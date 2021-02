Test: Huawei FreeBuds Studio

Kort oppsummert

FeeBuds Studio representerer Huaweis første steg inn i premium-klassen for støydempende hodetelefoner, og selskapet imponerer stort på mer enn én måte.

For det første har de satset på et stilfullt og enkelt design som oser premium-kvalitet. De har også sikret høy komfort med god polstring og en utforming som gjør at ørene får god plass i klokkene uten at de føles for store og klumpete på hodet.

Ikke minst leverer de på høyt nivå på lydsiden. Er du ekstra glad i bass er ikke FreeBuds Studio nødvendigvis det beste valget for deg, men utover det får du et veldig rent og balansert lydbilde som passer til det aller meste av sjangre.

Vi setter også pris på at Huawei har utstyrt FreeBuds Studio med god aktiv støydemping, og de har videreført den smarte dynamiske tilpasningen av støydempingsnivå fra FreeBuds Pro, noe som fungerer veldig godt også her.

Berøringskontrollene på høyre klokke fungerer veldig fint, og i motsetning til hva som er tilfelle med mange andre slike løsninger, så opplevde vi sjeldent feilregistreringer.

Vi må også ta med at batterilevetiden på 24 timer med ANC er god, men det finnes også produkter som leverer enda bedre på dette punktet.

Utover det får du mye for pengene med Huawei FreeBuds Studio, og det hjelper også at de koster mindre enn Sony og Bose' toppmodeller i dette segmentet.

FreeBuds Studio tar seg godt ut. (Image credit: Truls Steinung)

Huawei FreeBuds Studio: Pris og tilgjengelighet

Huawei FreeBuds Studio er i salg nå til en veiledende pris på 2990 kroner, og de er å få kjøpt i norske nettbutikker fra rundt 2750 kroner.

Det gjør at de inntar en ganske konkurransedyktig posisjon sammenlignet med hovedkonkurrenter som Sony og Bose, der førstenevntes WH-1000XM4 koster hele 3990 kr mens sistnevntes toppmodell NCH700 går for 3190 kroner. Ikke minst er de betydelig rimeligere enn Appes nylig lanserte hodetelefoner AirPods Max til hele 6690 kroner.

Berøringskontrollene på høyre klokke fungerer fint. (Image credit: Truls Steinung)

Design

FreeBuds Studio imponerer med et stilfullt og diskret design som ikke står tilbake for noen av de store konkurrentene. Her får du en flott kombinasjon av store flater og avrundede kanter som gir en skikkelig premium-følelse. Ikke minst får man inntrykk at de er robuste og slitesterke, og det er ingen tvil om at de er laget i solide materialer.

Vi setter også stor pris på den gode polstringen både i bøylen og i selve klokkene, og Huawei har funnet en god balanse mellom trykk over ørene og vekt på hodet som gjør at du kan bruke FreeBuds Studio over lang tid uten problemer. Huawei har også gitt klokkene akkurat passe stor plass på innsiden for ørene, slik at de omsluttes skikkelig uten at det legges trykk på ørene på noen måte.

Innsiden av klokkene har akkurat passe stor plass til selv relativt store ører. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningsknappene som vi kommer tilbake sendere, er også rydde plassert og lett tilgjengelige med tomlene.

Et lite minus vi må trekke frem er at FreeBuds Studio ikke er sammenleggbare. I stedet kan du vri hver klokke 90 grader slik at de ligger flatt, og det er slik du legger dem inn i det medfølgende oppbevaringsetuiet. Denne løsningen gjør at Huawei har vært nødt til å gjøre etuiet ganske stort for å få plass til de flate hodetelefonene, og vi hadde gjerne sett en mer kompakt løsning for oppbevaring på farten. Utover det er etuiet solid og det gjør absolutt jobben sin med å beskytte hodetelefonene dine.

Etuiet fungerer fint, men det kunne vært mer kompakt. (Image credit: Truls Steinung)

Støydemping og Awareness-modus

Huaweis aktive støydemping er god, selv om den ikke er best på markedet. Sony WH-1000 XM3 leverer litt bedre, men du merker det først og fremst når du sammenligner dem side om side.

For det første gjør FreeBuds Studio en god jobb med å dempe en del lyd passivt, og det gjelder kanskje først og fremst bassfrekvenser. Med ANC aktivert dempes støy mer jevnt over hele spekteret, og de er spesielt effektive mot jevn støy som flystøy og PC-vifter.

Den lett tilgjengelige ANC-knappen på venstre øreklokke gjør det enkelt å veksle mellom ANC, Awareness-modus og deaktivert støydemping.

I den tilhørende AI Life-appen kan du i tillegg velge om du skal bruke dynamisk ANC-modus, eller velge mellom tre manuelle nivåer av støydemping: koselig, generelt eller ultra. Det merkes godt på høyere nivåer at støydempingen introduserer mer egenstøy, og det er dermed en fordel å bruke et lavere nivå på steder der omgivelsesstøyen er lavere. Vi opplever uansett at den dynamiske modusen der støydempingen blir tilpasset omgivelsene automatisk, fungerer veldig fint.

