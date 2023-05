Beste iPhone lader 2023: Finn en god lader til iPhone

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

MagSafe Charger for iPhone 12

Boost Charge Lightning to USB-C Cable

Powerline Plus II USB-C to Lightning Cable

Included in this guide:

Her har vi plukket ut beste iPhone lader, i flere kategorier. Det er flere komponenter og metoder som kan brukes for å lade iPhone, så vi lister opp de beste modellene - slik at du får det beste utstyret uansett hvordan du foretrekker å lade mobilen.

Men hvorfor trenger man egentlig en slik oversikt? Jo, Apple leverer nemlig ikke lenger ladeutstyr når man kjøper de nyeste telefonene deres. Og har du ingen ladekabel liggende, må du helt enkelt investere i en kabel - eller annet ladeutstyr.

Om du tidligere har hatt en Android-telefon, vil du dessverre ikke kunne bruke kablene du har liggende heller...

Beste powerbank (Åpnes i ny fane)

Beste iPhone lader - kort oversikt

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Apple 20 W USB-C adapter - beste offisielle iPhone-adapter

Anker PowerPort III Duo - beste iPhone-adapter med doble USB C-porter

Anker Powerline Plus II - beste ladekabel for iPhone

Apple USB-C till Lightning-kabel - beste offisielle ladekabel for iPhone

Belkin Boost Charge - beste billige ladekabel for iPhone

Apple MagSafe Charger - beste trådløse iPhone lader

Apple MagSafe Duo - best for iPhone og Apple Watch

Apple MagSafe-batteri - beste alternativ til powerbank for iPhone

Beste iPhone adapter

Det offisielle adapteret til iPhone 12 og oppover har et minimalistisk design og gjør jobben (Image credit: Apple)

1. Apple 20 W USB-C Apples offisielle adapter Spesifikasjoner Watt: 20 w Tilkobling: USB-C Vekt: 60 gram Dagens beste tilbud Les mer hos Inkmann NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Apples raskeste adapter + Bra kvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Kabel følger ikke med

Dette er veggadapteret Apple offisielt anbefaler til iPhone 12 og nyere modeller - men som dessverre ikke følger med på kjøpet av telefoner. Det minimalistiske adapteret på 20 watt lader opp iPhonen din raskere enn noen annen, og den er solid nok til å vare i mange år.

Vi synes imidlertid at man burde fått med selve ladekabelen på kjøpet også.

Ankers adapter har to USB-C-porter. (Image credit: Anker)

2. Anker PowerPort III Duo En smart løsning med doble USB C-porter. Spesifikasjoner Watt: 40 w Tilkobling: USB-C x 2 Vekt: 109 gram Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lader raskt + Hurtigladning for mobiler og nettbrett Grunner til ikke å kjøpe - Har et irriterende blått lys

Dette adapteret passer perfekt for deg som har flere Apple-enheter som lades med Lightning til USB-C. Sammen med en Lightning-kabel kan du hurtiglade både iPhonen og iPaden din, da Anker-adapteret har doble USB-C-porter.

Om du foretrekker minimalisme vil du, som oss, irritere deg over det blå lyset på adapteret.

Anker PowerPort III Duo er dermed ikke perfekt for lading på natten, med mindre du teiper over det blå lyset.

Beste ladekabler til iPhone

Anker Powerline Plus II er en robust og rask kabel. (Image credit: Anker)

1. Anker Powerline Plus II Laget for å vare Spesifikasjoner Lengde: 0.9 - 1.8 meter Tilkobling: USB-C til Lightning Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Veldig robust + Rask lading + Livstidsgaranti Grunner til ikke å kjøpe - Det finnes billigere kabler på markedet

Leter du etter en ladekabel som tåler en trøkk og lader raskt? Da er Powerline Plus II det beste alternativet. Sammen med et strømadapter, gjerne de vi anbefaler lenger opp, får du den raskeste ladingen av iPhonen din.

Det unike med Anker Powerline Plus II er hvor robust den er. Anker mener selv at den dobbelttvinnede kabelen varer 30 ganger lenger enn lignende produkter, og er så sikre på kvaliteten at de tilbyr livstidsgaranti.

Om man fordeler kostnaden på et helt liv er ikke dette en dyr ladekabel, men det finnes gode og robuste kabler på markedet som koster mindre.

Dagens beste tilbud på Anker Powerline Plus II USB-C to Lightning Cable (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 235 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

Apples enkle iPhone-kabel finnes bare i hvit farge (Image credit: Apple)

2. Apple USB-C til Lightning-kabel Kabelen som best matcher Apples adapter. Spesifikasjoner Lengde: 1 - 2 meter Tilkobling: Lightning til USB-C Dagens beste tilbud Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Offisielt Apple-produkt + Passer bra sammen med Apples adapter Grunner til ikke å kjøpe - Kun én farge

Det er egentlig ikke så mye å si om Apples offisielle iPhone-kabel. Den enkle kabelen har Apples karakteristiske hvite design og den like karakteristiske høye prislappen.

