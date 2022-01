Test: Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13 har en spaltet personlighet. Den fungerer både ypperlig som en ekstra skjerm til en stasjonær datamaskin eller laptop og som et kraftfullt verktøy til gaming og mediastrømming. Den har et innebygget stativ, et kraftig batteri, en flott skjerm og gode høyttalere, samt et stort og imponerende format. Designet medfører noen små ulemper, men dette påvirker ikke brukeropplevelsen i vesentlig grad. Noen vil imidlertid irritere seg over at det ikke er noe kamera på baksiden.

Lenovo Yoga Tab 13 har en spaltet personlighet. Den fungerer både ypperlig som en ekstra skjerm til en stasjonær datamaskin eller laptop og som et kraftfullt verktøy til gaming og mediastrømming. Den har et innebygget stativ, et kraftig batteri, en flott skjerm og gode høyttalere, samt et stort og imponerende format. Designet medfører noen små ulemper, men dette påvirker ikke brukeropplevelsen i vesentlig grad. Noen vil imidlertid irritere seg over at det ikke er noe kamera på baksiden.

Kort sammendrag

De fleste kjøper seg et nettbrett som et nyttig alternativ til en laptop, som de kan ta med seg på farten og jobbe med, men i vår testperiode med Lenovo Yoga Tab 13 benyttet vi den like mye som tilbehør til arbeidslaptopen som vi brukte den som en erstatning.

Dette er et førsteklasses Android-nettbrett fra Lenovo, der den inngår i Yoga-serien, en serie som for det meste består av nettopp laptoper. Nettbrettet ble kunngjort allerede på MWC 2021, men først lansert en god stund etterpå. Dette er et utrolig nyttig nettbrett, både til produktivitet og til underholdning.

Som navnet antyder, har Lenovo Yoga Tab 13 en skjerm på 13 tommer. Det gjør den marginalt større enn iPad Pro 12.9 (nei, du får ingen premie for å gjette hvor stor den er). Lenovo Yoga Tab 13 har en stor og hvass skjerm, som egner seg like godt til glaning på TV-serier som til å tråle seg gjennom dokumenter.

Her er det flere egenskaper som gjør dette nettbrettet velegnet for arbeid. For det første har dette brette en integrert, utfellbar støtte. Dermed kan du enkelt sette det opp uten behov for et etui eller et separat stativ. Du kan også benytte støtten til å henge opp brettet forskjellige steder, ifølge Lenovo, men det virker litt pussig.

Dette brettet kan også skilte med en kraftig høyttaler. Den er innfelt i støtteseksjonen nederst, slik at du enkelt hører samtaler og musikk. Med mikro-HDMI-porten kan du enkelt koble den til en annen maskin eller enhet. Slik kunne vi altså benytte det som en sekundær skjerm til arbeidslaptopen.

Denne bruken av brettet i HDMI-modus tapper nettbrettets batteri temmelig fort, så det er lurt å koble det til USB-C-porten samtidig. Og ettersom den sitter på motsatt side av mikro-HDMI-porten, opplevde vi at det stakk ut kabler på begge sider av brettet, slik at det var vanskelig å finne en god plassering ved siden av laptopen.

Dokken som rommer høyttaler, støtte og porter er utrolig nyttig, men den gir likevel Yoga Tab 13 en underlig fasong. Vi forestiller oss at det vil være vanskelig å skaffe til veie et etui som vil gi dette nettbrettet fullverdig beskyttelse.

Når det gjelder underholdning, fungerer den kraftige prosessorbrikken Snapdragon 870 ypperlig i spann med det enorme batteriet på 10 000 mAh, de nevnte høyttalerne og den praktfulle skjermen og gjør enheten superallsidig.

(Image credit: Future)

Tross våre oppriktige lovprisninger, er ikke dette et nettbrett som passer for alle, blant annet ettersom et deksel med tastatur ikke vil kunne festes til det. Du må dessuten betale ekstra for en pekepenn. Det kan redusere bruksverdien når det gjelder notatskriving og skissering, mens fraværet av et kamera på baksiden gjør det vanskelig å skanne dokumenter.

