Samsung Galaxy Tab S9 Ultra recension: Den gör mer än allt

Galaxy Tab S9 Ultra: i korthet

Om du behöver en stor surfplatta hittar du inget bättre än Galaxy Tab S9 Ultra och så är det med det. Samsung har polerat och förfinat sina surfplattor och produktivitetsprogram längre än någon annan surfplattetillverkare, till och med Apple. Det finns några begränsningar som hindrar detta från att vara en total ersättning för bärbar dator – det är mestadels Androids fel – och tillbehören borde vara mycket mer polerade. Ändå är själva surfplattan nästan perfekt på alla sätt, och om du har råd med denna stora Ultra kommer du att bli glad varje gång du använder den.

Att välja en stor Android-surfplatta är ett åtagande, särskilt om detta kommer att vara ditt primära produktivitetsverktyg. Du kan definitivt få det att fungera och det finns inte många begränsningar som hindrar Android och alla dess appar från att ersätta en Windows- eller Mac OS-maskin och definitivt en Chromebook. Ändå kan du också få en 15-tums Macbook Air (M2) för ungefär samma pris och kraftfull som den är så kan Tab S9 Ultras Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip inte konkurrera med en processor av desktop-klass.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Det finns vissa områden där Tab S9 Ultra inte kan hålla jämna steg med hårdvaran i sin stora Android-konkurrent, Lenovo Tab Extreme, men mjukvaran och funktionerna är så mycket enklare att använda att vi skulle välja Samsung framför sin rival vilken dag som helst. Den jämförbara iPad Pro 12.9 är dock bara en stor kraftfull iPad och Apple tar en rejäl slant för en enhet som inte ger dig lika mycket som vad Samsung erbjuder; och vi pratar inte bara om skärmstorleken.

Tab S9 Ultra ger dig mycket mer än någon annan surfplatta, Android eller iPad, för att få dig att arbeta. Du får S Pen inkluderad, plus Samsungs fulla DeX-produktivitetsmiljö, som gör att Android ser ut och känns mer som en Chromebook när du ansluter surfplattan till en extern bildskärm och/eller tangentbord. Vi älskade inte Samsungs valfria tangentbordstillbehör, men alla tangentbord och mus fungerar med den här surfplattan.

Samsung har också erbjudit flera fönster på Android längre än någon annan, till och med Google, och det förfinar ständigt varje bit av sin programvara. Det är lättare att knäppa, ändra storlek och manipulera flera fönster och appar på Galaxy Tab S9 Ultra än på något annat än en Windows-dator. Med Tab S9 UItra kommer du faktiskt att få saker gjorda, istället för att bara leka på en stor surfplatta.

Galaxy Tab S9 Ultra Recension: Pris och tillgänglighet

17 290 kr för 256 GB / 12 GB-modellen

Finns med upp till 1 TB lagring och 16 GB RAM

Inget 5G-alternativ, bara på Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 UItra är förvisso dyr, men du får vad du betalar för – och när du bryter ner specifikationerna, jämfört med en smartphone som Samsungs Galaxy S23 Ultra, är Tab S9 Ultra faktiskt en bra affär .

Är 17 000 spänn för mycket att ta ut för en Android-surfplatta? Om du ställer den frågan bör du förmodligen kolla in ett billigare alternativ, som OnePlus Pad eller Google Pixel Tablet . Eller, om du har pengarna men inte kan tänka dig att spendera så mycket på en surfplatta, kanske kolla in Macbook Air, som kostar lika mycket men inte ger dig upplevelsen av pekskärmsplattan på något sätt.

Med Galaxy Tab S9 Ultra får du en enorm skärm som har en miljon fler pixlar än din skarpaste telefonskärm. Den är skarpare och högre upplösning än 15-tums Macbook Air, plus att den inte bara har inbyggd touchfunktion, utan professionell Wacom-liknande ritning komplett med tryckkänslighet och lutningsdetektering.

