Best i test trådløs lader 2022: Slik lader du iPhone eller Android uten ledning

Included in this guide:

Best i test trådløs lader skal kåres og i vår liste har vi med modeller som bruker Qi-standarden. Dermed er de kompatible med iPhone (Åpnes i ny fane), Samsung (Åpnes i ny fane), Google Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane), OnePlus 10 Pro (Åpnes i ny fane) og alle andre mobiltelefoner (Åpnes i ny fane) med støtte for trådløs lading.

For å kunne bedømme hvilke av disse Qi-kompatible laderne som er best, må vi undersøke flere elementer. De har ulikt design, ulike priser og ulike spesifikasjoner.

Vår liste inneholder kjente navn som Belkin og Apple, men også noen du kanskje ikke kjenner til. En trådløs lader gir ikke like rask lading som en enhet med kabel, men det er utrolig praktisk når du har gått lei av alle ledninger som ligger slengt rundt om kring.

Beste powerbank (Åpnes i ny fane)

Best i test trådløs lader

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

TESTVINNER: Belkin BoostUp Wireless Charging Stand - best i test Apple MagSafe Charger – best trådløs iPhone lader Apple MagSafe Duo - best for iPhone og Apple Watch Anker PowerWave 15 with Quick Charge 3.0 Belkin BoostCharge Dual Wireless Charging Pads Mophie Powerstation Hub Belkin Wireless Charging Dock Rapoo XC100 Wireless Charging Pad Mophie Snap+ Wireless Stand

Beste trådløse ladere

(Image credit: Belkin)

1. Belkin BoostUp Wireless Charging Stand Stilig, praktisk, enkel Spesifikasjoner Effekt: 10W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Matt gummi av høy kvalitet + glanset plast + Praktiske "armer" for smartphone-posisjon Grunner til ikke å kjøpe - Ikke den raskeste ladingen

Belkin Boost Up Wireless Charging Stand er en trådløs 10W lader med forbedret design og ytelse. Vår iPhone XS Max ladet til 16 prosent på 30 minutter. Dette er altså ikke noe lynraskt mirakel, men praktisk er det så absolutt.

Du kan plassere mobiltelefonen din både vertikalt og horisontalt på armene laderen er utrustet med. Laderen er solid og ser sofistikert ut med sin sorte farge.

Du kan imidlertid kun lade telefoner på denne, ikke smartklokker eller nettbrett.

Dagens beste priser på Belkin BoostUp Wireless Charging Stand (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 529 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Apple)

2. Apple MagSafe Charger Rask lading og enkelt grensesnitt Spesifikasjoner Effekt: 15W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos InkClub NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Minimalistisk design + Rask lading Grunner til ikke å kjøpe - Ikke helt trådløs

Apple MagSafe Charger er den anbefalte metoden for å lade iPhone 13 (Åpnes i ny fane). Den bruker telefonens magneter for å justere ladingen slik at det går raskest mulig.

Det er riktignok ikke helt trådløst ettersom den magnetiske laderen sitter fast på baksiden av telefonen, men det er i det minste mer praktisk enn å bruke kabel.

Selv om du får mest ut av laderen på iPhone 13, fungerer den også med eldre Apple enheter og til og med Android-telefoner.

(Image credit: Apple)

3. Apple MagSafe Duo Dyr men veldig portabel Spesifikasjoner Effekt: Opp til 14W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Minimalistisk design + Kan lade to enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

MagSafe Duo er en lader du lett bretter sammen og tar med deg. Du kan bruke den til å lade både iPhone, Apple Watch eller AirPods - noe som gjør dette til en veldig god lader for deg som eier flere Apple-produkter.

MagSafe Duo er veldig dyr og den kommer uten veggadapter. Den er heller ikke den raskeste, du får enten 11W eller 14W, avhengig av hvilket adapter du kjøper.

Men om du prioriterer hvor lett laderen er å ta med seg, og du liker Apples design, da er MagSafe Duo et godt valg.

(Image credit: Anker)

4. Anker PowerWave 15 with Quick Charge 3.0 En mer elegant ladeplate Spesifikasjoner Effekt: 15W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Elegant metalplate + tekstilkabel + 15W hurtiglading Grunner til ikke å kjøpe - Finnes bare i en farge

Anker 15W er en av de raskeste trådløse laderne på vår liste. Den gir mye for pengene, selv om det kun er Android-telefoner som virkelig får glede av den. I vår 30 minutters test fikk vi kun 10 % på vår iPhone XS Max, noe som ikke er overraskende da dette ikke er hurtiglading tilpasset Apple. De fleste iPhone-modeller kan ikke lade over 10W trådløst uansett.

Anker 15W har et litt mer industrielt utseende med metall og gummifot. Her har de helt gått bort fra plast til fordel for mer bærekraftig materiale - og det ser stilig ut.