Den beste måten å evaluere et nettbrett på for vår del, er ved å se på hvor mye vi gjorde naturlig bruk av det til daglig. I så måte slår Lenovo Yoga Tab selv iPad Pro. Når vi regner med bruken som sekundær skjerm i tillegg til annen bruk, benyttet vi det mellom åtte og ti timer hver dag.

Med alle disse ekstra egenskapene er ikke Yoga Tab det billigste nettbrettet i verden. Det er likevel rimeligere enn mange av Apples mest avanserte enheter, og gir deg temmelig mye for pengene.

Pris og tilgjengelighet

Lenovo Yoga Tab 13 kom på markedet ikke så lenge etter at det ble offentliggjort ved MWC 2021, sommeren 2021. Modellen leveres med bare én lagringskapasitet, og den har 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass.

Den veiledende prisen for Lenovo Yoga Tab 13 ved lansering i Norge var på 8199 kroner.

(Image credit: Future)

Nettbrettet har spesifikasjoner som ligger nær Apple iPad Pro 12.9 (2021), som ble lanser for 12 189 kroner for den sammenlignbare modellen på 128 GB. Dermed er Tab 13 langt mer prisgunstig.

Tettere konkurranse finner vi i Android-enhetens verden, med Samsung Galaxy Tab S7+. Den ligger omtrent på det samme prisnivået for en sammenlignbar modell, men har noe mindre skjerm.

Design

Det største salgsargumentet for Lenovo Yoga Tab 13 er unektelig den store skjermen, men det mest oppsiktsvekkende ved brettet er unektelig designet. Her er det et spesifikt trekk som Lenovo gir noen av nettbrettene sine for at de skal bli mer allsidige.

Dette «trekket» er en utfellbar støtte, eller en flyttbar metallstang, som sitter på baksiden av nettbrettet. Du kan sette den i ulike vinkler for å støtte opp brettet, som et stativ, eller vippe den helt ut av skroget slik at du får en slags krok du kan henge opp brettet med.

Takket være denne støtten, strenger du ikke et stativ, etui eller en holder for å kunne benytte Yoga Tab 13 som en laptop-lignende enhet. Det at du kan endre vinkelen, gjør det mer fleksibelt enn et etui med støtte, ettersom de begrenses til å støtte opp enheten i en bestemt vinkel.

(Image credit: Future)

Vi opplevde at vi brukte støtten hver eneste gang vi tok i bruk nettbrettet. Dette er noe vi gjerne ser at andre produsenter hermer etter.

Dette er imidlertid ikke det eneste bemerkelsesverdige designmessige trekket ved Yoga Tab 13. Den ene siden langsiden av brettet er nemlig påfallende tykkere enn den andre. Dette er den siden som er ment å vende ned, og her finner man dessuten brettets høyttaler og porter.

Dermed er denne siden av enheten mye tyngre enn den andre. Ettersom den siden skal være nærmest bordplaten, får man ingen problemer med det skjeve tyngdepunktet, men det kan virke litt ubalansert når man holder brettet i hendene.

En pussig konsekvens av dette egenartede designet er at det er begrenset hvor godt et etui kan beskytte enheten. De få etuiene vi finner på nettet som er ment å passe til brettet, er heldekkende bærevesker som bare egner seg til transport, og ikke til beskyttelse av brettet mens det er i bruk.

(Image credit: Future)

Yoga Tab 13 måler 293 x 204 mm, mens tykkelsen varierer fra 6,2 mm på det tynneste og 25 mm nede i basen. Med sine 803 gram er den litt tung, men ettersom dette er et nettbrett du mest trolig vil bruke på en bordplate, har dette mest å si når du transporterer det.

I tillegg til en USB-C-port, som de fleste mobiler og nettbrett benytter ril lading og overføring av data, har Yoga Tab 13 også en mikro-HDMI-port. Det er noe vi sjelden ser i nettbrettenes verden. Den opptrer som HDMI-porten du finner på PCen, TVen og mange andre enheter, bare at den er mindre. Dermed kan du koble denne Tab-modellen til andre enheter og benytte den som primær eller sekundær skjerm.