The Tab S9 Ultra levereras med S Pen (Image credit: Future / Philip Berne)

S Pen ingår, men Ultra-tangentbordsskyddet med styrplatta kostar 4 400 kronor extra. Även om vi skulle rekommendera att använda ett tangentbord med Tab S9 Ultra, skulle vi inte rekommendera Samsungs variant. Stativet på baksidan och S Pen-hållaren som följer med är trevliga tillägg, men det kan du bara köpa separat.

För en surfplatta i den här storleken är Galaxy Tab S9 Ultra faktiskt ett rimligt pris. Lenovo Tab Extreme är lite billigare och dess tillbehörstangentbord är mycket trevligare. Om du längtar efter en iPad Pro 12.9, kommer du att betala mer för en mindre skärm, och du får ingen penna med. iPad Pro är dock tillgänglig med 5G, och det är finns bara på Tab S9 Plus, inte Ultra.

Betyg prisvärde: 5 / 5

Galaxy Tab S9 Ultra recension: Specifikationer

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Pris från: 17 290 kr Operativsystem One UI 5.1 på Android 13 Chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Minne (RAM) 12GB / 16GB Lagring 256GB / 512GB / 1TB Skärm 14.6-tum OLED, 120Hz, HDR10+ Vikt 732 g Batteri 11,200mAh Laddning 45W trådbundet Bakre kameror 13MP, F/2.0, 1.0µm pixel (wide) / 8 MP, f/2.2 (ultrawide) Främre kamera 12MP, F/2.2, 26mm (wide) / 12MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide)

Enkelt uttryckt är Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en magnifik best. Den använder den snabbaste Qualcomm-kretsen du kan hitta just nu, samma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy' SoC som finns i Galaxy S23 Ultra och nya Galaxy Z Fold 5. Den är något överklockad, bara 5 % snabbare, men i benchmark-tester och användning i verkligheten hittar du inte en snabbare Android... ja, vad som helst, surfplatta eller annat.

Medan OnePlus och Lenovo använder äldre MediaTek Dimensity 9000-processorer, och Google håller fast vid samma Tensor G2-chip i sin senaste Pixel Tablet, är Samsung smarta nog att packa in sitt lyxigaste premiumchip i Tab S9 Ultra. Oavsett om vi redigerade foton i Lightroom, eller körde flera appar samtidigt, så var det aldrig ett problem i prestanda.

Som sagt, Apple-chips är fortfarande snabbare, oavsett om det är den mobila A15 Bionic på basmodellen iPad 10.9 eller de stationära M1- respektive M2-chippen som finns i iPad Air- och iPad Pro-modellerna. Skillnaden är att Apples iPadOS är byggt stort och enkelt, som iPhone, vilket gör det svårare att multitaska med många appar samtidigt eller skapa ett arbetsflöde med filsystemet. Samsungs surfplatta är byggd för att passa en mängd olika behov. Det kan emulera ett skrivbord, komplett med fönster och ett aktivitetsfält, eller hålla saker enkelt med en grundläggande startskärm och applayout.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Vi testade Tab S9 Ultra med 12 GB RAM, och vi såg aldrig en avmattning även med flera fönster öppna. Vi föreställer oss att om du redigerar enorma videofiler eller mycket detaljerade ritningar kan du dra nytta av mer RAM, men de flesta kommer inte att behöva det.

Vår enhet kom också med 256 GB lagringsutrymme, men Tab S9 Ultra har en microSD-kortplats, och det är vad vi använde för att överföra bilder från vår Nikon D750- kamera. Alla bilder som användes i denna recension redigerades direkt på surfplattan.

Du kan hitta ett lite större batteri och snabbare laddning på Lenovo Tab Extreme, men den surfplattan är också lite större på alla sätt, och några gram tyngre. Tab S9 Ultra-batteriet är tillräckligt stort, det är smart för Samsung att trimma så mycket ram och vikt från denna surfplatta som möjligt.

Galaxy Tab S9 Ultra recension: Skärm

Utmärkt skarp och ljus skärm

Tillräckligt utrymme för multitasking plus mer

Avsaknaden av Dolby Vision-stöd svider när man tittar på Netflix

Om du är ett fan av stora skärmar (och vi är ett stort fan av stora skärmar), kommer du att älska Galaxy Tab S9 Ultra. För folk som oss som har ägt 17-tums bärbara datorer och de största smartphones, kommer du att uppskatta glädjen av att ha ditt synfält helt förbrukat av de briljanta pixlarna i Tab S9 Ultra.