Ettersom dette er en ladeplate må man legge enheten sin på den, og da blir rask lading ekstra viktig. Anker PowerWave 15 er billigere enn andre raske ladere, så denne liker vi godt.

(Image credit: Belkin)

5. Belkin BoostCharge Dual Wireless Charging Pads Dobbel lading i 10 W Spesifikasjoner Effekt: 10W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilrent design + Støtte for lading i 10W Grunner til ikke å kjøpe - LED-lyset er irriterende når det er mørkt i rommet

Belkin BoostCharge Dual Wireless Charging Pads lar deg lade trådløst med stil. Laderen er av plast, men føles veldig solid. Det beste argumentet for å velge denne laderen er uansett at den kan lade to enheter samtidig.

Den maksimale ladehastigheten du får med platen er 10W, men for å utnytte farten må du ha en Apple- eller Samsung-mobil, andre mobilmerker lades ikke like raskt. Det følger med et adapter for å gi rask lading uansett mobilmerke.

En annen fordel med denne trådløse laderen er at den også kan brukes til å lade opp ladeetuiet til trådløse hodetelefoner, forutsatt at etuiet støtter trådløs lading.

(Image credit: Mophie)

6. Mophie Powerstation Hub Trådløs lading på reisen Spesifikasjoner Effekt: 5W Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lader flere enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Treg lading

Mophie Powerstation Hub er mer en batteripakke enn en lader, men er et flott alternativ for deg som vil ha med deg laderen på tur.

Powerstation Hub lader trådløst i opp til 5W som ikke er spesielt raskt, men du kan lade tre enheter samtidig - og det liker vi veldig godt. Portene er USB 1.0, USB 3.0 og USB-C.

Den er ikke like stor som en kraftig powerbank, men litt for stor for lommene. Så her må du ha en veske eller ryggsekk om du vil ta den med deg.

(Image credit: Belkin)

7. Belkin Wireless Charging Dock Kombinasjonslader for eiere av iPhone og Apple Watch Spesifikasjoner Effekt: 7.5W (telefon) Grunner til å kjøpe + Fint design + Praktisk alternativ for Apple Watch-eiere Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Belkin Boost Up Wireless Charging Dock gir strøm til både telefon og Apple Watch samtidig. De fleste tredjepartsladere fungerer ikke på Apples smartklokke, men Boost Up Wireless Charging Dock klarer altså ikke bare å lade Apple Watch, men en iPhone også - samtidig.

Stativet er stilrent hvitt, akkurat som de fleste av Belkins ladere. Den pilleformede basen har en matt overflate og telefonen hviler trygt i den avrundede stående holderen. Designet for klokkeladingen er uten tvil inspirert av Apple, inkludert magneten som holder smartklokken på plass.

Apple Watch lades med 5W / 1A, som er samme hastighet som offisielle Apple-ladere. Telefoner lades med 7.5W. Om du ikke har en Apple Watch er det bedre å gå for en raskere lader for din iPhone.

(Image credit: Rapoo)

8. Rapoo XC100 Wireless Charging Pad Gjør jobben Spesifikasjoner Effekt: 7.5W/10W Grunner til å kjøpe + Billig + Statusindikator Grunner til ikke å kjøpe - Langsom lading

Rapoo XC100 Wireless Charging Pad er ikke den mest imponerende trådløse laderen på markedet, men den gjør jobben. Den fungerer selv om du har etui rundt telefonen, den har en statusindikator og innebygd beskyttelse mot for høy temperatur eller overlading.

Alt fungerer greit, men du får ikke den raskeste ladingen her.

(Image credit: Mophie)

9. Mophie Snap+ Wireless Stand Trådløs lading for Android og iPhone Spesifikasjoner Effekt: 15W specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Magnet + Rask 15W lading Grunner til ikke å kjøpe - Krever at du fester en magnet på telefonen

Om du ikke har iPhone, men er litt misunnelig på Apple-enhetenes innebygde magnet for lading, så har du løsningen her. Mophie har laget en hel serie i Snap, hvor du får samme magnetfunksjon som Apple har. Men du må feste den medfølgende ekstra-magneten på telefonen din (med mindre du har en iPhone med innebygd magnet) for at det skal virke.

Trådløs lader: Spørsmål og svar

Hvorfor velge trådløs lader? Enhetene dine lader raskest ved bruk av kabel, så hvorfor vurdere en trådløs lader i det hele tatt? Svaret er en kombinasjon av hvor ryddig du får det og hvor praktisk det er. Med en telefon, smartklokke og nettbrett får du mange ledninger. Med en trådløs lader kan du bare legge fra deg enheten din på laderen uten å lete etter stikkontakt eller riktig kabel. Det er praktisk og enkelt.