringer til spesifikasjonene er helt på plass.

Dette er selvfølgelig bare gjettig fra vår side, og forhåpentligvis kommer de til å lette på sløret angående kameraet relativt snart.

Batteri og spesifikasjoner

Noe Huawei derimot mer enn gjerne ville prate om var batteriet, for det finnes det mye av i Mate X – faktisk har den to batterier, som kombinert gir en kapasitet på 4500 mAh.

Det har også større kapasitet enn Samsung Galaxy Fold, men Mate X har også en større skjerm – både i telefon- og nettbrettmodus – så det er sannsynlig at den trekker mer strøm.

Huaweis nye 55 watts ladeteknologi SuperCharge er også ny i Mate X, og den overgår ikke bare Huawei Mate 20 Pro som kunne lade med 40 W, men den kan også lade Mate X fra 0 til 85 prosent på bare 30 minutter.

Mate X er utstyrt med en Kirin 980-prosessor, 8 GB RAM og et Balong 5000 5G-modem, og Huawei lover at tilkoblingen til det nye mobilnettet skal gjøre det mulig å laste ned en film på 1 GB på 3 sekunder.

Det er riktignok usannsynlig at vi vil se en slik ytelse når telefonen slippes senere i år fordi 5G-nett med en slik hastighet ikke er på plass ennå, men det gir likevel en forsikring om at du til denne ekstreme prisen i hvert fall får et produkt som er forberedt på fremtidens teknologi.

Du får også 512 GB lagring og støtte for Nano Memory, altså Huaweis proprietære minnekortformat som går opp til 256 GB.

Slik virker den i praksis

Mate X kjører en tilpasset utgave av Android, og grensesnittet tilpasser seg i løpet av få millisekunder så fort du åpner og lukker den. Vår opplevelse var at grensesnittet fløt veldig godt, og spesielt med tanke på at Mate X fortsatt er et stykke unna lansering.

Vi regner med at den er utstyrt med en tilpasset utgave av Huaweis grensesnitt EMUI, men vi så også en del helt nye funksjoner, spesielt i forbindelse med oppdeling av skjermen og fleroppgavekjøring. Det så i det hele tatt ut som operativsystemet utnyttet den store og nesten firkantede skjermen veldig godt.

Richard Yu nevnte at Mate X vil fungere godt sammen med mus og tastatur når du for eksempel vil redigere dokumenter, og han slapp også hint om at et mer skrivebordaktig grensesnitt kan dukke opp senere. Eller tørr vi håpe på at den får fullverdig Windows?

Foreløpig dom

Selv om spekulasjonene rundt et alternativt operativsystem kan virke sprø i utgangspunktet, så virker det ikke like usannsynlig etter at vi har prøvd Mate X litt.

Dette er en velkonstruert brettbar telefon, som er utrolig tynn og med minimale skjermkanter. Den har ikke minst et design som gjør at man kan trekke den ut av lomma, brette den ut til et nettbrett og lese på farten, uten så se latterlig ut.

Vi har samtidig våre betenkeligheter med tanke på holdbarhet og de bevegelige delene, men det kan vi ikke si noe mer om før vi faktisk har hatt den i vanlig bruk en stund.

Uansett kan vi konkludere med at mens Samsung Galaxy Fold føles som en prototype så føles Huawei Mate X ut som et førstegenerasjonsprodukt – og ikke minst – vi har faktisk fått mulighet til å ta på den.