Mikro-HDMI-porten er en utrolig nyttig egenskap, og den hadde avgjørende betydning for hvordan vi benyttet brettet. Den ble i stor grad brukt som ekstra skjerm til arbeidslaptopen. Denne porten er nok en medvirkende årsak til at produsenten har valgt å utelate en klassisk 3,5 mm lydutgang, ettersom HDMI-porten beslaglegger den eneste plassen den kunne ha fått.

Skjerm

(Image credit: Future)

Et av de viktigste salgsargumentene for Lenovo Yoga Tab 13 er den gigantiske IPS LCD-skjermen, som er enda større enn Apples 12,9-tommers iPadPro (men bare med en hårsbredd), med sine 13 tommer på diagonalen.

Skjermen har en oppløsning på 1350 x 2160 piksler, noe som teknisk sett er 2K. Det er tilstrekkelig for de fleste strømmetjenester og spill, som gjerne oppleves i 1080p. Bildene er forresten skarpe og klare.

Generelt opplevde vi brettet som velegnet til video og spill, men den viktigste egenskapen var selve størrelsen. Med Yoga Tab 13 kan du også se på fra litt avstand. Størrelsen gjør også skjermen ypperlig til bruk som en sekundær arbeidsskjerm, der man får plass til massevis av informasjon.

Skjermen er likevel ikke perfekt. Den maksimale lysstyrken på 400 nits er litt lav, særlig når du har brettet på et bord der det også er andre skjermer og lyskilder. Oppdateringsfrekvensen på 60 Hz er vesentlig svakere enn brettene fra Samsung og Apple, som i sine beste versjoner kan skilte med 120 Hz. Det var merkbart ved navigering i menyer og apper.

(Image credit: Future)

Oppdateringsfrekvensen avgjør hvor mange ganger bildet oppdateres i sekundet, og virkningen er at bevegelse ser jevnere og smidigere ut med høyere frekvens. Med en stor skjerm blir forskjellen i oppdateringsfrekvens enda tydeligere. Vi ser gjerne en Yoga Tab med 120 Hz.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

Med sin prosessorbrikke av typen Snapdragon 870 er dette Lenovo-brettet temmelig kraftig. Prosessoren er god, men ikke av de kjappeste vi har opplevd i nettbrett og mobiler.

Den arbeider i spann med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Hvis du planlegger å benytte brikken til massevis av arbeid eller store filer, vil du trolig være avhengig av eksterne harddisker eller skylagring.

Vi testet en hel del spill på dette brettet, og vi opplevde stort sett at de kjøre smidig og med lite forsinkelse. Der spillene ga oss grafiske valgmuligheter, kunne vi fint kjøre opp grafikken slik at den matchet en 2K-skjerm. Det fungerer utmerket på dette brettet.

(Image credit: Future)

Den langstrakte høyttaleren gjør Lenovo Yoga Tab 13 ypperlig egnet til strømming av lyd, i tillegg til filmtitting og gaming, ettersom den skaper en surround-effekt der lyden reflekteres av flaten brettet står på. I våre tester ble dette brettet den enheten vi foretrakk til avspilling av musikk.

De fleste gode nettbrett har kamera både foran og bak, mens Lenovo Yoga Tab 13 faktisk bare har ett. Dette er et fremovervendt kamera på 8 MP, som benyttes til selfier eller videosamtaler. Dermed er det ikke noe kamera på baksiden.

Enkelte vil nok gremmes over fraværet av kamera på baksiden, for selv om du ikke er en utpreget brettfotograf, kan dette være et nyttig verktøy for AR-apper og ved skanning av dokumenter. Det avhenger litt av arbeidsflyten din, og hva du trenger et nettbrett til.

Programvare

Som du sikkert allerede har gjettet, ved at vi stadig omtaler dette som et Android-nettbrett, gjør Lenovo Yoga Tab 13 bruk av Googles operativsystem. Her er et rent Android-system installert ved levering.

(Image credit: Future)

Standardversjonen av Android, slik Google har skapt det, uten de modifikasjonene flere merker gjør, er ikke et fantastisk operativsystem for nettbrett. Det er få funksjoner som utnytter den store skjermoverflaten, og mange av de viktige kreativitetsappene er bare tilgjengelige for iOS.

Det betyr ikke at Lenovo-brettets programvare er uegnet for oppgaven, og mange er tilfredse med sine Android-nettbrett. Men hvis du begir deg inn på en Yoga Tab etter å ha brukt en iPad, vil du merke at det mangler en del egenskaper.

