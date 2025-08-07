La serie iPhone 17 podría presentarse el 9 de septiembre.

Podría salir a la venta el 19 de septiembre.

Hemos detallado cinco de los cambios más importantes que se pueden esperar de estos teléfonos.

¿Recuerdas que habíamos pronosticado, basándonos en los patrones habituales de Apple la fecha de lanzamiento de la serie iPhone 17 sería entre el 8, 9 o 10 de septiembre? Pues ahora una filtración coícide con nosotros, incluso es un poco más especifica.

Según "información interna de los proveedores de telefonía móvil alemanes" compartida por iphone-ticker.de (a través de GSMArena), la serie iPhone 17, que incluye el propio iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, se presentará el martes 9 de septiembre.

Añaden que, al parecer, estos teléfonos se enviarán una semana y media después, el viernes 19 de septiembre.

Aunque tomamos estas afirmaciones con cautela, es creíble que los principales minoristas dispongan ya de esta información. Además, coincide con nuestras propias predicciones y no entra en conflicto con ninguna otra filtración, por lo que, por ahora, diríamos que el 9 de septiembre parece ser la fecha de presentación más probable.

En ese caso, solo queda poco más de un mes para conocer los próximos teléfonos de Apple, y es probable que valga la pena esperar, ya que se han adelantado numerosas mejoras y cambios. A continuación, enumeramos cinco de los cambios más importantes que esperamos.

1. Un nuevo diseño

Una imagen no oficial del iPhone 17 Pro (Image credit: AppleInsider)

Quizás el cambio más importante que se prevé para la línea iPhone 17 sea visual, ya que numerosas fuentes sugieren que estos teléfonos tendrán un nuevo diseño.

Es probable que el cambio principal se produzca en el bloque de la cámara, que, según se informa, ocupará todo el ancho de la parte trasera en la mayoría de los modelos, lo que dará a estos teléfonos un aspecto más parecido al del Google Pixel 9.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Este cambio también podría permitir una combinación de colores más bicolor, con el gran bloque de la cámara brillante y el resto de la parte trasera más mate.

2. Un iPhone 17 Air en lugar de un iPhone 17 Plus

Una imagen no oficial del iPhone 17 Air (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬)

Otro gran cambio del que se rumorea es la sustitución del modelo Plus por un iPhone 17 Air. Según se informa, este nuevo modelo será mucho más delgado que cualquier iPhone anterior, probablemente con un grosor de alrededor de 5,5 mm, lo que lo convertiría en un rival más directo del Samsung Galaxy S25 Edge.

Sin embargo, al ser tan delgado, también podría tener una batería pequeña y se cree que solo contará con una cámara trasera.

Por lo tanto, es un teléfono que podría priorizar el estilo sobre las especificaciones, aunque podría seguir teniendo una gran pantalla de 6,7 pulgadas como el iPhone 16 Plus.

3. Frecuencia de actualización de 120 Hz en todos los modelos.

El iPhone 16 Plus tiene una pantalla de 60 Hz. (Image credit: Future)

Apple ha seguido utilizando pantallas de 60 Hz en los iPhone básicos, a pesar de que la mayoría de los teléfonos Android de gama media llevan años utilizando pantallas de 120 Hz. Pero con la línea iPhone 17, Apple podría estar finalmente poniéndose al día.

Numerosos informes sugieren que los cuatro modelos previstos tendrán una pantalla de 120 Hz, lo que debería hacer que el desplazamiento sea más fluido.

Sin embargo, una fuente afirma que, aunque todas las pantallas serán de 120 Hz, el iPhone 17 y el iPhone 17 Air seguirán sin tener una frecuencia de actualización variable, lo que significa que, a diferencia de sus hermanos Pro, probablemente no admitirán la pantalla siempre encendida, ya que esta necesita una frecuencia de actualización muy baja para funcionar sin agotar la batería. En cualquier caso, dotarlos de una frecuencia de actualización de 120 Hz supondría sin duda una mejora.

4. Nuevas cámaras

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

También se rumorea que la serie iPhone 17 contará con nuevas cámaras, lo que beneficiará a todos los modelos.

Por un lado, los cuatro modelos previstos del iPhone 17 aparentemente tendrán una cámara frontal de 24 MP, lo que supone el doble de megapíxeles que la actual de 12 MP. También hemos oído que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max podrían tener una cámara teleobjetivo de 48 MP, lo que supondría un aumento con respecto a los 12 MP de los modelos actuales.

Algunas mejoras menos probables, pero aún posibles, de las que hemos oído hablar incluyen la grabación de vídeo 8K para los modelos Pro y una apertura mecánica para al menos un modelo de iPhone 17. Esta última mejora permitiría ajustar la apertura y, por lo tanto, también la profundidad de campo.

También hay algunos rumores sobre mejoras en la cámara que no estamos seguros de que vayan a verse, pero que no podemos descartar por completo, como un zoom óptico de 8 aumentos para los modelos iPhone 17 Pro y un segundo botón de control de la cámara para los cuatro modelos.

5. Un gran aumento de potencia

Death Stranding en el iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Por último, una mejora totalmente previsible, pero aún así apreciada, de la que estamos oyendo hablar es un aumento de potencia gracias a un nuevo chipset.

Concretamente, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max podrían tener un nuevo chipset A19 Pro, mientras que el iPhone 17 y el iPhone 17 Air podrían tener un chipset A19. En todos los casos, eso debería suponer una mejora, ya que los modelos actuales utilizan chipsets A18 o A18 Pro.

Además, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y, posiblemente, también el iPhone 17 Air podrían tener 12 GB de RAM, frente a los 8 GB de la serie iPhone 16.