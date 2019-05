Samsung Galaxy Note 10 kan få mye raskere lading

Samsung har begynt å utstyre telefoner som Galaxy S10 5G med 25 W hurtiglading og sikrer med det at de kan lade raskere enn de fleste andre, men Samsung Galaxy Note 10 kan komme til å lade enda raskere.

Det er i hvert fall inntrykket vi får fra en ny tweet som er publisert av den kjente rykteformidleren IceUniverse. De fulgte opp en tidligere påstand om at Galaxy Note 10 ikke får 25 W lading med å understreke at dette ikke betydde at den ville lade tregere enn det, noe som altså antyder at den får enda raskere lading.

Denne påstanden understøttes også av en såkalt «troverdig kilde», som har sagt til Forbes at «vi bør tenke større».

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNXMay 4, 2019

I den samme tweeten kommer det også frem at «batterikapasitet og ladehastighet ikke lenger vil være blant Samsungs svakheter», noe som peker mot at også batteriet vil bli stort.

Tidligere har samme kilde også sagt at Galaxy Note 10 får et batteri på 4500 mAh, noe som er betydelig mer enn Galaxy Note 9s batteri på 4000 mAh.

Samtidig skal det også nevnes at det samtidig understrekes at dette fortsatt ikke nødvendigvis vil være noe som gir Samsung en fordel i markedet. Dette kan vi tolke som at Samsung med disse forbedringene ganske enkelt bare bringer sitt flaggskip opp på linje med rivalene. Det finnes tross alt allerede telefoner på markedet som kan lade raskere enn 25 W, og som har enda større batterier.

Det kommer samtidig også frem at IceUniverse ikke vil si mer fordi variabler alltid vil spille inn, noe som tyder på at Samsungs planer fortsatt kan endres.

Uansett forventer vi at Samsung Galaxy Note 10 vil bli en imponerende telefon. Andre rykter peker mot fire kameraer, 5G-støtte og en skjerm på 6,75 tommer. Vi forventer å høre mye mer om den kommende toppmodellen i tiden fremover, så følg med her på TechRadar for å få med deg de siste ryktene og nyhetene.