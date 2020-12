Bekreftet nettopp Samsung en enorm nyhet i Galaxy S21?

Det har tidligere gått rykter om at smarttelefonene i Samsung Galaxy S21-serien kommer til å få støtte for S Pen, Samsungs styrepinne som følger med Galaxy Note-serien.



Litt avhengig av hvordan du tolker et nytt sitat fra sjefen for Samsung Mobile, Tae Moon Roh, så later det nå til at selskapet har bekreftet den nye funksjonaliteten.

I et noe vagt formulert innlegg som inneholder spekulasjoner om 2021, sakset fra Samsungs nyhetsside, skriver Roh: «Vi har også holdt et øye med folks favorittaspekter ved Galaxy Note-opplevelsen, og er entusiastiske når vi nå legger til noen av de mest elskede funksjonene til andre enheter i vårt sortiment». Det virker lite spesifikt, men når du tenker over det, så virker det som om dette refererer til Galaxy S21.

Først og fremst, hva er «folks favorittaspekter ved Galaxy Note-opplevelsen»? Det er vanskelig å tenke seg annet enn at dette er at man kan ta i bruk S Pen, siden dette er det eneste som virkelig skiller Note-telefonene fra selskapets andre serier.

Frasen «andre enheter i vårt sortiment» er det eneste som stopper oss fra å si at Samsung nå har bekreftet at S Pen-støtte kommer til å være å finne i Galaxy S21-serien, siden selskapet ikke rent spesifikt nevner den kommende mobiltelefonen.



Det er nok tvetydighet i utsagnet til at man kan tolke det dithen at enhetene det kan være snakk om kan være Galaxy Z Flip- eller Z Fold-seriene, men det at «enheter» er i flertall kan også bety at det er snakk om flere forskjellige telefon-serier.



En annen interessant smakebit fra blogginnlegget er at Roh nevner at «[...] vi kommer til å utvide vår portefølje av brettbare», noe som ymter om at selskapet kan være i ferd med å lansere en tredje serie med bøybare enheter, sammen med Flip og Fold.

Er det slik Samsung Galaxy S21 ser ut?

Omtrent samtidig som Roh skrev innlegget var også den kjente kilden til lekkasjer, @evleaks, på nett og forfattet et innlegg som inneholdt et datagenerert bilde av frontsiden av telefonen – en type bilde som ofte brukes i butikkoppføringer for telefoner.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

Evleaks la opprinnelig ut bildet på sin personlige Voice, men tvitret det senere ut etter at en annen Twitter-bruker kom lekkasjen i forkjøpet, bildet er derfor tilgjengelig for allmenn skue nedenfor.



Hvis man ikke visste bedre ville det vært nærliggende å tro at dette var et bilde av Samsung Galaxy S20, siden det vi har sett hittil av de nye telefonen later til å ligge særdeles tett oppimot forgjengeren.

Frontkameraet er på samme sted, volum- og av/på-knappene har heller ikke flyttet på seg, og om kantene på siden, topp og bunn har forandret på seg, så er det i så fall vanskelig å få noe godt inntrykk av uten at man legger en S20 ved siden av.



Dette er bare en av mange Samsung Galaxy S21-lekkasjer som har dukket opp på nett i det siste – de øker i hyppighet – og dagens to smakebiter bidrar sterkt til at vi virkelig begynner å glede oss til en tidlig januar-lansering.