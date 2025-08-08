iPhone 17 har en sannsynlig lanseringsdato – her er 5 store endringer du kan vente deg

iPhone 17-serien kan bli avduket 9. september

Den kan deretter starte levering 19. september

Vi har listet opp fem av de største endringene du kan forvente fra disse telefonene

Vi har lenge spådd – basert på Apples vanlige mønster – at iPhone 17-serien ville bli annonsert 8., 9. eller 10. september, og nå bekrefter en lekkasje teorien vår, samtidig som den gir mer spesifikk informasjon.

Ifølge «intern informasjon fra tyske mobiloperatører» delt av iphone-ticker.de (via GSMArena), vil iPhone 17-serien – inkludert iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max – bli avduket tirsdag 9. september.

De legger til at disse telefonene deretter vil begynne å leveres halvannen uke senere, fredag 19. september.

Selv om vi tar disse påstandene med en klype salt, er det plausibelt at store forhandlere allerede har denne informasjonen. Dessuten samsvarer det med våre egne spådommer og motsier ingen andre lekkasjer, så foreløpig ser 9. september ut til å være den mest sannsynlige lanseringsdatoen.

I så fall er Apples neste telefoner litt over en måned unna, og disse modellene virker verdt ventetiden, ettersom det har gått rykter om mange oppgraderinger og endringer. Nedenfor har vi listet opp fem av de største endringene vi venter oss.

1. Nytt design

En uoffisiell gjengivelse av iPhone 17 Pro. (Image credit: AppleInsider)

Den kanskje største endringen som ryktes for iPhone 17-serien er en visuell en, med flere kilder som hevder at disse telefonene vil få et nytt design.

Den største endringen forventes å være med kameramodulen, som angivelig vil dekke hele baksiden av telefonen på de fleste modeller, noe som gir telefonene et mer Google Pixel 9-lignende utseende.

Denne endringen kan også gi rom for et mer tofarget design, der kameramodulen er blank mens resten av baksiden er matt.

2. En iPhone 17 Air i stedet for en iPhone 17 Plus

En uoffisiell rendering av iPhone 17 Air. (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬)

En annen stor rykteendring er at Plus-modellen vil bli erstattet av en iPhone 17 Air. Denne nye modellen skal visstnok bli betydelig tynnere enn noen tidligere iPhone, sannsynligvis rundt 5,5 mm tykk, noe som vil gjøre den til en direkte konkurrent til Samsung Galaxy S25 Edge.

Men som et resultat av det tynne designet kan den også få et lite batteri, og det ventes at den bare vil ha ett enkelt bakre kamera. Så det er en telefon som kan prioritere design fremfor spesifikasjoner, selv om den fortsatt kan få en stor 6,7-tommers skjerm som iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus har en 60Hz-skjerm. (Image credit: Future)

Apple har fortsatt å bruke 60Hz-skjermer på basismodellene sine, selv om de fleste Android-telefoner i mellomklassen har hatt 120Hz-skjermer i årevis. Men med iPhone 17-serien kan Apple endelig tilpasse seg trenden.

Flere rapporter antyder at alle de fire ventede modellene vil få en 120Hz-skjerm, noe som burde gi en jevnere skjermopplevelse i hele serien.

En kilde hevder imidlertid at selv om skjermene alle vil være 120Hz, vil iPhone 17 og iPhone 17 Air fortsatt ikke ha variabel oppdateringsfrekvens. Dette betyr at de, i motsetning til Pro-søsknene, sannsynligvis ikke vil støtte alltid-på-skjermer, da dette krever en veldig lav oppdateringsfrekvens for å fungere uten å tømme batteriet. Uansett ville 120Hz være en klar forbedring.

4. Nye kameraer

Apple iPhone 16 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det ryktes også at hele iPhone 17-serien vil få nye kameraer, og hver modell får forbedringer.

Blant annet sies det at alle fire forventede modellene vil få et selfiekamera på 24 MP, som er dobbelt så mange som de nåværende 12 MP. Vi har også hørt at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max kan få et telekamera på 48 MP, opp fra 12 MP i de nåværende modellene.

Noen mindre sannsynlige, men fortsatt mulige oppgraderinger som nevnes, er 8K-video for Pro-modellene og en mekanisk blenderåpning for minst én av iPhone 17-seriens modeller. Sistnevnte vil tillate justering av blenderåpningen og dermed også dybdeskarpheten.

Det er også noen rykter om kameraoppgraderinger som vi ikke er helt overbevist om, men som vi ikke kan utelukke, inkludert 8x optisk zoom for Pro-modellene og en andre kamerakontrollknapp for alle fire modellene.

5. En betydelig ytelsesøkning

Death Stranding på iPhone 16 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Endelig har vi en oppgradering som ikke er overraskende, men likevel verdsatt – en ny prosessor.

Mer spesifikt kan iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max få den nye A19 Pro-brikken, mens iPhone 17 og iPhone 17 Air kan få A19-brikken. I alle tilfeller bør dette være en forbedring, ettersom nåværende modeller bruker A18- eller A18 Pro-brikken.

I tillegg kan iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max og muligens til og med iPhone 17 Air få 12 GB RAM – opp fra 8 GB i iPhone 16-serien.