Skärmen är inte riktigt lika skarp som iPad Pro 12.9 när det gäller pixeltäthet, men det beror på att den sprider dessa pixlar över ett mycket större område (till och med till ett lägre pris). Den största Galaxy Tab S9 ger dig mer skärmyta på sin 14,6-tumspanel än den största iPad Pro.

Den stora Galaxy S23 Ultra bredvid den betydligt större Tab S9 Ultra (Image credit: Future / Philip Berne)

Jämfört med sin största Android-konkurrent, Lenovo Tab Extreme, ser Galaxy Tab S9 Ultra-skärmen bättre ut i de flesta användningsscenarier. Foton såg lite mer naturliga ut och filmer hade ett varmare och mer filmiskt utseende i Ultra's Vivid-läge än du kommer att se med samma inställningar på Tab Extreme.

Det enda området där Galaxy Tab S9 Ultra kommer till korta, liknande alla Samsung-skärmar inklusive dess TV-sortiment, är bristen på stöd för Dolby Vision, Dolbys HDR -videostandard. Samsung hjälpte till att utveckla den konkurrerande HDR10+-tekniken; det har hittills vägrat att licensiera Dolby Vision på sina enheter, inklusive Tab S9-familjen.

Anledningen som spelar roll är att Netflix använder Dolby Vision; och Dolby Vision verkar mer använt än HDR10+. När du tittar på Netflix på Tab S9 Ultra bredvid Lenovo Tab Extreme ser filmer mycket bättre ut på Lenovo, som stöder både Dolby Vision och HDR10+. HDR-stödet gör stor skillnad, särskilt med mörkare filmer och serier som ... allt som gjorts under de senaste 20 åren.

Det betyder inte att Netflix ser dåligt ut på Tab S9 Ultra; du kommer inte att märka skillnaden om du inte ser de två displayerna sida vid sida. Men det finns en skillnad, och det är ett val Samsung gör, inte en teknisk begränsning av surfplattan.

Skärmbetyg: 4 / 5

Galaxy Tab S9 Ultra recension: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Smalare ramar än en iPad Pro

S Pen fästs magnetiskt så den är lätt att tappa bort

Tillbehörs-tangentbordet är flimsigt

Galaxy Tab S9 Ultra handlar om den stora, vackra skärmen, så resten av designen behöver bara komma ur vägen. När du börjar med en enorm 14,6-tums rektangel finns det inte mycket du kan göra än att försöka skära ner på ramarna, tjockleken och vikten. Samsung har gjort ett beundransvärt jobb med att göra det och dess Tab S9 Ultra är en hel millimeter tunnare än den största iPad Pro 12.9.

Den är också smalare och lättare än Lenovo Tab Extreme, en Android-surfplatta med samma skärmstorlek. Lenovo ger dig ett större batteri, men när du väl har en cell så stor som 11 200 mAh-batteriet inuti Ultra, är det mer användbart att raka av sig lite i vikt istället för att lägga till ännu mer kraft.

Det borde finnas ett bättre sätt att förvara S Pen (Image credit: Future / Philip Berne)

Liksom Galaxy S23 Ultra- telefonen använder Tab S9 Ultra S Pen och den får till och med luftgestfunktionerna för Bluetooth S Pen. Naturligtvis betyder det också att du behöver ladda pennan, och den laddas medan den är magnetiskt fäst på baksidan av surfplattan. Det finns ett fint spår som visar var du ska sticka den.

Vi förvarar hellre den inuti surfplattan, som vi gör på vår Galaxy-smartphone, men S Pen som följer med Tab är större än den lilla stickan som följer med telefonen.

Vi hatar att varje skrivplatta använder magneter för att hålla pennan. Det fungerar inte. Det är ett enkelt sätt att tappa bort den dyra pennan, och vi är cyniska nog att tro att detta kan vara poängen helt och hållet.

