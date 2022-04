iPhone-modeller kan få populær Android-funksjon – men ikke før i iPhone 17

Apples smarttelefoner har ikke tatt i bruk Touch ID (fingeravtrykklesing) siden iPhone X (rent bortsett fra billigtelefonene i iPhone SE-serien.) Nå går det i Face ID, eller med andre ord ansiktsgjenkjenning. Ifølge en profilert Apple-analytiker kan det forandre seg – men ikke med det første.



Ming-Chi Kuo, en respektert kilde innen Apple-nyheter, har lenge snakket om at Apple-telefoner etter hvert vil gå over til fingeravtrykklesere innebygget i skjermen, slik som mange Android-telefoner har – og tidligere har han hevdet at disse kan komme så tidlig som i 2023.

Hvis du er Apple-fan og iPhone-tilhenger, og nå sitter tålmodig og venter på denne funksjonaliteten, så bør du kanskje ikke satse alle pengene på at det er i iPhone 14 en slik fingeravtrykkleser dukker opp for første gang – det later til at vi må vente en stund. En god stund, faktisk.



I en tvitring reviderte Kuo spådommen sin, og sier nå at innebyggede fingeravtrykklesere muligens ikke dukker opp før i 2025 (året vi forventer at iPhone 17 blir lansert, om ikke Apple bestemmer seg for å gjøre store forandringer i navnesystemet.)

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.March 30, 2022 See more

Fingeravtrykklesere som er innebyggede i skjermen – hvilket man kan bruke til å låse opp telefoner ved å plassere en finger på et anvist sted på skjermen – pleide å være en funksjon som kun var å finne i Android-toppmodeller, men nå til dags kan man finne teknologien i selv rimelige varianter (for eksempel OnePlus Nord.)



Apple har en tendens til å være sent ute med nye smarttelefon-teknologier og -funksjoner – tenk for eksempel på hvor langt tid det tok før selskapet introduserte hull-utskjæringer i skjermen istedenfor skjermhakk (ryktes å komme i iPhone 14) og 5G (først introdusert i iPhone 12.)



Det er likevel ikke sikkert at Apple i det hele tatt har planer om å implementere en skjermbasert fingeravtrykkleser i fremtidige iPhone-modeller – og per nå er det rimelig å anta at selv Apple ikke vet hvordan iPhone-modellene vil se ut i 2025 – så vi velger å ta Kuo-spådommene med en god klype salt.

Kommentar: Touch ID vs. Face ID

Enkelte sverger til Face ID – Kuo sier at dette «[...] allerede er en flott biometrisk løsning» i Twitter-innlegget sitt – mens andre mener teknologien er lunefull.



Touch ID sittende i skjermen kunne vært en mer praktisk måte å låse opp en iPhone på, i enkelte tilfeller. En av fordelene er at man ikke trenger å plukke opp telefonen og vinkle den mot ansiktet hver gang man ønsker å låse den opp – du kan snarere la den ligge, for eksempel på et bord, hvis du bare kjapt skal sjekke en beskjed eller noe lignende.



Hvilken teknologi man liker best avhenger nok litt av bruken. Å låse opp telefonen med ansiktet kan være fordelaktig i en del situasjoner, blant annet hvis du er våt på hendene eller bruker hansker. Her i Norge skal det vanskelig gjøres å unngå det sistnevnte året rundt.

Hvis Apple velger å droppe Face ID kan selskapet også få bukt med det store skjermhakket, siden store deler av plassen brukes til å huse alle sensorene ansiktsgjenkjenningsteknologien bruker (Face ID bruker en rekke sensorer, mens Android-telefoner bruker kun frontkameraet.)



Det er litt uenighet om hvorvidt fingeravtrykklesere eller ansiktsgjenkjenning er tryggest. Ifølge Samsung er fingeravtrykk sikrere. Selskapet forklarer: «Selv sofistikert ansiktsgjenkjenning har en høyere FAR [false acceptance rate] enn de avanserte valgene innen fingeravtrykkautentisering.»

Samsung tilbyr både ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykkleser i sine telefoner. Sikkerhetsselskapet Kaspersky, på sin side, merker seg at ansiktsgjenkjenning har en del abere, inkludert en større feilmargin, i tillegg til at det er en del sikkerhet- og overvåkingsproblematikk involvert i å bruke kameraet og å lagre ansiktsdata på telefonen.



Det er med andre ord fordeler og ulemper med både Touch ID og Face ID, men brorparten av det man vet om teknologien taler for at det kan være lurt å bevege seg tilbake til Touch ID, særlig hvis Apple tar i bruk en skjermbasert fingeravtrykkleser – potensielt godt nytt for iPhone-tilhengere, altså, gitt at du ikke er forelsket i Face ID.