Du kan få kjøpt en pekepenn som kan brukes sammen med Tab 13, til skissering, tegning og notatskriving, men denne muligheten har ikke vi testet ut.

Som du leste i innledningen til denne testen, benyttet vi nettbrettet en hel del som ekstra skjerm til datamaskinen, takket være mikro-HDMI-porten, men det er i programvareseksjonen vi virkelig kan fordype oss i dette.

(Image credit: Future)

Ved bare å plugge inn nettbrettet i en annen enhet ved hjelp av HDMI-kabelen som følger med i esken, kan du benytte den som ekstra skjerm. Laptopen vår oppdaget den automatisk, og det var enkelt å greit å sette opp. Et nettbrett som dette kan fort endre arbeidssituasjonen hvis du for eksempel har hjemmekontor, eller gjerne sitter på café og jobber.

Det beste ved denne dobbeltskjermfunksjonen er at den var enkel og grei å komme i gang med. Du kobler bare kabelen inn i en annen enhet – og den fungerer umiddelbart.

Batteritid

Lenovo Yoga Tab 13 rommer et digert batteri på 10 000 mAh. Det er en solid energipakke, som mer enn kompenserer for den store skjermen.

(Image credit: Future)

Vi lot oss virkelig imponere av batterikapasiteten til dette nettbrettet. Vi trengte ikke å lade det opp daglig, til tross for at vi benyttet det som en sekundær skjerm i opptil åtte timer daglig og til strømming av film og musikk i tillegg.

Selv anslår Lenovo batteritiden til dette brettet til 12 timer. Vi pleier å ignorere produsentenes agne anslag for batteritid, ettersom de gjerne er overvurderinger, men når det gjelder Yoga Tab 13, opplevde vi faktisk å overgå dette tallet med solid margin.

Et ørlite problem som påvirket batteritiden, var at HDMI-porten ikke overfører strøm. Det innebærer at batteriet tappes når du plugger brettet i en annen enhet. Løsningen er å plugge i en lader samtidig. Vi koblet den til laptopen i vårt tilfelle, med en USB til USB-C-kabel, med det resultatet at det strittet kabler ut fra begge sidene av nettbrettet, noe som kan gjøre skrivebordet ganske rotete.

Brettet lades ved 30 W, noe som er ganske raskt for et nettbrett å være. Det gjorde at selv om brettet gikk tomt på jobben, trengtes det bare en liten lunsjpause for å fullade det.

Burde jeg kjøpe Lenovo Yoga Tab 13?

(Image credit: Future)

Kjøp det hvis ...

… du trenger en ekstra skjerm det er bare å plugge inn

På grunn av brukervennligheten er det enkelt å anbefale Yoga Tab 13 hvis du er på jakt etter en sekundær skjerm til bruk i arbeid – i tillegg til en ypperlig underholdningsskjerm.

… du liker å bli underholdt

På grunn av skjermen, støtten, høyttalerne og prosessoren, er dette Lenovo-brettet ypperlig egnet til underholdning – der musikkstrømming, TV-serier, filmer og spill alle kommer til sin rett med denne maskinvaren.

… du misliker å måtte lade hele tiden

Non nettbrett krever hyppig opplading, men Yoga Tab 13 holder det gående i evigheter mellom oppladingene. Med 30 W-lading tar uansett ikke oppladingen lang tid.

Ikke kjøp det hvis ...

… du trenger hele kreativitetspakka

Noen av de viktigste kreative verktøyene er bare tilgjengelige for iOS, så selv om Yoga Tab 13 er en solid kraftpakke, kan du likevel ikke laste ned alt du har lyst på.

… du trenger bare en enkel underholdningsenhet

Hvis du har et stramt budsjett og ønsker deg et rimelig og enkelt nettbrett til underholdningsbruk på reiser, vil et brett til halve prisen gjøre jobben du trenger det til.

… du gjerne vil beskytte dingsene dine med etuier

Dette er ikke en enhet det er enkelt å finne et passende etui til. Hvis du har behov får å passe på dingsene dine hele tiden, er nok ikke dette et brett etter din smak.

Først testet i november 2021.