Huawei Mate X2 lansert – superdyr brettbar telefon med toppspesifikasjoner

Det finnes ikke mange brettbare telefoner ute i butikk ennå, men i dag har de få som har prøvd seg fått en ny konkurrent – Huawei Mate X2 er det kinesiske selskapets nyeste brettbare smarttelefon i bok-utføring, og selv uten alt sammenligningssnakket som fant sted under lanseringsevenementet er det tydelig at dette er en direkte konkurrent til Samsung Galaxy Z Fold 2.



Telefonen ble annonsert via en YouTube-video og det er liten tvil om at Huawei Mate X2 er en premium-modell med svært så imponerende innmat og en tilsvarende høy pris (mer om det senere.) Videoen som ble sendt viste et lanseringsarrangement fra Kina med engelske undertekster – noe som gjør det sannsynlig at telefonen først vil være å finne i de asiatiske landene med det første, men at en global lansering kan være på trappene senere.

Telefonen koster drøye 23 000 norske kroner, og for det får man 256 GB lagringsplass. Velger man heller å betale 25 000 kroner får man 512 GB. Med andre ord er det ingen tvil om at dette er en svært dyr smarttelefon, og om denne utregningen kan oversettes til faktisk utsalgspris i Norge, så legger den seg omtrent på samme pris som Galaxy Z Fold 2, en telefon som per nå går for 23 300 kroner (256 GB) i Norge. Sannsynligheten er dog stor for at man i Norge må betale en god del mer for Huawei Mate X2 enn i Kina.

Huawei Mate X2: spesifikasjoner

I motsetning til Huawei Mate X har Mate X2 en skjerm på innsiden når den er sammenbrettet, samt en skjerm nummer to på utsiden. Galaxy Z Fold bruker samme design.



Hovedskjermen er på 8,01 tommer, og oppløsningen skal være på 2480 x 2200. Skjermen på utsiden er på 6,45 tommer, og har en oppløsning på 2700 x 1160 – begge med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz.

Skjermen på utsiden har et avlangt hull øverst i venstre hjørne som inneholder to selfiekameraer, et på 8 MP og et på 16. Sistnevnte har en ultravidvinkellinse. De andre kameraene sitter på «andre siden» av skjermen som er utvortes, og består av et hovedkamera på 50 MP, et periskopkamera på 10 MP (her får man 10x optisk zoom), et telefotokamera på 12 MP (med 3x optisk zoom) og et på 16 MP med ultravidvinkel-objektiv.



Huawei Mate X2 har et batteri på 4500 mAh – noe som potensielt føles litt snaut ut for en brettbar telefon – samt kablet lading på 55 W. På innsiden finner man en Kirin 9000-prosessor, som burde være relativt snill med strømbruken, og (selvsagt) støtte for 5G. Dobbelt SIM-kort kan man også bruke, om man ønsker det.

Under lanseringsevenementet understreket Huawei viktigheten i to designelementer i den brettbare utformingen: hengselet og skjermen. Huawei informerer om at de har laget hengselet så lite som mulig. Når telefonen er lukket er det ingen luft mellom de to innadvendte skjermene, noe som ikke er tilfellet i konkurrerende enheter. I tillegg skal selve bretten være 40 % mindre (enn hos forgjengeren, antar vi) når telefonen er åpen, selv om den på ingen måte er usynlig.

De to halvdelen av Huawei Mate X2 er av litt forskjellig tykkelse, og telefonen blir tynnere ut mot sidene. På det tynneste er telefonen 4,4 mm, men vi fikk ikke servert noen tall på hvor tykk den er på det tykkeste. Et slikt design gjør at telefonen kan holde seg relativt slank, samtidig som det blir nok plass i den tykkeste delen til kameramodulene.

Det er to andre fordeler med dette – først og fremst, hvis telefonen er lukket, så later det til at den er helt uniform. For det andre plasseres tyngdepunktet litt til den ene siden, noe som skal gjøre at telefonen blir enklere å holde i én hånd. Amazon Kindle Oasis bruker et lignende design, og det fungerer godt.

I Kina får man Huawei Mate X2 i fire forskjellige farger – rosa, blå, svart og hvit. Vi har ikke ennå hørt noe om tilgjengeligheten i andre land, men i Kina skal telefonen være i salg fra og med 25. februar.



Hvis, og eventuelt når, Huawei Mate X2 kommer til Norge kommer vi tilbake med nærmere informasjon. Vi håper bare at prisen ikke blir enda stivere enn i Kina.