Kabelen fungerer med Apple-enheter med Lightning-porter og kan brukes til hurtiglading. Det er et pålitelig valg som matcher Apples adapter bra, både designmessig og funksjonellt.

Belkin Boost Charge USB-C-kabel koster mindre enn Apples kabel. (Image credit: Belkin)

4. Belkin Boost Charge Et bra og rimelig alternativ til Apples ladekabel Spesifikasjoner Lengde: 1,2 meter Tilkobling: USB-C til Lightning Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Billigere enn Apples kabel + Finnes i sort og hvit Grunner til ikke å kjøpe - Tvinner seg oftere enn dyrere kabler

Belkins iPhone-kabel er litt lenger og litt billigere enn Apples alternativ. Det gjør den nyttig om du befinner deg litt lenger fra et vegguttak, og kvaliteten er så god at vi regner dette som den beste billige ladekabelen.

Dersom du er allergisk mot kabelkrøll, bør du imidlertid vurdere et annet kabelmerke, da Belkins Boost Charge har en tendens til å tvinne seg veldig ofte.

Dagens beste tilbud på Belkin Boost Charge Lightning to USB-C Cable (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 279 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

Beste trådløse ladere for iPhone

(Image credit: Apple)

1. Apple MagSafe Charger Rask lading og enkelt grensesnitt Spesifikasjoner Effekt: 15W Dagens beste tilbud Les mer hos Inkmann NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos InkClub NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Minimalistisk design + Rask lading Grunner til ikke å kjøpe - Ikke helt trådløs

Apple MagSafe Charger er den anbefalte metoden for å lade iPhone 13 (Åpnes i ny fane) og nyere modeller. Den bruker telefonens magneter for å justere ladingen slik at det går raskest mulig.

Det er riktignok ikke helt trådløst ettersom den magnetiske laderen sitter fast på baksiden av telefonen, men det er i det minste mer praktisk enn å bruke kabel.

Selv om du får mest ut av laderen på iPhone 13, fungerer den også med eldre Apple enheter og til og med Android-telefoner.

(Image credit: Apple)

2. Apple MagSafe Duo Dyr, men veldig portabel Spesifikasjoner Effekt: Opp til 14W Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Minimalistisk design + Kan lade to enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

MagSafe Duo er en lader du lett bretter sammen og tar med deg. Du kan bruke den til å lade både iPhone, Apple Watch eller AirPods - noe som gjør dette til en veldig god lader for deg som eier flere Apple-produkter.

MagSafe Duo er veldig dyr og den kommer uten veggadapter. Den er heller ikke den raskeste, du får enten 11W eller 14W, avhengig av hvilket adapter du kjøper.

Men om du prioriterer hvor lett laderen er å ta med seg, og du liker Apples design, da er MagSafe Duo et godt valg.

Apple MagSafe Battery Pack er et smart alternativ til en powerbank (Image credit: Apple)

3. Apple MagSafe-batteri Enklere enn en powerbank Spesifikasjoner Watt: 27 w Tilkobling: MagSafe/USB-C Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilig og smidig + Stabil lading Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Kabel følger ikke med

MagSafe-teknologien som ble introdusert sammen med iPhone 12 har åpnet opp for helt nye magnetbaserte tilbehør. Et av de stiligste og smarteste tilbehøret er det eksterne MagSafe-batteriet. Dette er en ganske smidig erstatter for en powerbank, gitt at du eier en iPhone 12 eller nyere.

Fest den lille batteripakken på baksiden av iPhonen, så lader den mobilen - helt uten kabel. Batteriet i seg selv må riktignok lades med en kabel, og det følger (selvfølgelig) ikke med i esken.

MagSafe-batteriet er dyrere enn de fleste powerbankene på markedet, men er en stiligere og smartere løsning for deg som sverger til Apple.

Beste iPhone lader: Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Fungerer alle ladere til iPhone? Nei, det gjør de ikke. Apple insisterer på å bruke Lightning-porter på sine mobiler i stedet for USB-C, som er standarden for de fleste andre mobiler på markedet. Derfor må du kjøpe kombatible ladere og kabler til iPhonen din. Nå har imidlertid EU bestemt at det skal være én standard for alle: USB-C. Fristen er satt til 2024, så da bør det etter hvert bli mulig å bruke alle typer ladere og kabler uansett hvilket telefonmerke du har.