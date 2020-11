Batteriet i iPhone 13 kan bli mindre enn i iPhone 12, men få ny ladeteknologi

Det er bare noen skarve uker siden iPhone 12 ble lansert, men allerede har vi begynt å få informasjon om oppfølgeren, iPhone 13. Vi har blitt servert to ferske rykter via eteren, men bare ett av disse kan koples eksplisitt til 2021-modellen fra Apple.



Den første nyheten handler om batterikapasiteten i iPhone 13, og som 9to5mac skriver, så har den respekterte analytikeren og Apple-kjenneren Ming-Chi Kuo uttalt at «vi forutser at iPhone 13 kommer til å bli den første iPhone-modellen som tar i bruk [såkalt] soft board-teknologi, noe som kommer til å hjelpe på når det gjelder intern plass og redusering av kostnader.»



Bruk av såkalt soft board-teknologi kan hjelpe på å gjøre størrelsen på batteriene mindre enn de som finnes i dagens iPhone-modeller, og dermed kan Apple fortsette i samme leiet – å gi ut stadig mindre telefoner, som iPhone 12 mini, eller øke kapasiteten i modeller som beholder samme størrelse.



Dette betyr også at hvis Apple ønsker å beholde samme batterikapasiteten i iPhone 13 som de har i iPhone 12, så vil den fysiske størrelsen på batteriet krympe.



Den andre nyheten stammer fra Patently Apple, som har råket over et patent signert, du gjettet det – Apple.



Patentet beskriver en «beskyttende lademodus» for iPhone-telefoner som skal kunne stoppe ladingen før batteriet er fullt, selv om du har laderen koplet til. Dette har sammenheng med at om man til stadighet topper batteriet under lading, så vil det slites, og man kan få dårligere kapasitet på sikt. En lademodus som forhindrer dette vil heller la brukeren bestemme når eventuelt mobilen skal lades helt fullt.

Dette later til å ligne veldig på lignende funksjonalitet i Sony Xperia-telefoner – har man dette på, så forteller man telefonen når man normalt sett våkner, og så vil enheten time ladingen slik at batteriet når 100 % (forhåpentligvis) akkurat i det man våkner. På denne måten kan man lade på natten uten å bekymre seg for å skade telefonen.



Siden dette kun er et patent, så er det ikke sikker at vi kommer til å få se denne funksjonaliteten i fremtidige modeller, men for alle som har hatt dårlige erfaringer med iPhone-batterier i fortiden, så høres dette ut som en fortreffelig løsning.

Vi vet heller ikke om dette blir en funksjonalitet som krever ny maskinvare, og dermed lansering av en eller flere iPhone-modeller, eller noe som kan legges til via en iOS-oppdatering. Hvis sistnevnte viser seg å være tilfellet, så kan det bety at eksisterende iPhone-brukere vil få glede av denne teknologien i fremtiden.



Når det gjelder begge disse lekkasjene, så er det ikke annet å gjøre enn å vente og se om de medfører riktighet, men det er godt å høre at batterier potensielt kan være et område Apple fokuserer på i fremtiden.