Betjeningsknappene er lett tilgjengelige for tomlene. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Når det kommer til lydkvalitet så imponerer FreeBuds Studio stort, og den største styrken ligger i at de leverer et ekstremt rent og balansert lydbilde. Det eneste som kanskje vil skuffe noen er en viss mangel på tung bass, så hvis dette er noe som er viktig for deg så bør du kanskje lete andre steder.

Utover det er det ikke mye å klage på. Vi testet dem med alt fra Dua Lipa via Miles Davis til Foo Fighters, og vi fikk servert et enormt ryddig lydbilde med stor detaljrikdom og en flott balanse. Ikke minst setter vi pris på den detaljerte mellomtonen som bringer frem detaljer man ofte mister i hodetelefoner som legger mer vekt på at bassen skal få hodet ditt til å riste. Det sikrer også at man får en flott romfølelse i for eksempel jazzopptak der musikken er spilt inn live i studio.

Samtidig hører vi heller ikke spor av forvrengning selv på høyt volum, og det er selvfølgelig også et stort pluss.

Det er også positivt at vi hadde en hyggelig opplevelse mens vi så på film med FreeBuds Studio. Forsinkelsen var ekstremt lav – i hvert fall i løpet av vår testing med Bluetooth 5.1 – og lyden var klar og balansert også her, med god taletydelighet og et omsluttende lydbilde.

FreeBuds Studio imponerer med god og balansert lyd. (Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid og funksjoner

Batterilevetiden til FreeBuds Studio er oppgitt til 24 timers bruk med ANC aktivert, noe som ikke er helt på høyde med for eksempel Sony, men som likevel vil være godt nok for de flestes bruk. Vår opplevelse var også at den oppgitte tiden stemte godt med hva vi fikk ut av dem i løpet av testperioden.

Det er verdt å få med seg at du kan få hele fem timers bruk fra bare 10 minutter med lading (åtte hvis du skrur av ANC). Det kan komme godt med hvis du plutselig oppdater at du har glemt å lade dem før du skal ut på tur.

Tilkobling til smarttelefoner går rimelig smertefritt, men her er det verdt å merke seg at man må laste ned Huaweis egen AppGallery på Android-telefonen din for å få tilgang til den nyeste versjonen av AI Life. Fra Google Play får du nemlig bare en eldre versjon som ikke støtter FreeBuds Studio. Det er et lite irritasjonsmoment at brukeropplevelsen er så knotete på akkurat dette punktet, men når det først er ordnet så fungerer heldigvis appen helt fint.

FreeBuds Studio har slanke linjer og er laget i solide materialer. (Image credit: Truls Steinung)

Tidligere har det vært slik at AI Life-appen ikke var tilgjengelig på iOS, noe som blant annet var et problem da FreeBuds Pro kom, men denne appen er nå lansert på Apple telefoner også. Dermed er det ikke noe problem å bruke FreeBuds Studio med iPhone og iPad, og du får tilgang til de samme innstillingsmulighetene og oppdatering av fastvare.

Innstillingsmulighetene i appen (for dem som har tilgang til den) består av mulighet til å velge ANC-modus manuelt, noen få tilpasningsmuligheter for kontrollene (deaktivering av stemmeassistent og deaktivering av berøringsoverflatene), og mulighet for å deaktivere sensoren som stopper avspilling når du tar av hodetelefonene. Sistnevnte har fått den ganske komiske norske oversettelsen Slitasjepåvisning for Smart Wear Detection, men funksjonen fungerer i hvert fall fint.

Utover dette består betjeningen av en ANC-knapp som lar deg bytte mellom aktivert, awareness-modus og deaktivert, en bluetooth-knapp som brukes til oppkobling, og en av/på-knapp.

Bør jeg kjøpe Huawei FreeBuds Studio?

Etuiet kunne vært slankere og selve hodetelefonene kunne gjerne vært mer sammenleggbare. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha mye for pengene

Huawei FreeBuds Studio gir deg mye for pengene, med funksjoner du vanligvis bare kan forvente til en høyere pris enn dette.

... du vil ha høy komfort

Trenger du et par hodetelefoner du kan ha på deg i lange strekk av gangen? Da kan disse være akkurat det du er ute etter.

... du vil ha et stilfullt og diskret design

Huawei FreeBuds Studio har et flott og stilrent design som vil passe i alle sammenhenger.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du må ha det beste av det beste

Hvis du bare må ha det beste av det beste når det kommer til både lyd, støydemping og andre funksjoner, så bør du se på Sony WH-1000XM4 eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 i stedet.

... du må ha skikkelig kraftig bass

FreeBuds Studio gir deg ikke spesielt tung bass, så hvis det er viktig for deg så bør du lete andre steder.