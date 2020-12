iPhone 13 kan få periskopkamera – og dermed bedre zoom enn iPhone 12

iPhone 12-serien har fantastiske kameraer, men det er ett område hvor Apple henger noe etter konkurrentene, og det er optisk zoom, der selv iPhone 12 Pro Max ikke klarer mer enn 2,5x. Det kan imidlertid virke som om Apple planlegger å gjøre noe med dette i fremtidige iPhone-modeller.



Dette ifølge ETNews (en sørkoreansk nyhetsside), som hevder at «tjenestemenn i industrien som er kjent med en situasjon relatert til utviklingen av iPhone-kameraer» har sagt at Apple prøver å finne såkalt foldede kamera-leverandører i forkant av fremtidige iPhone-lanseringer.

Et «foldet» kamera er mer kjent under navnet periskop-kamera, siden lysrefraksjonen fungerer på en måte som ligner på den som skjer i periskoper, og tillater et større spenn når det gjelder optisk zoom enn et konvensjonelt telefotokamera, uten at det bruker mer plass. Det betyr at Apple kan øke mengden optisk zoom i et fremtidig iPhone-kamera, potensielt uten at kamerahumpen eller selve telefonen blir tykkere.

Patenttrøbbel

Dette er funksjonalitet vi allerede har sett i en rekke telefoner, som eksempelvis Samsung Galaxy Note 20 Ultra, som tilbyr 5x optisk zoom og 50x digital zoom.

Det er faktisk slik at Samsung skal være en av bare noen veldig få selskaper som per nå klarer å bygge slike kameraer for telefoner, og ETNews-artikkelen hevder at Samsung også har en rekker viktige patenter, som Apple trenger tilgang på om de skal designe et såkalt foldet kamera for iPhone.



Dermed kan det stille seg slik at Apple vil bli nødt til å spille på lag med Samsung for å få fatt på disse kameraene, men artikkelen nevner også at «enkelte tror» at Samsung ikke ønsker å samarbeide med Apple, siden dette vil sikre at deres telefoner – som eksempelvis Samsung Galaxy S21 – fortsatt skiller seg ut fra iPhone-modellene.

Vi tar selvsagt det hele med en klype salt, men det gir mening at Apple er ute etter å forbedre kameraene på telefonene sine – og at det kan bli vanskelig, hvis det er slik at de avhenger av viktige patenter som Samsung per nå sitter på.



Artikkelen sier ikke noe spesifikt om når et eventuelt periskop-kamera kan finne veien til en fremtidig iPhone-modell. Det er selvsagt mulig at iPhone 13 kan være førstemann ut, men Ming-Chi Kuo (en analytiker som ofte treffer med sine Apple-spådommer) har tidligere sagt – via MacRumors – at Apple har begynt å organisere samarbeidspartnere som lager periskop-objektiver, med en iPhone-lansering i 2022 i mente.



Det kan derfor være at vi må vente til iPhone 14 før vi får se periskoplinser i en iPhone-modell.

Kilde: Phone Arena