Tangentbordsfodralet till S9 Ultra är ganska dåligt faktiskt (Image credit: Future / Philip Berne)

Om du är orolig för att förlora din S Pen, kanske du vill köpa Samsung-fodralet, som har en praktisk bubbla på baksidan för att hålla pennan säker. Samsung skickade oss sitt Ultra deluxe-tangentbordsfodral med en styrplatta, som egentligen är två separata delar: ett magnetiskt bakstycke med stativ, och ett separat tangentbord som fästs på magnetiska stift på sidan av surfplattan. Du kan köpa bara ett bakstycke utan tangentbordet, vilket ger lite extra skydd (och vikt), samt det praktiska S Pen-garaget.

Designbetyg: 3/5

Galaxy Tab S9 Ultra recension: Mjukvara

Otrolig mjukvarukraft från en mobil enhet

Kan köra en komplett skrivbordsupplevelse på en andra skärm

Bra multitasking, mycket intuitiva gester

Det finns gott om dyra surfplattor som påstår sig hjälpa dig att vara produktiv, men de flesta av dem får dig att arbeta för att förstå hur du använder surfplattan. På Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, som på de flesta Samsung-surfplattor, kunde multitasking och produktivitet inte vara enklare.

På andra surfplattor kan du justera två fönster sida vid sida om du följer instruktionerna och trycker på precis rätt ställen. På Tab S9 Ultra fungerar funktioner för flera fönster precis som de gör på en Windows-dator.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Fäst ett fönster vid sidan av skärmen och det stannar där, som det borde. Rita fönstret till vilken kvadrant du vill, fliken kommer att hänga med. Du kan enkelt krympa fönster genom att dra från hörnet, och storleksändring och återställning av flera rutor var aldrig ett krångel.

Inte ens Apple med macOS har kommit på hur man gör flerfönsteruppgifter lika enkla som de är på Galaxy Tab S9 Ultra. Och det är bara på den grundläggande Android-sidan. Vi har inte ens startat upp DeX...

DeX är Samsungs skrivbordsupplevelse, en separat skrivbordshemskärm som lever i bakgrunden och väntar på att du ska ansluta din surfplatta (eller telefon) till en andra skärm. Anslut Tab S9 Ultra till en andra skärm och DeX kommer igång och ser ut och beter sig nästan exakt som Chrome OS. Det betyder att du kan ordna flera fönster, öppna flera appar och hålla reda på allt i ett korrekt aktivitetsfält, precis som på ett skrivbordsoperativsystem..

(Image credit: Future / Philip Berne)

Medan du gör det, kommer Tab S9 Ultra fortfarande att fungera som en Android-surfplatta. Du kan använda ett tangentbord och en mus med DeX och du kan också ha de stora apparna för den andra skärmen Ultra. Det är häpnadsväckande kraftfullt. Andra surfplattor hävdar att de klarar sysslor med flera bildskärmar, men ingen fungerar lika enkelt eller imponerande som Galaxy Tab S9 Ultra.

Om du har andra nyare Galaxy-enheter, som Galaxy Book 3-datorn , kan du utföra några väldigt coola knep på flera skärmar. När jag magnetiskt hade fäst Samsung Ultra-tangentbordsskyddet och dess styrplatta till Tab S9 Ultra, flyttade jag markören till höger sida av skärmen och fortsatte att trycka. Fliken upptäckte att jag försökte ansluta till min Galaxy S23 Ultra-telefon och gjorde anslutningen. En stund senare flyttade markören runt på min telefonskärm som en förlängning av min surfplattas skrivbord.

Mjukvarubetyg: 5 / 5

Galaxy Tab S9 Ultra recension: Prestanda

Bästa prestanda för alla Android-enheter vi har testat

Snabbaste Snapdragon 8 Gen 2-chipset tillgänglig

Fortfarande inte lika snabb som en Apple M1-baserad iPad Air

Om hög prestanda är vad du letar efter i en Android-surfplatta, får du det från Galaxy Tab S9 Ultra. Den hade inga problem med att hantera våra mest krävande uppgifter, och de enda begränsningarna för Tab S9 UItra är din fantasi och utbudet av appar som finns tillgängliga på Android.

