Samsung Galaxy S20-serien og Galaxy Z Flip lansert

Ingen ble tatt på senga av årets annonseringer under Unpacked 2020. Samsung lanserte Galaxy S20-serien, Galaxy Z Flip og nye Galaxy Buds.

Overraskelsene kom på løpende bånd under fjorårets Unpacked-arrangement, men i år har lekkasjene i forkant kommet tett, og Galaxy Z Flip, årets brettbare, ble avduket allerede under Oscar-gallaen. Vi sporer en viss selvtillit i at Samsung unnlater å avdekke det hele i ett eneste stort smell, noe som reflekteres i enhetene vi fikk se i kveld.

Enhetene som ble visst frem var de tre nye S20-modellene Galaxy S20, Galaxy S20+ og Galaxy S20 Ultra, i tillegg til nevnte Galaxy Z Flip og de oppdaterte helt trådløse øreproppene Galaxy Buds+. Du kan lese alt om de nye produktene nedenfor, og vi har også sett nærmere på toppmodellen Galaxy S20 Ultra i en egen artikkel.

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip er Samsungs andre forsøk på å lage en foldbar mobil, og denne gangen har de valgt å satse på en formfaktor som gjør telefonen svart kompakt når den er sammenslått.

Den brettbare skjermen er på 6,7 tommer og har 21:9-format når den er foldet ut, og i følge selskapet er den laget av det som omtales som brettbart glass.

Under presentasjonen gjorde selskapet ikke overraskende et stort poeng av hvordan de har sikret seg mot at støv og skitt skal komme inn i de mekaniske delene og ødelegge skjermen.

De trekker også frem den nye hengslen som har fått navnet Hideaway Hinge, og i tillegg til å være enda mer robust og stabil, så kan den også holde seg åpen i flere vinkler mellom 70 og 110 grader. På den måten kan du plassere telefonen på et bord og bruke den til å ta en selfie eller føre en videosamtale.

Det er også verdt å merke seg at når telefonen står halvveis sammenfoldet på et bord, så går den inn i en egen Flex-modus der skjermen er delt to fire tommer store skjermer. Dermed kan man for eksempel se bilder og videoer på den øverste skjermen, mens man gjør noe annet på den nederste.

Telefonen er også utstyrt med frontkamera på 10 MP som kan brukes når telefonen foldet ut, og to sensorer på 12 MP på utsiden som fungerer som hovedkamera.

Sammenfoldet er målene til Galaxy Z Flip på beskjedne 73,6 x 87,4 x 17,3 mm.

Samsung Galaxy Z Flip skal komme i salg allerede 21. februar, og prisen er satt til 16.000 kroner. De som hadde håpet at dette skulle bli en rimelig foldetelefon blir nok dermed skuffet.

Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra

Mye har allerede blitt avslørt via lekkasjer, men det er likevel noe med å få se en telefon i levende live. S20 er en serie som tar seg godt ut i bruk, og fra scenekanten kunne vi høre at Samsung i år har tre modeller, men alle kan fås med ulike mengder lagringsplass og S20 finnes også i en ren 4G-variant (20+ og Ultra er 5G).

Skjermstørrelsene har vokst betraktelig fra fjoråret. S20 har en skjerm på 6,2 tommer, S20+ ligger på 6,7 tommer mens storebror Ultra har hele 6,9 tommer å boltre seg på.

Skjermene er fortsatt såkalt dynamiske AMOLED-skjermer med støtte for HDR10+, og oppløsningen skal være QuadHD+ for alle modellene. Pikseltettheten vil da nødvendigvis være best på minstemann (563 PPI), mens S20 Ultra (511 PPI) legger seg litt over fjorårets toppmodell S10 5G (505 PPI).

S20 og S20+ har begge tre tradisjonelle kameraer på baksiden. To på 12 MP (ultravidvinkel og vidvinkel) samt et tredje på 64 MP (telefoto). I tillegg har S20+ en såkalt ToF-sensor. Med S20 Ultra slår Samsung derimot ordentlig på stortromma. Ultravidvinkelkameraet er det samme som hos søsknene, 12 MP, mens telefotokameraet har en noe mindre oppløsning på 48 MP – stjernen i showet er dog vidvinkelkameraet, med en oppløsning på hele 108 MP. På fronten har modellene kameraer på henholdsvis 10 MP, 10 MP og 40 MP.

De røslige størrelsene på sensorene muliggjør noe Samsung kaller Space Zoom, opp til 30X på S20 og S20+, men helt opp til 100X på S20 Ultra. Dette består av 3X hybridisert zoom på S20 og S20+, 10X hybridisert zoom på S20 Ultra, og digital zoom på alt over dette. Objektivene har også optisk bildestabilisering, noe som kan være til god hjelp når man er godt inne på teleskopnivåer i forstørrelse.

De nye sensorene gjør også at alle modellene nå kan skyte video i 8K-oppløsning, og i motsetning til konkurrentene klarer S20-serien 24 bilder i sekundet, noe som gjør dette til en faktisk brukbar funksjonalitet.

Alle telefonene kommer med Exynos 990-prosessor (7 nm, 8 kjerner), har fortsatt støtte for microSD-lagring, men har i år mistet minijack-utgangen. Batteriene har også vokst, kanskje ikke så overraskende med tanke på den potensielt batterislukende kamerainnmaten og de store skjermene. S20 ligger på 4000 mAh, S20+ på 4500 mAh, mens Ultra har 5000 mAh.

Når det kommer til fargeutvalg og priser ser alternativene slik ut her hjemme i Norge:

Galaxy S20 (4G):9490 kr i fargene Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 (5G):10.490 kr i fargene Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+ (5G):11.490 kr i fargene Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra (5G):14.490 kr i fargene Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy Buds+

Som ventet trakk Samsung også sløret av Galaxy Buds+. Designet er i stor grad det samme, men de nye proppene har 11 timer spilletid på én opplading, og 11 timer ekstra fra ladeetuiet.

De er også utstyrt med toveishøyttaler, og hele tre mikrofoner som skal bedre talekvaliteten.

Det de ikke har er aktiv støydemping, noe som er litt overraskende med tanke på at Apple og stort sett alle andre har satset på dette med sine nyeste helt trådløse ørepropper.

Prisen på Galaxy Buds+ er satt til 1790 kroner, og du kan velge mellom fargene sort, hvit og blå.