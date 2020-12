Apples brettbare iPhone spås nok en gang lansert i 2022

Ryktene skal ha det til at Apple nå jobber med en brettbar iPhone – som det er en viss mulighet for at skal hete iPhone Flip – vi har hørt om denne modellen omtrent like lenge som brettbare telefoner har eksistert, og det later til at 2022 begynner å utpeke seg som året enheten faktisk skal lanseres.



Den seneste spådommen kommer fra Asia IT-blekka DigiTimes, som er viden kjent som treffsikre når det gjelder Apple-nyheter. Vi ville ikke ha satset huset på at dette er hundre prosent sikkert, dog.



DigiTimes har likevel noen gode tall å vise til når de nå spår at en helt ny iPhone er på vei: I det siste har produksjonen av OLED-paneler, og særlig brettbare OLED-skjermer, økt hos Samsung, deler som kan være på vei til en brettbar iPhone i fremtiden.

Etter en noe svak start produserer nå Samsung kvalitetssterke og driftssikre brettbare telefoner som eksempelvis Galaxy Z Fold 2 og Galaxy Z Flip, og modellene kommer på løpende bånd. Det snakkes til og med om at en brettbar enhet skal ta over for Galaxy Note-serien i fremtiden.

Brettbar allemannseie

Apple er noe mer konservative enn Samsung når det gjelder å eksperimentere med form og funksjonalitet, men det er ikke vanskelig å tenke seg til at personer høyt på rangstigen i Apple nå tenker at Samsung har fått et stort nok forsprang – og at teknologien er forfinet nok til at det store flertall kan begynne å ta den i bruk.



Det later til at det er liten tvil om at Apple i alle fall vurderer å lansere en brettbar iPhone: Patenter i tilknytning teknologien har blitt registrert i over ett år nå. Hvorvidt en iPhone Flip noensinne faktisk blir produsert er dog en helt annen sak, men det er likevel tydelig at en modell eller to nå faktisk er i planleggingsfasen.

Man bør likevel ikke forvente at en brettbar iPhone kommer til å dukke opp sammen med iPhone 13 i 2021. DigiTimes er ikke den eneste publikasjonen som mener at 2022 er året Apple vil lansere smarttelefoner med bøybare skjermer.



Det er også snakk om at den kommende brettbare iPhone-modellen kommer til å erstatte iPad mini i Apples sortiment, siden begge enheter kommer til å ha en skjerm med omtrentlig samme størrelse (iPad mini har en skjerm på 7,9 tommer).