Den senare begränsningen är inte obetydlig. Apple har porterat appar av stationär klass som Logic Pro-musikmjukvaran och Final Cut Pro-redigeringssviten till sin iPad-serie, och iPad Air och iPad Pro har båda Apple M1- respektive Apple M2-processorer av desktopklass ombord. Det betyder att du kan redigera musik och video i realtid på pekskärmen.

Macbook Air (M2) kostar ungefär lika mycket som Tab S9 Ultra (Image credit: Future)

På Tab S9 Ultra testade vi att redigera stora bildfiler i Lightroom och surfplattan var väldigt lyhörd. Den kunde använda AI för att upptäcka mitt motiv för maskering, och bildjusteringar skedde när vi flyttade reglagen, utan fördröjning. Den kändes inte lika snabb som Lightroom på vår Mac mini (M2), som använder samma processor som den stora iPad Pro 12.9, men den var snabbare än på någon annan mobil enhet vi har använt.

I slutändan beror ekosystemet och enheten du föredrar på vilka appar och tjänster du behöver. Om dina favoritappar körs på Android kommer Tab S9 Ultra att hantera dem bra. För alla ritnings-, skriv- och journaluppgifter går Galaxy Tab S9 Ultra inte att slå.

Om du däremot ska redigera video eller musik, är dessa specialiserade verktyg helt enkelt bättre på iPad just nu. Du hittar kompetent programvara på Android, men iPaden är närmare verklig bärbar datorkraft, medan Tab S9 Ultra bara är riktigt kraftfull.

Prestandabetyg: 4 / 5

Galaxy Tab S9 Ultra recension: batteri

(Image credit: Future / Philip Berne)

Enormt batteri som enkelt räcker hela dagen

Snabb laddning vore bra

Batteriet är så stort att det kan ladda din telefon omvänt

Det bästa med att ha en gigantisk skärm på en surfplatta är allt utrymme som finns bakom den för batteriet. Samsung kunde ha gjort Tab S9 Ultra större, men vi är glada att de inte gjorde det.

Basmodellen Galaxy Tab S9 är tjockare än Tab S9 Ultra och om Samsung hade gjort Ultra samma tjocklek skulle vi ha ett större batteri, men det skulle också vara tyngre. Vi skulle hellre offra lite batterikraft för att göra detta till en lättare surfplatta, eftersom batteriet redan är så stort.

Du kan börja titta på 4K-video som du laddar ner från Amazon Prime och avsluta en säsong på hela 12 timmar innan Galaxy Tab S9 Ultra behöver laddas upp. I mer intensiva arbetstester, med användning av surfplattan hela dagen för att skriva, surfa, skissa och enstaka speldistraktioner, höll Tab S9 Ultra en hel åtta timmars arbetsdag med kraft till övers för den långa tågresan hem.

Skalet har en ficka för S Pen, men skalet köps separat (Image credit: Future / Philip Berne)

Tab S9 Ultra laddas med respektabla 45 watt och även om det här skulle vara bra på en smartphone med ett batteri som är mindre än hälften så stort, med tanke på att detta är en så enorm cell skulle vi ha velat ha snabbare laddning. Det kan ta nästan ett par timmar att ladda från noll till full – Samsung säger 90 minuter – så se till att du har den bästa kompatibla laddaren för att komma igång snabbare.

Visserligen är den här surfplattan så stor att du förmodligen inte kommer att använda den långt från ett uttag. Vad som är trevligt är att batteriet är tillräckligt stort för att det kan fungera som reserv för dina andra enheter – när vi kopplade in vår Galaxy S23 Ultra till Tab S9 Ultra började den plikttroget laddas.

Vissa surfplattor har trådlös laddning, men vi saknar inte funktionen här och det är inte vettigt på en surfplatta i den här storleken. Det skulle vara väldigt svårt att rada upp magneterna ordentligt varje gång och batteriet är så stort att även den snabbaste trådlösa laddningen bara skulle vara en gimmick.

Batteribetyg: 5 / 5

Bör du köpa Samsung Galaxy Tab S8 Ultra?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab S9 Ultra betyg Attributes Notes Rating Prisvärde Jämfört med iPad Pro får du mer av allt för mindre med Tab S9 Ultra (förutom prestanda) 4 / 5 Skärm Enorm, lysande skärm är perfekt för multitasking och kreative. Synd att Samsung inte spelar bra med Dolby Vision. 4 / 5 Design Tab S9 Ultra är tunnare och lättare än andra surfplattor i den här storleken. 5 / 5 Mjukvara Samsungs multi tasking på Tab S9 Ultra är lika bra och kanske bättre än på iPad eller till och med macOS. 5 / 5 Prestanda Den mest kraftfulla Android-enheten vi någonsin har testat, men om du behöver redigering på Pro-nivå behöver du fortfarande en iPads kraft. 4 / 5 Batteri Enormt batteri räcker för 12 timmars video eller en hel dag av att vara produktiv på kontoret, med kraft över. 5 / 5

Köp den om...

Du vill ha den största och mest kapabla surfplattan du kan köpa Galaxy Tab S9 Ultra är en enorm surfplatta som är fullspäckad med funktioner, inklusive proffsritning (S Pen ingår) och en skrivbordsmiljö som konkurrerar med Chrome OS.

Du vill vara produktiv på en större skärm som du kan röra vid Det är roligt att arbeta på nära håll med en stor skärm som du kan röra vid. Med en Android-surfplatta får du alla appar och konton du har på din telefon, med produktivitet som konkurrerar med en bärbar dator.

Du använder Android-appar och Google för jobbet Om ditt arbete utförs helt och hållet via en Chrome-webbläsare och Google Dokument, kommer du att njuta av att hoppa in i Tab S9 Ultra för allt du behöver för att få gjort.

Köp den inte om...

Du redigerar musik och video med Apples programvara Även om Galaxy Tab S9 Ultra är kraftfull, kan den inte matcha Apples iPad-chip av stationär klass

Du ska bara titta på videor (särskilt Netflix) Det finns billigare surfplattor om du bara vill titta på videor och spela spel, och avsaknaden av Dolby Vision-stöd gör att Netflix till och med kan se bättre ut hos konkurrenterna.

Du vill ha ett coolt matchande tangentbord Medan Apple har sitt Magic Keyboard för iPad Pro, och Lenovo erbjuder ett liknande premiumtangentbord för Tab Extreme, är Samsungs bokomslagstangentbord tunt och svagt och inte värt den höga prislappen

Så testade vi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Vi använde Galaxy Tab S9 Ultra som vår primära surfplatta under en recensionsperiod på mer än en vecka. Vi använde det som mitt primära produktivitetsverktyg för arbete så mycket som möjligt, inklusive fotoredigering, skrivande i Google Docs och kommunikation via Slack och Airtable. Vi parade också ihop Tab S9 Ultra med både USB- och Bluetooth-tangentbord och möss, samt med externa bildskärmar via HDMI.

Vi använde Tab S9 Ultra med en mängd olika streamingtjänster, med både nedladdnings- och streamingfunktioner. Vi använde också surfplattan flitigt för fotoredigering, visning och organisering, främst med Google Photos men även med Adobe Lightroom. Vi spelade spel med surfplattan, inklusive Call of Duty Mobile, med en trådlös Xbox-kontroll ansluten via Bluetooth.

Vi använde Tab S9 Ultra när vi reste, tog med den på en familjeresa och använde surfplattan som vår huvudskärm för underhållning när vi var borta. Vi kollade e-post, använde den för webbsurfning och kommunikation och kollade även vår Nest Indoor Camera på långt håll.

För batteritestning använde vi tid med surfplattan nonstop tills den dog och laddade den sedan igen för att kontrollera de långa laddningstiderna. Vi laddade ner filmer till Amazon Prime och lät dem spela oavbrutet tills surfplattan dog, vilket tidsstyrde den totala uppspelningen. Vi tog surfplattan till jobbet och använde den framgångsrikt under hela arbetsdagar utan att ansluta den till en laddare.

Vi testade surfplattan med benchmarking-mjukvara som TechRadars mobila team förlitar sig på för intern anteckning och referens, men vi föredrar vanligtvis att rapportera prestanda endast när det gäller verkliga användningsfall och lyhördhet.